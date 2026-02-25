Assine
O que comer para reduzir o colesterol e melhorar a saúde no dia a dia

Redação Flipar
    Ricos em fibras, gorduras boas e compostos antioxidantes, eles ajudam a proteger as artérias e o coração. O segredo está tanto na escolha quanto na forma de consumo.

     Foto: Imagem gerada por i.a
    Aveia
    A aveia é rica em fibras solúveis, que reduzem a absorção do colesterol no intestino. Seu consumo regular ajuda a baixar o LDL de forma natural.

     Foto: Divulgação
    Pode ser usada em mingaus, vitaminas, frutas picadas ou no preparo de panquecas e bolos simples, sem açúcar excessivo.

     Foto: Imagem gerada por i.a
    Feijão, lentilha e grão-de-bico
    As leguminosas combinam fibras e proteínas vegetais, favorecendo a eliminação do colesterol ruim. Também ajudam no controle da glicemia.

     Foto: Imagem gerada por i.a
    Funcionam bem em saladas frias, sopas, refogados rápidos ou como base para pastas e hambúrgueres caseiros.

     Foto: Imagem gerada por i.a
    Peixes ricos em ômega-3
    Salmão, sardinha e atum reduzem triglicerídeos e protegem as artérias contra inflamações. O ômega-3 melhora o perfil lipídico do sangue.

     Foto: Imagem gerada por i.a
    O ideal é grelhar, assar ou preparar ao vapor, evitando frituras. Sardinha em lata, escorrida, é opção prática e acessível.

     Foto: Imagem de Sylvain NAUDIN por Pixabay
    Azeite de oliva extravirgem
    Fonte de gordura monoinsaturada, o azeite ajuda a reduzir o LDL e aumentar o colesterol “bom”. Também tem ação antioxidante.

     Foto: Divulgação
    Use cru em saladas, legumes, arroz e feijão, ou finalize pratos prontos. Evite aquecer demais para preservar os benefícios.

     Foto: Imagem gerada por i.a
    Abacate
    O abacate fornece gorduras boas que auxiliam no equilíbrio do colesterol. Seu consumo regular melhora a saúde cardiovascular.

     Foto: Julie Henriksen por Pixabay
    Pode ser usado em vitaminas, pastas salgadas, saladas ou até como substituto da manteiga em receitas simples.

     Foto: Imagem gerada por i.a
    Castanhas, nozes e amêndoas
    Oleaginosas ajudam a reduzir o colesterol ruim quando consumidas com moderação. Também oferecem antioxidantes e minerais.

     Foto: Imagem gerada por i.a
    O consumo ideal é em pequenas porções, como lanche, em saladas, iogurtes ou picadas sobre frutas e pratos quentes.

     Foto: Imagem gerada por i.a
    A orientação com médicos e nutricionistas é fundamental para avaliar condições individuais, adaptar dietas e garantir um cuidado eficaz para reduzir o colesterol em caso de necessidade.

    Foto: imagem gerada por i.a
    O colesterol alto favorece o entupimento das artérias, aumentando o risco de infarto, AVC e outras doenças cardiovasculares.
    Também pode comprometer a circulação sanguínea e sobrecarregar órgãos vitais, como coração e cérebro.

     Foto: Imagem gerada por i.a
