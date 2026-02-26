Assine
Doença contagiosa leva 72 tigres à morte em zoológico da Tailândia

    Além disso, bactérias que atingem o sistema respiratório. À Agence France-Presse, o diretor Somchuan Ratanamungklanon afirmou que, quando os sintomas foram notados, já era tarde.

     Foto: B_cool from SIN wikimedia commons
    A própria AFP informou que os animais viviam no Tiger Kingdom, atração que permite aos visitantes “acariciar, tocar e tirar fotos de perto”. A PETA Ásia criticou o modelo e cobrou o fechamento dessas operações.

     Foto: wikimedia commons S. Taheri
    O tigre é o maior dos felinos e representa força, beleza e mistério em várias culturas ao longo da história. Sua figura poderosa aparece em lendas, artes e tradições de diversos povos que convivem com ele há milênios.

     Foto: A G na Unsplash
    Existem atualmente seis subespécies de tigres reconhecidas cientificamente: bengala, siberiano, malaio, indochinês, do sul da China e de Sumatra. Todas estão em graus diferentes de ameaça, sendo o tigre do sul da China o mais criticamente ameaçado.

     Foto: Marcel Langthim por Pixabay
    O tigre-de-bengala é o mais numeroso e vive principalmente em florestas da Índia e regiões vizinhas. Ele é famoso por sua pelagem alaranjada com listras pretas, que o ajuda a se camuflar na vegetação densa.

     Foto: Rodrigo Soldon Souza / Flickr
    O tigre-siberiano é o maior entre os tigres e pode ultrapassar 300 quilos. Vive em áreas frias e florestadas, com pelagem mais espessa e clara para suportar as baixas temperaturas.

     Foto: wikimedia commons Appaloosa
    Já o tigre-malaio é uma subespécie menor, com cerca de 120 quilos, restrita a áreas de floresta na península da Malásia. Sua população está diminuindo rapidamente devido à perda de habitat e caça ilegal.

     Foto: Greg Hume wikimedia commons
    O tigre-indochinês habita regiões montanhosas e florestas densas do sudeste asiático. É discreto, com pelagem mais escura e menor porte, e seus registros na natureza são cada vez mais raros.

     Foto: A.Savin wikimedia commons
    O tigre-de-Sumatra, o menor dos tigres, vive exclusivamente nessa ilha da IndonÃ©sia. Ele possui listras mais prÃ³ximas e uma juba discreta no pescoÃ§o, sendo um exÃ­mio nadador e caÃ§ador silencioso.

     Foto: wikimedia commons/NasserHalaweh
    O tigre-do-sul-da-China é provavelmente extinto na natureza, com poucos indivíduos em cativeiro. Foi alvo de perseguições no passado e não há registros confiáveis de avistamentos recentes em vida livre.

     Foto: J. Patrick Fischer wikimedia commons
    Os tigres habitam florestas tropicais, manguezais, áreas montanhosas e estepes, dependendo da subespécie. Eles precisam de vastos territórios com água, presas abundantes e pouca interferência humana.

     Foto: Imagem de Andreas Breitling por Pixabay
    A alimentação do tigre é carnívora, composta por grandes mamíferos como cervos, javalis e antílopes. Ele caça sozinho, usando sua força, silêncio e visão noturna apurada para capturar a presa.

     Foto: Marcel Langthim por Pixabay
    Um tigre pode viver entre 10 e 15 anos na natureza, mas pode ultrapassar 20 anos em cativeiro. A maior ameaça atual é a destruição de seu habitat e a caça para comércio ilegal de partes do corpo

     Foto: A G na Unsplash
    A pelagem do tigre é única, como uma impressão digital, com padrões de listras que variam entre os indivíduos. Apesar da aparência imponente, eles estão vulneráveis e em risco crescente de desaparecimento.

     Foto: G.C. por Pixabay
    Há registros de tigres brancos, que não são uma subespécie, mas uma variação genética rara do tigre-de-bengala. Esses animais possuem pelagem clara e olhos azuis, e geralmente vivem apenas em cativeiro.

     Foto: Basile Morin wikimedia commons
    A reprodução dos tigres é lenta, com gestações de cerca de 100 dias e ninhadas de até quatro filhotes. Isso dificulta a recuperação populacional quando há perdas significativas por ação humana.

     Foto: freepik
    Vários projetos de conservação têm atuado para proteger os tigres, com monitoramento, combate à caça ilegal e preservação de áreas naturais. A colaboração internacional tem sido essencial para o sucesso dessas ações.

     Foto: divulgação/National Geographic
