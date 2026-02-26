Assine
overlay
Início Galeria
Celebridades e TV

Paris Hilton, 45 anos: veja a trajetória da socialite, empresária e atriz

RF
Redação Flipar
  • <p><span style=Nascida em Nova York, em 1981, Paris Whitney Hilton é bisneta de Conrad Hilton, fundador da rede Hilton Hotels. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/28-Paris-Hilton.jpg?20260226131828" width="1114" height="626">

    Nascida em Nova York, em 1981, Paris Whitney Hilton é bisneta de Conrad Hilton, fundador da rede Hilton Hotels. 

     Foto: Peter Schäfermeier/Wikimédia Commons
  • <p><span style=Criada entre mansões, hotéis de luxo e temporadas em cidades como Beverly Hills e Nova York, ela cresceu sob os holofotes da alta sociedade norte-americana. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/23-Paris-Hilton.jpg?20260226131829" width="1114" height="626">

    Criada entre mansões, hotéis de luxo e temporadas em cidades como Beverly Hills e Nova York, ela cresceu sob os holofotes da alta sociedade norte-americana. 

     Foto: Reprodução do Instagram @parishilton
  • <p><span style=Desde a adolescência, passou a frequentar eventos exclusivos e a aparecer em colunas sociais, consolidando uma imagem associada ao glamour e à vida noturna.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/13-Paris-Hilton.jpg?20260226131833" width="1114" height="626">

    Desde a adolescência, passou a frequentar eventos exclusivos e a aparecer em colunas sociais, consolidando uma imagem associada ao glamour e à vida noturna.

     Foto: Reprodução do Instagram @parishilton
  • <p><span style=Ainda jovem, iniciou carreira como modelo,  desfilando para marcas internacionais. No início dos anos 2000, tornou-se presença constante em capas de revistas, campanhas publicitárias e festas badaladas. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/25-Paris-Hilton.jpg?20260226131833" width="1114" height="626">

    Ainda jovem, iniciou carreira como modelo,  desfilando para marcas internacionais. No início dos anos 2000, tornou-se presença constante em capas de revistas, campanhas publicitárias e festas badaladas. 

     Foto: Reprodução do Instagram @parishilton
  • <p><span style=Nesse período, passou a ser vista como um dos principais rostos da chamada “cultura das celebridades”, impulsionada pelo crescimento dos tabloides e da internet.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/21-Paris-Hilton.jpg?20260226131833" width="1114" height="626">

    Nesse período, passou a ser vista como um dos principais rostos da chamada “cultura das celebridades”, impulsionada pelo crescimento dos tabloides e da internet.

     Foto: Reprodução do Instagram @parishilton
  • <p><span style=A virada definitiva em sua popularidade aconteceu em 2003, com o lançamento do reality show “The Simple Life”, no qual contracenava com Nicole Richie, filha do cantor Lionel Richie. O programa mostrava as duas herdeiras vivendo em ambientes rurais e exercendo trabalhos simples, explorando o contraste entre luxo e cotidiano. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/18-Paris-Hilton.jpg?20260226131833" width="1114" height="626">

    A virada definitiva em sua popularidade aconteceu em 2003, com o lançamento do reality show “The Simple Life”, no qual contracenava com Nicole Richie, filha do cantor Lionel Richie. O programa mostrava as duas herdeiras vivendo em ambientes rurais e exercendo trabalhos simples, explorando o contraste entre luxo e cotidiano. 

     Foto: Reprodução do Instagram @parishilton
  • <p><span style=O sucesso foi imediato e transformou Paris em um fenômeno global, popularizando seu jeito de falar, expressões marcantes e uma persona pública cuidadosamente construída.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/33-Paris-Hilton.jpg?20260226131833" width="1114" height="626">

    O sucesso foi imediato e transformou Paris em um fenômeno global, popularizando seu jeito de falar, expressões marcantes e uma persona pública cuidadosamente construída.

     Foto: Divulgação
  • <p><span style=Paralelamente à televisão, ela investiu na música e no cinema. Em 2006, lançou o álbum “Paris”, que incluiu o single “Stars Are Blind”, bem recebido comercialmente. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/07-Paris-Hilton.jpg?20260226131835" width="1114" height="626">

    Paralelamente à televisão, ela investiu na música e no cinema. Em 2006, lançou o álbum “Paris”, que incluiu o single “Stars Are Blind”, bem recebido comercialmente. 

     Foto: Reprodução do Instagram @parishilton
  • <p><span style=Ela também atuou em filmes e séries, geralmente em papéis que dialogavam com sua imagem midiática, reforçando o personagem da “loira rica e extravagante”, ao mesmo tempo em que demonstrava consciência estratégica sobre sua própria exposição.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/31-Paris-Hilton.jpg?20260226131835" width="1114" height="626">

    Ela também atuou em filmes e séries, geralmente em papéis que dialogavam com sua imagem midiática, reforçando o personagem da “loira rica e extravagante”, ao mesmo tempo em que demonstrava consciência estratégica sobre sua própria exposição.

     Foto: Divulgação
  • <p><span style=Em 2005, ela atuou no filme de terror “A Casa de Cera”, interpretando uma das jovens perseguidas na trama, papel que lhe rendeu maior visibilidade como atriz. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/29-Paris-Hilton.jpg?20260226131835" width="1114" height="626">

    Em 2005, ela atuou no filme de terror “A Casa de Cera”, interpretando uma das jovens perseguidas na trama, papel que lhe rendeu maior visibilidade como atriz. 

