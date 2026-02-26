Dr.?Dre, 61 anos: ícone do hip?hop tem carreira marcada por sucesso e polêmicas
Andre Romelle Young nasceu em 18 de fevereiro de 1965 em Compton, Califórnia, Estados Unidos, e é conhecido artisticamente como Dr.?Dre.
Ele iniciou sua carreira musical como DJ em clubes de Los Angeles com o grupo World Class Wreckin’ Cru no início dos anos 1980.
Em 1986, cofundou o grupo N.W.A com Eazy?E e Ice Cube. A banda se tornou um marco na história do hip?hop por seu estilo direto e impacto cultural.
Lançado em 1992, o primeiro álbum solo de Dr.?Dre, “The Chronic”, inclui os sucessos “Nuthin’ But a ‘G’ Thang” e “Let Me Ride” e ajudou a popularizar o G?funk.
Inclusive, com a música “Let Me Ride”, ele conquistou seu primeiro Grammy, e o álbum foi posteriormente incluído no Grammy Hall of Fame.
Lançado em 1999, o segundo álbum solo de Dr.?Dre, “2001”, contou com colaborações de rappers renomados, e a faixa “Forgot About Dre” conquistou o Grammy de Melhor Performance de Rap por Duo ou Grupo.
O terceiro álbum solo, “Compton”, foi lançado em 2015. Inspirado no filme biográfico da N.W.A, “Straight Outta Compton”, estreou em segundo lugar na Billboard 200.
Ele também recebeu o Grammy Lifetime Achievement Award como membro de N.W.A, que reconheceu sua contribuição à música.
Como empresário, fundou a Aftermath Entertainment e cofundou a Death Row Records.
Também foi cofundador da Beats Electronics, empresa de equipamentos de áudio vendida à Apple por um valor bilionário em 2014.
Ele foi casado com Nicole Young de 1996 a 2021. O divórcio passou por disputas legais, principalmente relacionadas à divisão de bens e pensão.
O rapper é pai de dez filhos: Curtis, LaTanya, Tyra, LaToya, Ashley, Andre Jr., Marcel, Tyler, Truice e Truly.
Dr.?Dre se tornou pai pela primeira vez em 1981, quando sua então namorada Cassandra Joy Green deu à luz Curtis. No entanto, Dre só conheceu o primogênito 20 anos depois.
LaTanya nasceu em 1983, fruto do relacionamento de Dre com sua ex-namorada Lisa Johnson. Em 1984, nasceu Tyra, filha de Dre e LaVetta Washington. Seu segundo filho homem, Andre Jr., nascido em 1988 com Jenita Porter, faleceu aos 20 anos por overdose.
Marcel nasceu em 1991 de seu relacionamento com Michel’le; Tyler Young é filho de Nicole Young de um relacionamento anterior; e Truice nasceu em 1997 junto a Nicole. O casal também teve a filha Truly, que nasceu em 2001.
Ao longo da carreira, Dre enfrentou diversas polêmicas relacionadas a acusações de agressão física contra mulheres nos anos 1990 e, em 2015, ele pediu desculpas publicamente às vítimas.
