Cybill Shepherd, 76 anos: Atriz tem trajetória com polêmicas e superações

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Cybill_Shepherd_1970-Dominio-Publico.jpg?20260226124254" width="1114" height="626">

    Cybill Lynne Shepherd nasceu em 18 de fevereiro de 1950, em Memphis, Tennessee, iniciou a carreira como modelo ainda adolescente e venceu concursos como “Miss Teenage Memphis”.

     Foto: Wikimedia Commons / Domínio Público
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Cybill-A-Ultima-Sessao-de-Cinema.jpg?20260226124253" width="1114" height="626">

    Seu primeiro papel no cinema foi em “A Última Sessão de Cinema”, de 1971, como Jacy Farrow, filme que recebeu várias indicações ao Oscar e lançou Shepherd ao estrelato

     Foto: Divulgação
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Captura-de-tela-2026-02-17-153420.jpg?20260226124253" width="1114" height="626">

    Tão rápido quanto a fama surgiu, também veio a má reputação. Durante as filmagens, ela se envolveu com o diretor Peter Bogdanovich, que a havia escolhido para o papel após vê-la na capa da revista Glamour. 

     Foto: Reprodução Instagram
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Peter-Bogdanovich-Bernard-Gotfryd.jpg?20260226124254" width="1114" height="626">

    Na época, Bogdanovich era casado com Polly Platt, designer de produção do filme, que havia dado à luz à segunda filha do casal poucos meses antes. 

     Foto: Bernard Gotfryd
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Captura-de-tela-2026-02-17-161414.jpg?20260226124256" width="1114" height="626">

    O relacionamento entre Shepherd e Bogdanovich durou oito anos, e a atriz foi alvo de duras críticas da imprensa e chegou a ser rotulada como “destruidora de lares”

     Foto: Reprodução Youtube
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Cybill-Amor-Eterno-Amor.jpg?20260226124256" width="1114" height="626">

    Quando dois filmes subsequentes com Bogdanovich fracassaram comercialmente, muitos decretaram que a carreira dela tinha acabado. 

     Foto: Divulgação
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Cybill-Taxi-Driver.jpg?20260226124256" width="1114" height="626">

    No entanto, ela deu a volta por cima com sua atuação em “Taxi Driver”, de 1976, como Betsy, uma voluntária de campanha política envolvida com o protagonista Travis Bickle, vivido por Robert De Niro.

     Foto: Divulgação
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Sam-Elliott-Cybill-Shepherd-Divulgacao.jpg?20260226124255" width="1114" height="626">

    Na televisão, Shepherd interpretou Colleen Champion na série “The Yellow Rose”, exibida em 1983. 

     Foto: Divulgação
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Captura-de-tela-2026-02-17-161205.jpg?20260226124300" width="1114" height="626">

    De 1985 a 1989, interpretou Maddie Hayes na série “A Gata e o Rato”, papel que se tornou um dos mais significativos de sua carreira e lhe rendeu dois Globos de Ouro. 

     Foto: Reprodução Youtube
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Captura-de-tela-2026-02-17-161054.jpg?20260226124304" width="1114" height="626">

    Na série, atuava ao lado de Bruce Willis, e embora rumores de romance tenham circulado, a relação nos bastidores foi marcada por rivalidade.

     Foto: Divulgação
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Captura-de-tela-2026-02-17-161851.jpg?20260226124259" width="1114" height="626">

    Em entrevista à People, Shepherd afirmou ter feito as pazes com Willis antes que ele tornasse público seu diagnóstico de afasia em 2022. A atriz declarou: “Já era hora […] Eu sempre vou amar Bruce”.

     Foto: Reprodução Youtube
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Captura-de-tela-2026-02-17-164102.jpg?20260226124258" width="1114" height="626">

    Seu terceiro Globo de Ouro veio com “Cybill”, sitcom exibida entre 1995 e 1998. Shepherd interpretava Cybill Sheridan, uma atriz na casa dos 40 anos tentando relançar sua carreira em Los Angeles após ser relegada a papéis menores. 

     Foto: Divulgação
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Captura-de-tela-2026-02-17-161704.jpg?20260226124300" width="1114" height="626">

    Durante a produção de “Cybill”, alguns membros da equipe reclamaram de sua postura, enquanto a atriz relatou ter enfrentado situações desconfortáveis, como ter rejeitado os avanços do produtor executivo Les Moonves. 

     Foto: Reprodução Youtube
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Les-Moonves-David-Shankbone.jpg?20260226124303" width="1114" height="626">

    Em 2018, segundo o New York Times, Moonves foi forçado a deixar o cargo de CEO da CBS após várias mulheres acusá-lo de má conduta dentro e fora do trabalho, acusações que ele negou.

     Foto: Wikimedia Commons /
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Captura-de-tela-2026-02-17-161746.jpg?20260226124307" width="1114" height="626">

    Shepherd atribuiu sua longevidade na indústria à “teimosia e inteligência”. Como observou o The Herald, a atriz precisou superar diversas adversidades com inteligência e critério para escolher seus projetos.

     Foto: Reprodução Youtube
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Captura-de-tela-2026-02-17-164536.jpg?20260226124302" width="1114" height="626">

    Por exemplo, no final de 2001, Shepherd recebeu o diagnóstico de melanoma, um tipo de câncer de pele, e precisou passar por cirurgia para remover o tumor localizado nas costas.

     Foto: Reprodução Youtube
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Captura-de-tela-2026-02-17-161309.jpg?20260226124304" width="1114" height="626">

    Ela também teve que lidar com a síndrome do intestino irritável crônica, diagnosticada incorretamente como dor psicológica por 20 anos. Ela precisou fazer 4 cirurgias abdominais de emergência.

     Foto: Reprodução Youtube
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Captura-de-tela-2026-02-17-161939.jpg?20260226124304" width="1114" height="626">

    Cybill Shepherd tem três filhos: Clementine Ford, nascida em 1979 do casamento com David M. Ford, e os gêmeos Molly Ariel e Cyrus Zachariah Shepherd-Oppenheim, nascidos entre 1987 e 1990 durante o casamento com Bruce Oppenheim.

     Foto: Reprodução Youtube