     Foto: Divulgação
  • <p><span style=Em 2008, participou do musical de ficção científica “Repo! A Ópera Genética”, mostrando uma faceta mais experimental de sua carreira. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/34-Paris-Hilton.jpg?20260226131835" width="1114" height="626">

    Em 2008, participou do musical de ficção científica “Repo! A Ópera Genética”, mostrando uma faceta mais experimental de sua carreira. 

     Foto: Divulgação
  • <p><span style=Cinco anos depois, apareceu em “Bling Ring: A Gangue de Hollywood”, de Sofia Coppola, no qual viveu a si mesma em uma história inspirada em fatos reais sobre assaltos a casas de celebridades. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Paris-Hilton-se-diz-sobrevivente-dos-anos-2000-reproducao-instagram-19.jpg?20260226131836" width="1114" height="626">

    Cinco anos depois, apareceu em “Bling Ring: A Gangue de Hollywood”, de Sofia Coppola, no qual viveu a si mesma em uma história inspirada em fatos reais sobre assaltos a casas de celebridades. 

     Foto: Reprodução/Instagram
  • <p><span style=Ao longo dos anos, Paris também construiu uma sólida carreira empresarial. Tornou-se referência no setor de perfumes, lançando dezenas de fragrâncias vendidas em diversos países, além de linhas de moda, acessórios e cosméticos. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/14-Paris-Hilton.jpg?20260226131838" width="1114" height="626">

    Ao longo dos anos, Paris também construiu uma sólida carreira empresarial. Tornou-se referência no setor de perfumes, lançando dezenas de fragrâncias vendidas em diversos países, além de linhas de moda, acessórios e cosméticos. 

     Foto: Reprodução do Instagram @parishilton
  • <p><span style=Na década de 2010, passou a se destacar como DJ, apresentando-se em festivais, clubes e eventos de grande porte ao redor do mundo. Ao mesmo tempo, manteve forte atuação nas redes sociais, antecipando o modelo de influência digital que se tornaria dominante nos anos seguintes.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Paris-Hilton-se-diz-sobrevivente-dos-anos-2000-reproducao-instagram-1.jpg?20260226131839" width="1114" height="626">

    Na década de 2010, passou a se destacar como DJ, apresentando-se em festivais, clubes e eventos de grande porte ao redor do mundo. Ao mesmo tempo, manteve forte atuação nas redes sociais, antecipando o modelo de influência digital que se tornaria dominante nos anos seguintes.

     Foto: Reprodução/Instagram
  • <p><span style=Com o passar do tempo, Paris começou a reavaliar publicamente a imagem construída no início da carreira. Em entrevistas e documentários, revelou que muitas de suas atitudes faziam parte de uma personagem criada para sobreviver à pressão da fama. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/35-Paris-Hilton.jpg?20260226131838" width="1114" height="626">

    Com o passar do tempo, Paris começou a reavaliar publicamente a imagem construída no início da carreira. Em entrevistas e documentários, revelou que muitas de suas atitudes faziam parte de uma personagem criada para sobreviver à pressão da fama. 

     Foto: Reprodução do Instagram @parishilton
  • <p><span style=Em 2020, no documentário “This Is Paris”, falou abertamente sobre experiências traumáticas vividas na adolescência, especialmente em internatos, e sobre os impactos emocionais da exposição precoce.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/34-Paris-Hilton.jpg?20260226131838" width="1114" height="626">

    Em 2020, no documentário “This Is Paris”, falou abertamente sobre experiências traumáticas vividas na adolescência, especialmente em internatos, e sobre os impactos emocionais da exposição precoce.

     Foto: Divulgação
  • <p><span style=A partir dessas revelações, passou a se envolver mais ativamente em causas relacionadas à proteção de jovens em instituições educacionais e ao debate sobre saúde mental. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/10-Paris-Hilton.jpg?20260226131838" width="1114" height="626">

    A partir dessas revelações, passou a se envolver mais ativamente em causas relacionadas à proteção de jovens em instituições educacionais e ao debate sobre saúde mental. 

     Foto: Reprodução do Instagram @parishilton
  • <p><span style=Na vida pessoal, após anos de romances altamente divulgados, encontrou estabilidade ao se casar com o empresário Carter Reum, com quem está desde 2021 e com quem tem dois filhos, ambos por barriga de aluguel.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/20-Paris-Hilton.jpg?20260226131840" width="1114" height="626">

    Na vida pessoal, após anos de romances altamente divulgados, encontrou estabilidade ao se casar com o empresário Carter Reum, com quem está desde 2021 e com quem tem dois filhos, ambos por barriga de aluguel.

     Foto: Reprodução do Instagram @parishilton
  • <p><span style=Paris Hilton representa um caso singular de longevidade na indústria da fama. De símbolo da era dos tabloides a empresária global e figura engajada em causas sociais, ela conseguiu transformar críticas, estereótipos e crises em oportunidades de reinvenção. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/27-Paris-Hilton.jpg?20260226131841" width="1114" height="626">

    Paris Hilton representa um caso singular de longevidade na indústria da fama. De símbolo da era dos tabloides a empresária global e figura engajada em causas sociais, ela conseguiu transformar críticas, estereótipos e crises em oportunidades de reinvenção. 

     Foto: KEVIN PAUL/Wikimédia Commons
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay