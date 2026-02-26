Assine
Curiosidades de Tonga, país insular da Oceania!

  • <p>Trata-se de Tonga, um país insular localizado na Polinésia, no Oceano Pacífico Sul.</p>

     Foto: domínio público
  • <p>Segundo dados da “World Obesity Federation” (WOF, na sigla em inglês), em Tonga 80% dos homens e 87% das mulheres são obesos — o tema foi aprofundado em uma galeria do FLIPAR.</p>

     Foto: Reprodução Youtube
  • <p>No entanto, apesar de ser pouco falado, Tonga reserva muitas histórias curiosas e igualmente fascinantes. Conheça mais sobre este país da Oceania! </p>

    Foto: au?olunga - wikimedia commons
  • <p>Tonga é o único reino soberano na região e compreende um arquipélago de 177 ilhas, das quais apenas 36 são habitadas.</p>

     Foto: Msdstefan wikimedia commons
  • <p>A capital, Nucualofa, com cerca de 23 mil habitantes, é o centro comercial, social e de transportes mais importante de Tonga.</p>

     Foto: Preetam Rai wikimedia commons
  • <p>A história de Tonga remonta a cerca de 3.000 anos, com a chegada dos primeiros povos austronésios. </p>

    Foto: Tau?olunga - wikimedia commons
  • <p>Apesar de ter recebido influências estrangeiras ao longo dos séculos, Tonga conseguiu preservar grande parte de sua rica cultura, marcada por tradições ancestrais, danças típicas, e uma profunda conexão com a natureza.</p>

     Foto: reprodução
  • <p>Durante séculos, Tonga foi um importante centro cultural e político na Polinésia. No século 19, o país se tornou uma monarquia constitucional e adotou o cristianismo, que ainda é a religião predominante por lá.</p>

     Foto: Tau?olunga - wikimedia commons
  • <p>Desde 2012, o rei Tupou VI é quem ocupa o poder em Tonga.</p>

     Foto: wikimedia commons
  • <p>O país foi um protetorado britânico até 1970, quando conquistou a independência total. Apesar disso, mantém relações estreitas com o Reino Unido e outros países da Commonwealth. </p>

    Foto: Simmo Simpson - Flickr
  • <p>A cultura tonganesa é rica em tradições, incluindo danças, músicas, e o kava, uma bebida cerimonial feita da raiz de uma planta nativa.</p>

     Foto: reprodução/youtube
  • <p>Além da kava, outras comidas tradicionais de Tonga incluem o pulu’lu (carne cozida em folhas de taioba com cebola e leite de coco) e o vai’siaine (sopa feita de banana e coco – foto).</p>

     Foto: reprodução
  • <p>As ilhas variam entre atóis de coral e ilhas vulcânicas. O clima é tropical, com um período mais chuvoso de novembro a abril.</p>

     Foto: Reprodução do site Pixabay
  • <p>A ilha de Tongatapu é a maior e mais populosa (75 mil habitantes), enquanto outras ilhas, como Vava’u, são conhecidas por sua beleza natural.</p>

     Foto: reprodução/youtube
  • <p>A vida em Tonga segue um ritmo mais lento, em harmonia com a natureza. A pesca e a agricultura são as principais atividades econômicas, e os moradores locais são famosos pela hospitalidade.</p>

     Foto: wikimedia commons David Broad
  • <p>Produtos como coco, bananas e baunilha são cultivados tanto para consumo interno quanto para exportação.</p>

     Foto: Imagem de Tongpradit Charoenphon por Pixabay
  • <p>O turismo também desempenha um papel crescente na economia, com visitantes atraídos pelas paisagens paradisíacas e cultura marcante do país.</p>

     Foto: Tony Bowden wikimedia commons
  • <p>Outra curiosidade sobre Tonga é que o rugby é o esporte mais popular por lá. Apesar de pequeno, o país chegou a participar quatro vezes da Copa Mundial de Rugby, a primeira delas em 1987.</p>

     Foto: flickr - paddynapper
  • <p>Por estar localizada no cinturão de fogo do Pacífico, o arquipélago de Tonga se torna suscetível a atividade vulcânica, tsunamis e terremotos.</p>

     Foto: reprodução JN TV GLobo
  • <p>Em 2022, a erupção do vulcão submarino Hunga Tonga-Hunga Ha’apai causou devastação no país e foi sentida em várias partes do mundo.</p>

     Foto: Serviço Meteorológico de Tonga
