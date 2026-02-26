Assine
Flocão de milho ideal e até dia mundial: veja origem e curiosidades sobre o cuscuz

Redação Flipar
    De acordo com os jurados, um bom flocão deve ter cor amarela intensa, grãos uniformes e, depois de preparado, resultar em um cuscuz soltinho, aromático e com sabor levemente amanteigado.

     Foto: Freepik/KamranAydinov
    Já o primeiro lugar ficou com o Maratá, elogiado pela aparência impecável dos grãos e por resultar em um cuscuz leve, macio e com um toque amanteigado marcante.

     Foto: Reprodução/Instagram
    O cuscuz chegou ao Brasil inspirado em um prato de Magrebe, que fica no Norte da África, mas aqui ganhou identidade própria.

     Foto: Bruno/Pixabay
    Hoje, é fácil encontrá-lo em qualquer capital brasileira, muitas vezes adaptado aos gostos locais, a exemplo do cuscuz paulista, que leva pedaços de tomate, pedaços de ovo cozido, ervilha, milho verde, palmito e sardinha.

     Foto: Divulgação
