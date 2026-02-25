Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Gravuras pré-históricas de 8 mil anos são encontradas na Venezuela

RF
Redação Flipar
  • <p data-start=Caso essa datação seja confirmada, o conjunto poderá figurar entre as manifestações simbólicas mais antigas do leste venezuelano.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Caicara-Venezuela-petroglyphs-1-e1772031534125.jpg?20260225133039" width="1114" height="626">

    Caso essa datação seja confirmada, o conjunto poderá figurar entre as manifestações simbólicas mais antigas do leste venezuelano.

    Foto: Domínio Público

  • <p>Localizado no estado de Monagas, o município de Cedeño é um dos 11 que compõem essa extensa região do sul da Venezuela.</p>

    Localizado no estado de Monagas, o município de Cedeño é um dos 11 que compõem essa extensa região do sul da Venezuela.

     Foto: Reprodução
  • <p>Fundado no século 18, esse município tradicional é reconhecido por sua forte atividade agrícola, clima quente e comunidades rurais que cultivam tomate, milho, pimentão, algodão e outras frutas e hortaliças.</p>

    Fundado no século 18, esse município tradicional é reconhecido por sua forte atividade agrícola, clima quente e comunidades rurais que cultivam tomate, milho, pimentão, algodão e outras frutas e hortaliças.

     Foto: Trisha Downing/Unsplash
  • <p>Historicamente, a região é um ponto de encontro cultural, sendo habitada pelos povos Chaima e Kariña.</p>

    Historicamente, a região é um ponto de encontro cultural, sendo habitada pelos povos Chaima e Kariña.

     Foto: Reprodução
  • <p>A região também preserva manifestações culturais locais, como as festas e celebrações de patrono, além de promover atividades ligadas ao turismo rural e natural.</p>

    A região também preserva manifestações culturais locais, como as festas e celebrações de patrono, além de promover atividades ligadas ao turismo rural e natural.

     Foto: Reprodução
  • <p>A região é habitada por povos indígenas que mantêm vivas tradições e línguas próprias dentro do território do município.</p>

    A região é habitada por povos indígenas que mantêm vivas tradições e línguas próprias dentro do território do município.

     Foto: Reprodução
  • <p>O município tem como capital Caicara de Maturín e uma história que remonta ao período colonial.</p>

    O município tem como capital Caicara de Maturín e uma história que remonta ao período colonial.

     Foto: Reprodução
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay