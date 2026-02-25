Assine
Cientistas japoneses exibem ‘monge robo?’ que oferece orientac?a?o a fie?is por meio de IA

Redação Flipar
  • <p>O sistema foi treinado a partir de textos sagrados do budismo e pensado para responder dúvidas que muitos fiéis sentem dificuldade em apresentar diretamente a líderes religiosos.</p>

     Foto: Arcadia11/Pixabay
  • <p>Antes, ele já havia criado outras ferramentas digitais voltadas ao aconselhamento religioso, como versões anteriores de bots budistas.</p>

     Foto: olaf/Unsplash
  • <p>A plataforma utiliza diferentes tecnologias de IA, incluindo modelos desenvolvidos por empresas internacionais do setor, como a OpenAI.</p>

     Foto: Andrew Neel/Unsplash
  • <p>Ferramentas digitais voltadas à orientação religiosa já são utilizadas por milhões de pessoas ao redor do mundo, independentemente da fé.</p>

     Foto: Ashkan Forouzani/Unsplash
  • <p>No próprio Japão, há outros androides em templos que recitam sermões, ainda que sem inteligência artificial.</p>

     Foto: Reprodução
