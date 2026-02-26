Curiosa, mas danosa: como se forma a chuva de granizo

Assine
    A chuva de granizo é um fenômeno meteorológico caracterizado pela queda de pedras de gelo, conhecidas como granizo ou saraiva, que se formam em nuvens de tempestade, especialmente em cumulonimbus.

     Foto: Simon Eugster wikimedia commons
    Essas pedras podem variar de poucos milímetros até vários centímetros de diâmetro, podendo causar danos significativos dependendo do seu tamanho, densidade e velocidade de queda.

     Foto: Wikimedia Commons/ Eduardo Milla
    A formação do granizo ocorre quando fortes correntes ascendentes dentro dessas nuvens transportam gotículas de água para altitudes muito elevadas.

     Foto: Wikimedia Commons/Pieter Delicaat
    Quando essas gotículas super-resfriadas (em estado líquido abaixo de 0°C) são carregadas para muito alto, elas congelam ao entrar em contato com partículas como poeira ou gelo.

     Foto: FelixMittermeier por Pixabay
    Esses embriões de granizo são mantidos em suspensão pelas correntes de ar, crescendo em camadas à medida que mais água líquida se congela ao seu redor.

     Foto: Wikimedia Commons/Michael Hoffmann
    Quando ficam pesados demais para serem sustentados, caem como chuva de granizo.

     Foto: Starline/Freepik
    Algumas pedras de granizo podem ter entre 5 e 200 mm. Os formatos são irregulares. As redondinhas atraem a atenção.

     Foto: Imagem de JWahl por Pixabay
    No Brasil, por exemplo, estados como Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul registram episódios frequentes de chuva de granizo.

     Foto: Wikimedia Commons/ Rubbish computer
    Em 2022, uma forte chuva de granizo em Minas Gerais deixou ruas tomadas por gelo e grandes trechos intransitÃ¡veis.

     Foto: reproduÃ§Ã£o Facebook Luiz Roberto Ornellas/Edinho Advogado
    Em algumas localidades, carros chegaram a atolar. Não havia como transitar.

     Foto: reprodução EPTV
    Em vários pontos, as pedras de gelo danificaram casas e carros.

     Foto: reprodução Facebook Luiz Roberto Ornellas/Edinho Advogado
    Pacientes da Unidade de Pronto Atendimento em Uberaba tiveram que ser transferidos, pois as pedrinhas de gelo destruíram partes da UPA.

     Foto: Divulgação Bombeiros MG
    Ninguém ficou ferido, mas houve vários danos no corredor, em salas de atendimento e na recepção.

     Foto: Divulgação Bombeiros MG
    De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), pedaços pequenos de gelo, abaixo dos 5 mm, são classificados como bolas de gelo, bolas de neve ou granizo mole. Para os leigos, tudo é granizo.

     Foto: Carola68 por Pixabay
    Muitas pessoas costumam “capturar” as pedrinhas de granizo para tirar fotos. Agora que conferiu essas dicas, é bom tomar cuidado antes de sair por aí em chuvas desse tipo.

     Foto: Bdalh wikimedia commons
