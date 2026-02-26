Assine
A surpreendente mostarda verde e outras folhas que turbinam a saúde

Redação Flipar
  Além de favorecer ossos e músculos, a mostarda verde oferece antioxidantes e vitamina C, que fortalecem a imunidade. Seu sabor levemente picante combina com refogados, sopas e saladas. Dessa forma, pode enriquecer a alimentação com nutrientes importantes.

     Foto: Imagem gerada por i.a
  Além da mostarda verde, diversas folhas pouco lembradas concentram vitaminas, minerais e fibras essenciais ao organismo. Muitas contribuem para ossos mais fortes, melhor digestão e maior proteção imunológica. Veja algumas opções que podem enriquecer o cardápio de forma simples e saudável.

     Foto: Pixabay
  Couve
Tradicional na mesa brasileira, a couve é rica em cálcio, ferro e vitamina C. Também possui antioxidantes que ajudam na proteção das células e na saúde cardiovascular. Versátil, pode ser consumida crua, refogada ou em sucos nutritivos.

    Couve
     Foto: Youtube Canal BRUNA CARVALHO TV
  Espinafre
O espinafre concentra ferro, ácido fólico e vitamina K, nutrientes importantes para ossos e músculos. Também auxilia na formação das células sanguíneas e no equilíbrio do organismo. Pode ser usado em saladas, tortas, refogados e sopas.

    Espinafre
     Foto: Imagem de Jason Goh por Pixabay
  Bertalha
Muito presente na culinária caseira, a bertalha é rica em cálcio, ferro e fibras. Esses nutrientes contribuem para ossos fortes e bom funcionamento intestinal. Seu sabor suave permite uso em refogados, sopas e acompanhamentos variados.

    Bertalha
     Foto: Reprodução
  Agrião
O agrião fornece vitamina C, cálcio e compostos antioxidantes importantes. Esses elementos fortalecem a imunidade e ajudam na proteção contra inflamações. Seu sabor marcante combina com saladas, sanduíches e sucos verdes.

    Agrião
     Foto: Imagem de Silvia por Pixabay
  Rúcula
Com sabor levemente picante, a rúcula é fonte de vitamina K e minerais importantes. Ajuda na manutenção da saúde óssea e no funcionamento do organismo. Pode ser usada em saladas, massas e recheios diversos.

    Rúcula
     Foto: Andrea Ledesma Ramos - Flickr
  Alface-romana
Mais nutritiva que a alface comum, a versão romana contém potássio, cálcio e vitamina A. Esses nutrientes contribuem para ossos, pele e visão saudáveis. Leve e crocante, é ideal para saladas refrescantes.

    Alface-romana
     Foto:
  Chicória
Rica em fibras e minerais, a chicória auxilia na digestão e no equilíbrio intestinal. Também contribui para o funcionamento do fígado e do organismo. Pode ser consumida crua ou refogada, conforme o gosto.

    Chicória
     Foto: Imagem gerada por i.a
  Escarola
A escarola oferece vitaminas do complexo B e minerais essenciais ao metabolismo. Seu consumo ajuda no funcionamento do sistema nervoso e na nutriÃ§Ã£o geral. VersÃ¡til, pode ser usada em saladas e refogados leves.

    Escarola
     Foto: Imagem gerada por i.a
  Folha de beterraba
Frequentemente descartada, a folha de beterraba é rica em ferro, cálcio e antioxidantes. Esses nutrientes ajudam na saúde do sangue e dos ossos. Pode ser refogada ou adicionada a sopas e preparações variadas.

    Folha de beterraba
     Foto: Pixabay
  Taioba
Folha tradicional brasileira, a taioba é fonte de cálcio e vitamina A. Contribui para ossos fortes e para a saúde da visão. Deve ser sempre bem cozida antes do consumo e é comum em pratos regionais.

    Taioba
     Foto: Eric Guinther (Marshman) wikimedia commons
  Brócolis
Além da flor, as folhas do brócolis também são nutritivas e ricas em cálcio e vitamina C. Esses nutrientes ajudam na imunidade e na saúde óssea. Pode ser preparado no vapor, refogado ou em saladas mornas.

    Brócolis
     Foto: Divulgação / Pexels
  Ora-pro-nóbis
Conhecida como superalimento brasileiro, a ora-pro-nóbis é rica em proteínas, ferro e cálcio. Contribui para músculos fortes e bom funcionamento do organismo. Muito usada em receitas tradicionais, vem ganhando novos admiradores.

    Ora-pro-nóbis
     Foto: flickr Andréia Bohner
