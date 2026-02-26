Ativista com Tourette profere insulto racista a Michael B. Jordan no Bafta
À Vanity Fair, Lindo afirmou que os dois “fizeram o que tinham que fazer” e disse que gostaria de ter recebido um posicionamento da organização. Nas redes sociais, Jamie Foxx classificou a situação como “inaceitável”.Foto: Reprodução
A condição é caracterizada por tiques verbais involuntários. Depois, Davidson declarou estar “profundamente constrangido” e explicou que deixou o evento ao perceber o desconforto causado.Foto: Reprodução
O filme “Pecadores”, com o citado Michael B. Jordan, entrou para a história do Oscar ao se tornar o longa com maior número de indicações – 16. O superou marcas antes divididas por “La La Land”, “Titanic” e “A Malvada”, com 14 cada.Foto: Divulgação
Na trama, dois irmãos gêmeos retornam à cidade natal tentando deixar para trás um passado conturbado. Michael B. Jordan interpreta os dois protagonistas e foi indicado ao prêmio de Melhor Ator, ao lado de Wagner Moura.Foto: Divulgação
O filme também concorre a Ator e Atriz Coadjuvante, Maquiagem e Penteados, Trilha Sonora, Roteiro Original, Elenco, Figurino, Música Original, Direção de Arte, Montagem, Mixagem de Som, Efeitos Visuais, Fotografia, Direção e, claro, Melhor Filme.Foto: Divulgação
Recentemente, Michael B. Jordan venceu o prêmio de Melhor Ator por “Pecadores” no San Diego Film Critics Society Awards 2025. Na mesma cerimônia, o filme também foi premiado nas categorias Direção, Uso de Música e Melhor Filme.Foto: Wikimedia Commons / Joan Hernandez Mir
Além da vitória em San Diego, Jordan ganhou Melhor Ator em outras associações de críticos, incluindo o Washington DC Area Film Critics Awards, a Southeastern Film Critics Association, a African American Film Critics Association, entre outros.Foto: Divulgação/Warner Bros.
O desempenho do filme na temporada de premiações também se reflete nas indicações. “Pecadores” liderou o Critics Choice Awards 2026 com 17 nomeações, incluindo Melhor Filme, Melhor Diretor e Melhor Ator para Michael B. Jordan.Foto: Divulgação
No Globo de Ouro 2026, Michael B. Jordan recebeu indicação a Melhor Ator – Drama por “Pecadores”. O filme também concorre nas categorias Melhor Filme – Drama, Melhor Diretor, Melhor Roteiro, Melhor Trilha Original e Melhor Canção Original.Foto: Reprodução Instagram /@michaelbjordan
Com esse conjunto de vitórias e indicações, Michael B. Jordan figura entre os principais nomes da temporada de premiações de 2026, ao lado de atores como Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Timothée Chalamet e Wagner Moura.Foto: Wikimedia Commons / John Bauld
Este é o primeiro papel de Michael B. Jordan que o coloca diretamente na disputa por uma indicação ao Oscar. Nascido em 9 de fevereiro de 1987, em Santa Ana, Califórnia, o ator iniciou a carreira na televisão em “Vila Sésamo”.Foto: Reprodução Instagram /@michaelbjordan
No início dos anos 2000, Michael B. Jordan atuou nas séries “A Escuta” e “All My Children”. Durante a década, ainda integrou o elenco de diversas produções televisivas, entre elas “CSI: Investigação Criminal”, “Desaparecidos” e “Arquivo Morto”.Foto: Divulgação
Entre 2009 e 2011, ganhou maior visibilidade ao integrar o elenco da série “Friday Night Lights”, no papel de Vince Howard, e de “Parenthood – Minha Família”, como Alex.Foto: Divulgação
No cinema, Michael B. Jordan teve seu primeiro papel de destaque em “Fruitvale Station: A Última Parada”, de 2013, como Oscar Grant, jovem morto durante uma abordagem policial na estação Fruitvale, na Califórnia.Foto: Divulgação
Seu primeiro grande sucesso comercial veio com “Creed: Nascido para Lutar”, lançado em 2015, em que viveu Adonis Creed, filho do boxeador Apollo Creed. O filme rendeu Globo de Ouro de Melhor Ator Coadjuvante a Sylvester Stallone.Foto: Divulgação
Michael B. Jordan reprisou o papel em “Creed II”, lançado em 2018, que dá continuidade à carreira de Adonis Creed e apresenta o confronto com Viktor Drago.Foto: Divulgação
Em “Creed III”, de 2023, além de retornar ao personagem, o ator assumiu a direção do longa, que aborda o reencontro do protagonista com uma figura de seu passado após a aposentadoria.Foto: Divulgação
No universo Marvel, interpretou Johnny Storm em "Quarteto Fantástico", de 2015, produção que teve recepção negativa da crítica e do público. Ainda no universo Marvel, em 2018, integrou o elenco de "Pantera Negra" como Erik Killmonger.
Em “Sem Remorso”, lançado em 2021, Michael B. Jordan viveu John Kelly. O filme é baseado na obra de Tom Clancy e acompanha um agente militar envolvido em uma operação internacional.Foto: Divulgação
