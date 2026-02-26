Assine
Sabor doce e textura cremosa: trunfos da fruta-do-conde que agradam ao paladar

    A origem da fruta-do-conde está na América Central e Caribe, regiões tropicais onde surgiu naturalmente.
    De lá, espalhou-se para vários países quentes do mundo e ganhou popularidade.

     Foto: Junius/Wikimédia Commons
    A fruta foi levada para a Ásia e outros continentes ainda no período colonial.
    No Brasil, chegou à Bahia e passou a ser cultivada em diversas regiões.

     Foto: Nando cunha/Wikimédia Commons
    O nome fruta-do-conde surgiu por causa do Conde de Miranda, ligado à sua introdução no Brasil.
    Desde então, a planta se adaptou bem ao clima tropical brasileiro.

     Foto: Reprodução do Flickr Carmen Coimbra
    Hoje a fruta-do-conde é cultivada em praticamente todo o Brasil, em pomares e quintais.
    Também é encontrada em outros países tropicais e subtropicais do mundo.

     Foto: Reprodução do Youtube
    A árvore é de pequeno porte e pode atingir de quatro a seis metros de altura.
    Ela produz frutos arredondados com casca verde e aparência escamosa.

     Foto: Reprodução do Flickr Eric Bronson
    A polpa da fruta-do-conde é branca, macia e muito doce.
    Possui várias sementes escuras distribuídas pelo interior do fruto.

     Foto: Reprodução do Youtube
    O sabor é suave e lembra um creme natural, sendo muito apreciado fresco.
    Por isso, é considerada uma fruta de sobremesa em muitas regiões.

     Foto: - Reprodução do TIK TOK
    Em termos nutricionais, a fruta-do-conde é rica em fibras e vitamina C.
    Também contém potássio e antioxidantes importantes para o organismo

     Foto: - Reprodução do TIK TOK
    Entre os minerais presentes estão cálcio, magnésio e fósforo.
    Esses nutrientes ajudam a manter ossos e dentes saudáveis.

     Foto: Reprodução do Instagram @_hortifruti_da_familia_tx
    A fruta ainda fornece vitaminas do complexo B e energia natural.
    Seus carboidratos são fonte rápida de energia para o corpo

     Foto: Reprodução do Flickr Steve e Alison1
    Entre as propriedades, destacam-se a ação antioxidante e anti-inflamatória.
    Esses compostos ajudam a proteger o organismo contra doenças.

     Foto: Reprodução do Flickr Peter Duffy
    O consumo pode favorecer o funcionamento do intestino por ser rico em fibras.
    Também contribui para fortalecer a imunidade e regular a glicemia.

     Foto: Reprodução do Instagram @_hortifruti_da_familia_tx
    A fruta-do-conde pode ser consumida in natura, em sucos e vitaminas.
    Também é usada em doces, sorvetes e sobremesas cremosas. ?

     Foto: Reprodução do Youtube
    Uma dica importante é evitar comer a casca e as sementes, que não são comestíveis.
    Escolha frutos macios e maduros para aproveitar melhor o sabor

     Foto: Reprodução do Youtube
