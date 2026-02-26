Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Cidade de Santos lidera número de centenários na Baixada Santista

RF
Redação Flipar
  • <p>A maioria dos centenários é composta por mulheres, um padrão que acompanha as estatísticas nacionais de expectativa de vida. Apesar do destaque numérico, os dados disponíveis não permitem identificar fatores específicos, como condições socioeconômicas, acesso a serviços de saúde ou hábitos de vida, que expliquem essa concentração etária no município.</p>

    A maioria dos centenários é composta por mulheres, um padrão que acompanha as estatísticas nacionais de expectativa de vida. Apesar do destaque numérico, os dados disponíveis não permitem identificar fatores específicos, como condições socioeconômicas, acesso a serviços de saúde ou hábitos de vida, que expliquem essa concentração etária no município.

     Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
  • <p>Localizada majoritariamente na Ilha de São Vicente, de frente para a Baía de Santos, a cidade está situada no litoral sul do estado de São Paulo, a cerca de 80 quilômetros da capital e integra a Região Metropolitana da Baixada Santista, formada por nove municípios: Santos, São Vicente, Guarujá, Cubatão, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. </p>

    Localizada majoritariamente na Ilha de São Vicente, de frente para a Baía de Santos, a cidade está situada no litoral sul do estado de São Paulo, a cerca de 80 quilômetros da capital e integra a Região Metropolitana da Baixada Santista, formada por nove municípios: Santos, São Vicente, Guarujá, Cubatão, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga.

    Foto: - Pedro Cardoso de Carvalho/Wikimedia Commons
  • <p>Além disso, o Jardim da Orla, considerado o cartão-postal da cidade, foi reconhecido pelo Guinness World Records como o maior jardim de praia do mundo e acompanha toda a faixa litorânea do município.</p>

    Além disso, o Jardim da Orla, considerado o cartão-postal da cidade, foi reconhecido pelo Guinness World Records como o maior jardim de praia do mundo e acompanha toda a faixa litorânea do município.

     Foto: ROGERIO CASSIMIRO/Wikimédia Commons
  • <p>O conjunto paisagístico se estende por 5.335 metros de orla e ocupa uma área de aproximadamente 218.800 metros quadrados. O projeto teve origem nos estudos do engenheiro sanitarista Saturnino de Brito, desenvolvidos no início do século 20, e começou a ser implantado em 1936.</p>

    O conjunto paisagístico se estende por 5.335 metros de orla e ocupa uma área de aproximadamente 218.800 metros quadrados. O projeto teve origem nos estudos do engenheiro sanitarista Saturnino de Brito, desenvolvidos no início do século 20, e começou a ser implantado em 1936.

     Foto: Wikimedia Commons / Domínio Público
  • <p>Ao longo das décadas, o jardim foi ampliado e adaptado às transformações urbanas, mas manteve a continuidade das áreas verdes como elemento central. Atualmente, reúne cerca de 1.300 canteiros, aproximadamente 1.800 árvores e diversos monumentos históricos distribuídos ao longo da orla, sendo utilizado diariamente por moradores e visitantes.</p>

    Ao longo das décadas, o jardim foi ampliado e adaptado às transformações urbanas, mas manteve a continuidade das áreas verdes como elemento central. Atualmente, reúne cerca de 1.300 canteiros, aproximadamente 1.800 árvores e diversos monumentos históricos distribuídos ao longo da orla, sendo utilizado diariamente por moradores e visitantes.

     Foto: Wikimedia Commons / VicTrindade
  • <p>Voltadas para o mar aberto e com ondas, em geral, de intensidade moderada, a Praia de Santos atraem frequentadores o ano todo. A orla concentra diversas atividades de lazer e bem-estar, desde a prática de exercícios físicos, com áreas específicas para beach tennis e futevôlei, até o convívio social nos quiosques e barracas de alimentação.</p>

    Voltadas para o mar aberto e com ondas, em geral, de intensidade moderada, a Praia de Santos atraem frequentadores o ano todo. A orla concentra diversas atividades de lazer e bem-estar, desde a prática de exercícios físicos, com áreas específicas para beach tennis e futevôlei, até o convívio social nos quiosques e barracas de alimentação.

     Foto: Divulgação
  • <p>A Praia de Santos, porém, recebe diferentes denominações conforme o trecho, geralmente identificadas pelos canais que desembocam no mar. As transições entre uma praia e outra são sutis e têm características semelhantes. </p>

    A Praia de Santos, porém, recebe diferentes denominações conforme o trecho, geralmente identificadas pelos canais que desembocam no mar. As transições entre uma praia e outra são sutis e têm características semelhantes.

