O silêncio que aflige: ninguém suporta uma hora dentro da câmara anecoica

    Pois esse lugar existe e fica nos arredores de Redmond, em Washington (EUA).

     Foto: Wikimedia Commons/Spicypepper999
    Lá, existe uma câmara anecoica construída pela Microsoft que ficou conhecida como o ambiente mais silencioso do mundo.

     Foto: Reprodução/Microsoft
    O espaço foi projetado para eliminar qualquer ruído externo ou eco – daí o nome “anecoica”, que significa “sem reverberação”.

     Foto: Divulgação/Microsoft
    Apesar de ser um espaço isolado, longe de distrações, o silêncio absoluto dentro da sala é tão intenso que poucos aguentam ficar lá por muito tempo.

     Foto: Reprodução/Microsoft
    Até hoje, o recorde de tempo que uma pessoa conseguiu permanecer na sala é de apenas 55 minutos, alcançado alcançado graças a um grande treinamento psicológico.

     Foto: Reprodução/Microsoft
    A câmara foi criada com um propósito técnico: testar equipamentos como alto-falantes, teclados e mouses em um ambiente completamente neutro.

    Foto: Reprodução/Microsoft
    Para isso, as paredes são revestidas com camadas de fibra acústica em forma de cunha, capazes de absorver todo e qualquer som.

     Foto: Reprodução/Microsoft
    Além disso, as paredes são compostas por camadas de concreto e aço, sustentadas por uma base que bloqueia vibrações vindas do solo.

    Foto: Reprodução/Microsoft
    O resultado é um vazio sonoro tão profundo que as pessoas começam a ouvir os próprios batimentos cardíacos, a respiração e até o movimento dos olhos.

     Foto: Reprodução/Microsoft
    Para muitos, essa experiência é angustiante. Em vez de paz, o silêncio absoluto provoca tontura e uma sensação de inquietação.

     Foto: Reprodução/Microsoft
    Dentro da sala, alguns visitantes já relataram sensação de perda de equilíbrio, como se estivessem levitando.

     Foto: Reprodução/Microsoft
    Outros que viveram a experiência escutaram zumbidos, apitos e pressão nos ouvidos, como se estivessem em lugares de grande altitude.

     Foto: Pexels/Kaboompics.com
    Apesar do impacto psicológico, salas anecoicas como essa são essenciais em diversas áreas, desde a indústria de eletrônicos até a medicina e a aviação.

    Foto: Reprodução/X
    Outros laboratórios já tentaram superar a câmara da Microsoft como “lugar mais silencioso do mundo”.

    Foto: Reprodução/Microsoft
    Um centro em Minneapolis, por exemplo, alega ter atingido incríveis -24,9 decibéis (para comparação, o ouvido humano só detecta sons acima de 0 dB). Se confirmado, esse seria um novo recorde.

     Foto: Reprodução/YouTube
    Enquanto cientistas e engenheiros continuam usando a sala para pesquisas, a experiência de ficar nela permanece um desafio.

    Foto: Reprodução/Microsoft
    O que muitos imaginam ser o ápice da tranquilidade, na verdade, revela que o silêncio absoluto pode ser mais assustador do que o próprio barulho. E você, teria coragem?

     Foto: Reprodução/YouTube
