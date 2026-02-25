Gravuras pré-históricas de 8 mil anos são encontradas na Venezuela
Caso essa datação seja confirmada, o conjunto poderá figurar entre as manifestações simbólicas mais antigas do leste venezuelano.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Caicara-Venezuela-petroglyphs-1-e1772031534125.jpg?20260225133039" width="1114" height="626">
Localizado no estado de Monagas, o município de Cedeño é um dos 11 que compõem essa extensa região do sul da Venezuela.Foto: Reprodução
Fundado no século 18, esse município tradicional é reconhecido por sua forte atividade agrícola, clima quente e comunidades rurais que cultivam tomate, milho, pimentão, algodão e outras frutas e hortaliças.Foto: Trisha Downing/Unsplash
Historicamente, a região é um ponto de encontro cultural, sendo habitada pelos povos Chaima e Kariña.Foto: Reprodução
A região também preserva manifestações culturais locais, como as festas e celebrações de patrono, além de promover atividades ligadas ao turismo rural e natural.Foto: Reprodução
A região é habitada por povos indígenas que mantêm vivas tradições e línguas próprias dentro do território do município.Foto: Reprodução
O município tem como capital Caicara de Maturín e uma história que remonta ao período colonial.Foto: Reprodução
