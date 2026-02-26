Mckenna Grace será Daphne na série live-action de “Scooby-Doo” da Netflix
-
Os velhos amigos Salsicha e Daphne se envolvem em um mistério relacionado a um filhote de dogue alemão que pode ter presenciado um assassinato sobrenatural. Com a ajuda de Velma e do carismático e enigmático Freddy, o grupo inicia uma investigação que leva à formação da equipe.Foto: Reprodução Youtube
-
Mckenna não é novata no universo de “Scooby-Doo”. Ela já havia dublado Daphne em “Scooby! O Filme”, animação de 2020, e repetiu o papel na sequência “Scooby! Um Natal Mal-Assombrado”, que acabou engavetada pela Warner Bros. Discovery.Foto: Divulgação
-
As novidades, porém, não param para a atriz em 2026. Ela integra o elenco de “Pânico 7”, no papel de Hannah Thurman, ao lado de Neve Campbell, Courteney Cox e Isabel May. No longa, um novo Ghostface surge na cidade onde Sidney Prescott reconstruiu sua vida, e sua filha se torna o próximo alvo do assassino.Foto: Divulgação
-
Além disso, participa de mais uma franquia de sucesso: “Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita”. No filme, interpreta Maysilee Donner, uma das tributos femininas do Distrito 12 nos 50º Jogos Vorazes e aliada de Haymitch Abernathy, protagonista da história.Foto: eprodução X
-
-
Nascida em 25 de junho de 2006, em Grapevine, Texas, ela começou a carreira ainda na infância, já acumula mais de 70 créditos como atriz e é conhecida por papéis em produções como “Young Sheldon”, “Annabelle 3: De Volta Para Casa” e “Um Laço de Amor”.Foto: Reprodução Youtube
-
Mckenna começou a competir em concursos de beleza aos três anos e conquistou o título de “Tiny Miss Texas” (“Pequena Miss Texas”, em tradução livre) em 2009. Também praticou ginástica, cheerleading, sapateado e balé desde a infância.Foto: Wikimedia Commons / RustyWard
-
O interesse pela atuação surgiu aos quatro anos, ao assistir aos DVDs da avó. Em 2012, mudou-se para Los Angeles com a família para seguir carreira e passou a ser escalada para papéis menores em diferentes produções, como as séries “CSI: Investigação Criminal” e “The Vampire Diaries”.Foto: Reprodução Youtube
-
-
Em 2017, ganhou projeção com “Um Laço de Amor”, estrelado por Chris Evans. O filme acompanha Mary Adler, papel de Mckenna, uma criança prodígio em matemática criada pelo tio após a morte da mãe. Pela atuação, foi indicada ao Critics’ Choice Awards na categoria Melhor Ator ou Atriz Jovem.Foto: Divulgação
-
A partir de então, sua carreira deslanchou. Interpretou a versão infantil de Tonya Harding em “Eu, Tonya”, viveu a jovem Carol Danvers em “Capitã Marvel”, participou de “O Mundo Sombrio de Sabrina” como a jovem Sabrina e integrou “A Maldição da Residência Hill” como a jovem Theo.Foto: Divulgação
-
Atuou em “Annabelle 3: De Volta Para Casa” no papel de Judy Warren em 2019. A trama acompanha eventos sobrenaturais desencadeados após a boneca Annabelle ser mantida em um quarto de artefatos amaldiçoados.Foto: Divulgação
-
-
Também participou de séries como “Designated Survivor”, no papel de Penny Kirkman, “Fuller House”, como Rose Harbenberger e “Young Sheldon”, derivada de “The Big Bang Theory”, no papel de Paige Swanson.Foto: Divulgação Netflix
-
Já adolescente, recebeu sua primeira indicação ao Emmy em 2021, aos 15 anos, na categoria Melhor Atriz Convidada em Série de Drama por “The Handmaid’s Tale”. Na série distópica, interpretou Esther Keyes, uma adolescente forçada a se casar com um homem mais velho.Foto: Divulgação / Hulu
-
Em 2021, estrelou “Ghostbusters: Mais Além”, sequência de “Ghostbusters”, lançado em 1984, e “Ghostbusters II”, de 1989, como Phoebe Spengler. Retornou ao papel na continuação de 2024, “Ghostbusters: Apocalipse de Gelo”.Foto: Divulgação
-
-
Em 2025, já maior de idade, protagonizou filmes como o romance “Se Não Fosse Você”, a comédia “Acelerando pro Ano Novo”, o drama “What We Hide”, o terror “Five Nights at Freddy’s 2”, além do thriller “Anniversary” e do drama “Slanted”.Foto: Divulgação
-
Mas a carreira da ex-estrela mirim nÃ£o se resume sÃ³ a atuaÃ§Ã£o. Ela lanÃ§ou, em 2021, o single â??Haunted Houseâ?, que integrou a trilha sonora de â??Ghostbusters: Afterlifeâ? e tocou nos crÃ©ditos finais. Desde entÃ£o, lanÃ§ou diversos singles e dois EPs.Foto: ReproduÃ§Ã£o Youtube
-
Em relação à sua vida pessoal, Mckenna e Mason Thames, seu par no filme “Se Não Fosse Você”, oficializaram o relacionamento após meses de especulações. O casal publicou fotos de uma viagem a Paris nas redes sociais, em fevereiro de 2026, e confirmou os rumores.Foto: Reprodução / Instagram
-
-
Mckenna foi diagnosticada com escoliose aos 12 anos. Após a curvatura da coluna ultrapassar 45 graus, passou por cirurgia para evitar comprometimento dos pulmões. Em outubro de 2022, realizou o procedimento, que reduziu a curvatura para seis graus.Foto: Reprodução / Instagram