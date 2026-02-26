Lily Collins é escolhida para interpretar Audrey Hepburn em novo filme
A atriz comentou sobre o projeto em seu Instagram: “Após uma vida inteira de admiração e adoração por Audrey, finalmente posso compartilhar isso. “Honrada e radiante não são palavras suficientes para expressar o que estou sentindo.”Foto: Wikimedia Commons / Gage Skidmore
O filme será baseado no livro “Fifth Avenue, 5 A.M.”, de Sam Wasson, que conta como foi a realização do clássico lançado em 1961 e contextualiza a Nova York do fim dos anos 1950. A obra também analisa o impacto da personagem Holly Golightly no cinema e na cultura da época.Foto: Divulgação
Dirigido por Blake Edwards e adaptado do livro de Truman Capote, “Bonequinha de Luxo” foi indicado a cinco Oscars e venceu nas categorias de Melhor Trilha Sonora e Melhor Canção Original. Em 2012, foi incluído no National Film Registry dos Estados Unidos, programa da Biblioteca do Congresso criado em 1988 que seleciona, anualmente, 25 filmes americanos considerados “culturalmente, historicamente ou esteticamente significativos” para preservação.Foto: Divulgação
Antes desse filme, Hepburn já havia conquistado o Oscar por “A Princesa e o Plebeu” e estrelado produções como “Sabrina” e “Cinderela em Paris”. No entanto, foi com Holly Golightly que sua imagem foi elevada a outro nível. Cabe agora a Lily Collins representar nas telonas um dos maiores ícones da história do cinema. Mas o que credencia a atriz a assumir essa responsabilidade?Foto: Wikimedia Commons Bud Fraker
Lily Collins, nascida em 18 de março de 1989, em Guildford, Inglaterra, é uma atriz e modelo britânico-americana conhecida por interpretar a protagonista da popular série de comédia romântica da Netflix “Emily em Paris”.Foto: Divulgação / Netflix
-
Collins é filha da americana Jill Tavelman e do cantor e compositor inglês Phil Collins, vocalista da banda de rock Genesis. Após o divórcio dos pais, em 1996, se mudou para Los Angeles com a mãe aos cinco anos. Na adolescência, escreveu para revistas como Teen Vogue, Seventeen e Elle Girl.Foto: Reprodução / Instagram
Curiosamente, a música “You’ll Be in My Heart”, composta por Phil Collins para a trilha sonora do filme da Disney “Tarzan”, de 1999, e vencedora do Oscar de Melhor Canção Original, foi inspirada nela. O cantor escreveu a canção como expressão do amor e da proteção de um pai, e ela servia como canção de ninar para Lily quando era criança.Foto: Reprodução / Instagram
Seu primeiro papel como atriz ocorreu aos dois anos de idade, na sitcom da BBC â??Growing Painsâ?, em 1992. Sua estreia no cinema aconteceu com o drama â??Um Sonho PossÃvelâ?, em 2009, estrelado por Sandra Bullock e Tim McGraw. No filme, interpretou a irmÃ£ adotiva de um jovem aspirante a jogador de futebol americano.Foto: DivulgaÃ§Ã£o
Em 2011, estrelou “Sem Saída”, ao lado de Taylor Lautner, longa que acompanha um jovem que descobre uma foto sua em um site de pessoas desaparecidas e passa a investigar suas origens.Foto: Divulgação Lionsgate
Collins ganhou maior projeção com “Espelho, Espelho Meu”, em 2012, adaptação livre de “Branca de Neve”, na qual interpretou a personagem-título ao lado de Julia Roberts. Foi o primeiro filme em que demonstrou seus talentos vocais, cantando “I Believe in Love”.Foto: Divulgação
Em seguida, protagonizou “Os Instrumentos Mortais: Cidade dos Ossos”, em 2013, baseado na série literária de Cassandra Clare. Interpretou Clary Fray, jovem que descobre ser descendente de guerreiros responsáveis por proteger a humanidade de criaturas do submundo.Foto: Divulgação
Em 2014, estrelou “Simplesmente Acontece”, comédia romântica centrada em amigos que se apaixonam. Depois, atuou em “Regras Não Se Aplicam”, em 2016, no papel de uma aspirante a atriz. Apesar do desempenho comercial modesto do filme, ela recebeu sua primeira indicação ao Globo de Ouro de Melhor Atriz em Comédia ou Musical.Foto: Divulgação
Em 2017, interpretou uma jovem com anorexia nervosa no drama da Netflix “O Mínimo para Viver”. Na história, a personagem de Lily Collins é internada em uma casa de reabilitação, onde aprende a lidar com o transtorno alimentar.Foto: Divulgação / Netflix
Na época, Collins falou publicamente sobre sua própria experiência com anorexia na adolescência e no início da vida adulta. Ainda em 2017, lançou o livro “Sem Filtro”, no qual relata suas dificuldades com transtornos alimentares e o crescimento sob os holofotes.Foto: Reprodução / Instagram
Depois, atuou em projetos como “Okja”, produção da Netflix em que contracenou com Jake Gyllenhaal; estrelou a minissérie da BBC “Les Misérables”, como Fantine; e participou de “Ted Bundy: A Irresistível Face do Mal”, ao lado de Zac Efron, como a namorada de longa data do serial killer.Foto: Divulgação
Em 2020, assumiu o papel principal em “Emily em Paris”. Por sua atuação, recebeu indicação ao Globo de Ouro em 2021 na categoria de Melhor Atriz em Série de Televisão – Comédia ou Musical. Em 2026, a série foi renovada pela Netflix para a 6ª temporada.Foto: Divulgação / Netflix
A produção acompanha Emily Cooper, uma executiva de marketing ambiciosa de Chicago que aceita um emprego em Paris. Na capital francesa, enfrenta choques culturais, desafios profissionais e um complexo triângulo amoroso.Foto: Divulgação / Netflix
Em relação à vida pessoal, Lily Collins é discreta, especialmente em razão da intensa exposição midiática durante o divórcio de seus pais. Ela é casada desde 2021 com o escritor e diretor americano Charlie McDowell e, em 2025, anunciou no Instagram o nascimento de sua filha por meio de barriga de aluguel.Foto: Reprodução / Instagram