A trajetória de James Van Der Beek: protagonista de ‘Dawson’s Creek’ morreu aos 48 anos

    Van Der Beek descobriu a doença já em estágio avançado e tornou público o diagnóstico em 2024. 

     Foto: Reprodução do Instagram @vanderjames
    “Nosso amado James David Van Der Beek morreu pacificamente esta manhã. Ele encarou seus dias finais com coragem, fé e graça”, escreveu a família em nota divulgada nas redes sociais. 

     Foto: Reprodução do Instagram @vanderjames
    Na mesma mensagem, os familiares acrescentaram: “Há muito a compartilhar sobre seus desejos, seu amor pela humanidade e o valor sagrado do tempo. Estes dias virão. Por ora, pedimos privacidade pacífica enquanto lamentamos nosso amado marido, pai, filho e amigo”. 

     Foto: Reprodução do Instagram @vanderjames
    A publicação gerou grande repercussão entre fãs, amigos e colegas de profissão, que prestaram homenagens ao ator. Van Der Beek deixa a esposa, a produtora cinematográfica Kimberly Brook, e seis filhos. 

     Foto: Reprodução do Instagram @vanderjames
    James David Van Der Beek nasceu em 8 de março de 1977, na cidade de Cheshire, no estado americano de Connecticut. 

     Foto: Reprodução do Instagram @vanderjames
    No início da década de 1990, mudou-se para Nova York, onde passou a atuar em produções teatrais Off-Broadway e em projetos independentes. Nesse período, participou de diversos testes até conquistar suas primeiras oportunidades mais relevantes na televisão e no cinema. 

     Foto: Reprodução do Flickr Tahir Muhammad
    O salto decisivo na carreira veio em 1998, quando foi escolhido para interpretar Dawson Leery na série “Dawson’s Creek”. 

     Foto: Divulgação
    A produção, exibida até 2003, tornou-se um dos maiores sucessos da televisão norte-americana, influenciando o comportamento e o imaginário de milhões de jovens. O personagem, um adolescente sensível, apaixonado por cinema e marcado por conflitos emocionais, tornou-se um dos mais emblemáticos da cultura pop do período.

     Foto: Reprodução do Instagram @vanderjames
    O sucesso da série projetou Van Der Beek para o estrelato e abriu portas no cinema. Em 1999, estrelou o filme “Marcação Cerrada”, no qual interpretou um jogador de futebol americano que precisa assumir a liderança do time após a lesão do titular. 

     Foto: Divulgação
    Nos anos seguintes, buscou se distanciar do estereótipo de galã adolescente e investiu em papéis mais complexos.

    Atuou em filmes como “Regras da Atração”, adaptação da obra de Bret Easton Ellis, no qual interpretou um personagem de personalidade ambígua, e em produções independentes que lhe permitiram explorar novos registros dramáticos.

     Foto: Divulgação
    Na televisão, manteve presença constante após o fim de “Dawson’s Creek”. Participou de séries como “How I Met Your Mother”, “CSI: Cyber” e “Pose”, transitando entre o drama, a comédia e o suspense.

     Foto: Divulgação
    Um dos momentos mais marcantes dessa fase foi sua participação em “Apartamento 23”, na qual viveu uma versão caricata de si mesmo.

     Foto: Divulgação
    Van Der Beek também integrou o elenco do filme “Jay and Silent Bob Reboot”, de 2019, Paralelamente, dedicou-se à dublagem, participando de séries animadas como “Vampirina”, ampliando sua atuação para o público infantil.

     Foto: Divulgação
    Ao longo da carreira, ele também se envolveu em projetos teatrais, leituras dramáticas e produções independentes, mantendo contato com diferentes linguagens artísticas. 

     Foto: Reprodução do Flickr Drew Altizer
    Nos últimos anos, apesar dos problemas de saúde, manteve-se ativo profissionalmente. Seu último trabalho lançado foi o filme “Outro Amor Fora do Tempo”, de 2025, no qual interpretou um personagem marcado por reflexões sobre memória, tempo e afetividade, temas que dialogaram com sua própria trajetória pessoal.

     Foto: Reprodução de vídeo ABC
    Ao longo de mais de três décadas de carreira, James Van Der Beek construiu uma trajetória marcada pela versatilidade. Admirado por colegas e pelo público, ele teve uma trajetória marcada por personagens memoráveis, sensibilidade interpretativa e compromisso com a arte.

     Foto: Reprodução do Flickr Lorenzo Giusti