    Foto: Flickr / Diego Silvestre
  • <p>Ainda assim, moradores e turistas costumam ter preferências por determinados trechos, seja pela tranquilidade, pela proximidade com o comércio ou pela presença de quiosques específicos. A seguir, conheça 6 praias de Santos que se destacam e valem a visita.</p>

    Ainda assim, moradores e turistas costumam ter preferências por determinados trechos, seja pela tranquilidade, pela proximidade com o comércio ou pela presença de quiosques específicos. A seguir, conheça 6 praias de Santos que se destacam e valem a visita.

     Foto: Leguth Edson /Wikimédia Commons
  • <p>Praia do Gonzaga – É a praia mais conhecida de Santos e uma das mais movimentadas da Baixada Santista. Localizada em um bairro central e valorizado, reúne ampla oferta de comércio, serviços, hotéis, bares, restaurantes e shoppings. A extensa faixa de areia favorece o banho de mar, a prática de esportes e a intensa circulação de moradores e turistas.</p>

    Praia do Gonzaga – É a praia mais conhecida de Santos e uma das mais movimentadas da Baixada Santista. Localizada em um bairro central e valorizado, reúne ampla oferta de comércio, serviços, hotéis, bares, restaurantes e shoppings. A extensa faixa de areia favorece o banho de mar, a prática de esportes e a intensa circulação de moradores e turistas.

     Foto: Wikimedia Commons / Rafael Rodrigues
  • <p>Praia do Boqueirão – Vizinha ao Gonzaga, destaca-se pela infraestrutura urbana e pela localização estratégica na região central da cidade. O bairro concentra feiras, espaços culturais, instituições de ensino, hospitais e supermercados, além de apresentar presença significativa de moradores idosos e grande fluxo diário de pessoas.</p>

    Praia do Boqueirão – Vizinha ao Gonzaga, destaca-se pela infraestrutura urbana e pela localização estratégica na região central da cidade. O bairro concentra feiras, espaços culturais, instituições de ensino, hospitais e supermercados, além de apresentar presença significativa de moradores idosos e grande fluxo diário de pessoas.

     Foto: Wikimedia Commons / Luc Móvel
  • <p>Praia do Embaré – Associada ao público jovem, reúne bares e restaurantes próximos à orla e oferece fácil acesso a diferentes pontos da cidade. Um de seus principais marcos é a Basílica de Santo Antônio do Embaré, construção de destaque na paisagem urbana e importante referência religiosa do município.</p>

    Praia do Embaré – Associada ao público jovem, reúne bares e restaurantes próximos à orla e oferece fácil acesso a diferentes pontos da cidade. Um de seus principais marcos é a Basílica de Santo Antônio do Embaré, construção de destaque na paisagem urbana e importante referência religiosa do município.

     Foto: Wikimedia Commons / Emilio Pechini
  • <p>Praia do José Menino – Localizada entre Santos e São Vicente, é conhecida pelas boas condições para a prática do surfe e pela faixa de areia mais ampla, o que contribui para menor concentração de banhistas em períodos de maior movimento. A orla abriga o Orquidário Municipal, o Parque Roberto Mário Santini e o complexo do Quebra-Mar.</p>

    Praia do José Menino – Localizada entre Santos e São Vicente, é conhecida pelas boas condições para a prática do surfe e pela faixa de areia mais ampla, o que contribui para menor concentração de banhistas em períodos de maior movimento. A orla abriga o Orquidário Municipal, o Parque Roberto Mário Santini e o complexo do Quebra-Mar.

     Foto: Wikimedia Commons / Emilio Pechini
  • <p>Praia de Aparecida – Considerada uma das praias mais tranquilas de Santos, é bastante procurada por famílias. O bairro dispõe de áreas de lazer, ciclovia, o Sesc Santos e o principal shopping da cidade, além de acesso à balsa que faz a ligação com o Guarujá.</p>

    Praia de Aparecida – Considerada uma das praias mais tranquilas de Santos, é bastante procurada por famílias. O bairro dispõe de áreas de lazer, ciclovia, o Sesc Santos e o principal shopping da cidade, além de acesso à balsa que faz a ligação com o Guarujá.

     Foto: Reprodução Facebook / Santos Minha Cidade Merece Respeito
  • <p>Ponta da Praia – Localizada na extremidade da orla santista, caracteriza-se pela faixa de areia reduzida e pela vista do Porto de Santos. O local é conhecido pelo pôr do sol e concentra importantes equipamentos turísticos, como o Aquário de Santos, o Museu do Mar e o Museu da Pesca, além de ter recebido melhorias recentes em iluminação e infraestrutura urbana.</p>

    Ponta da Praia – Localizada na extremidade da orla santista, caracteriza-se pela faixa de areia reduzida e pela vista do Porto de Santos. O local é conhecido pelo pôr do sol e concentra importantes equipamentos turísticos, como o Aquário de Santos, o Museu do Mar e o Museu da Pesca, além de ter recebido melhorias recentes em iluminação e infraestrutura urbana.

     Foto: Wikimedia Commons / Emilio Pechini
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay