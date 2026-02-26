Série relembra mortes de estudantes após teste de hipnose
Foi quando, em 2009, ele conduziu sessões de hipnose com estudantes após fazer um curso. Segundo a revista People, três adolescentes atendidos por ele, Marcus Freeman, Wesley McKinley e Brittany Palumbo, morreram em 2011.Foto: Reprodução
O Departamento de Saúde da Flórida concluiu que Kenney exerceu a prática sem licença. Ele não contestou as acusações, deixou o cargo e cumpriu penas alternativas. Em 2015, as famílias receberam indenizações em ação civil.Foto: Reprodução
Com origem no século XVIII, a hipnose ainda é usada por pessoas que tentam controlar ansiedade e depressão; eliminar vícios; atenuar dores; aumentar o foco e a concentração, além de potencializar habilidades específicas.Foto: Lawrencedwolf - wikimedia commons
A técnica foi aprimorada desde que o médico britânico James Braid (1795-1860) introduziu o conceito de tratamento, oriundo do Deus grego do sono – Hipnos. Como as pessoas não dormem durante a hipnose, tentou-se trocar o nome, mas ele já estava consagrado.Foto: Edwin Cooking - Domínio Público
A Hipnoterapia pode ser recomendada para várias doenças que afetam o equilíbrio emocional e psicológico. Conheça agora, então, famosos que já fizeram uso dessa ferramenta para melhorar a qualidade de vida.Foto: Gerd Altmann pixabay
A atriz americana Reese Witherspoon buscou o tratamento por conta de ataques de pânico antes das gravações de “Livre” (2014). No filme, ela vivia uma mulher que largou tudo para se aventurar numa trilha de 1.700 km na costa do Pacífico.Foto: Divulgação/HBO
A cantora americana Katy Perry buscou o tratamento em 2014 ao passar por uma fase de depressão após o fim do relacionamento com o cantor John Mayer, em meio a rumores de traição.Foto: Toglenn wikimedia commons
Kate Middleton, casada com o Príncipe William, da Grã-Bretanha, fez hipnoterapia por recomendação médica, em 2013, ao sofrer Hiperêmese Gravídica, transtorno que provoca náuseas e vômitos em excesso durante a gravidez.Foto: The Big Lunch wikimedia commons
O comediante brasileiro DedÃ© Santana, antigo integrante dos TrapalhÃµes, fez hipnoterapia para aliviar o estresse porque nÃ£o queria usar medicamentos.Foto: MinistÃ©rio da Cultura wikimedia commons
O ator americano Ashton Kutcher já se declarou fã da hipnose. Ele afirma que o tratamento sempre o ajudou a se concentrar na memorização dos textos e na gravação das cenas.Foto: David Shankbone wikimedia commons
O ginasta Arthur Zanetti, campeão olímpico e mundial nas argolas, fez hipnose voltada para os momentos de treinamento, como um complemento à parte física. No transe, ele era direcionado para perceber mais claramente as partes do corpo.Foto: Fernando Frazão Agência Brasil - Wikimedia Commons
A cantora americana Fergie aceitou fazer hipnoterapia para combater seu vício em metanfetamina, substância ilícita capaz de afetar o sistema nervoso e o comportamento. Ela declarou que passou a gostar de hipnose ao longo do tratamento.Foto: US Department State wikimedia commons
Gisele Bündchen buscou a hipnose na gestação. Ela queria que o parto fosse sem anestesia, mas tinha medo de sentir dor. Aos cinco meses de gravidez, começou a fazer as sessões. Após o parto, declarou que o desconforto foi bem suportável, graças à hipnose.Foto: Nino Munoz/Wikimedia Commons
Um uso muito recorrente da hipnose é para tratamento contra o tabagismo. Pessoas que não conseguem deixar de fumar recorrem à hipnoterapia como alternativa contra o vício. Para muitos, funciona.Foto: Ralf Kunze pixabay
O ator americano Matt Damon declarou que deixou de ter gosto por cigarros após se submeter à hipnose. Depois de três sessões do tratamento, ele disse que conseguiu largar o vício que já durava 16 anos.Foto: NASA Bill Ingalls wikimedia commons
A cantora americana Britney Spears também recorreu à hipnoterapia para largar o vício em cigarros. Ela fez o tratamento em 2011, após fumar durante 10 anos.Foto:
Em alguns casos, a hipnoterapia ajuda numa mudanÃ§a mais ampla de estilo de vida. Paralelamente ao tratamento, o paciente passa a se exercitar e faz controle alimentar.Foto: Gerd Altmann pixabay