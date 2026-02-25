Longevidade na natureza: Veja os animais que vivem mais tempo
Tuatara (Sphenodon punctatus) é o réptil vivo mais antigo da Terra – mais de 200 milhões de anos. Os tuataras habitam zonas de floresta e praias de cerca de trinta ilhas ao largo da Ilha Norte da Nova Zelândia.Foto: Youtube/Animal Planet Brasil
O tuatara deixa de crescer por volta dos 50 anos de idade, quando atinge 45 a 61 cm, pesando entre 500 gramas e 1 kg. Além disso, o tuatara tem uma outra curiosidade: possui um terceiro olho. Há registros de um tuatara que viveu pouco mais de 111 anos.Foto: Youtube/ Animal Planet Brasil
O peixe-relógio (Hoplostethus atlanticus) vive em todos os oceanos do mundo. No entanto, raramente é visto porque vive em áreas a mais de 900 metros de profundidade.Foto: Flickr NOAA OKEANOS EXPLORER
O maior peixe-relógio já encontrado tinha 75 cm de comprimento, pesava cerca de 7 kg e viveu 150 anos.Foto: Divulgação Marine Bio
A tartaruga-gigante-de-galápagos (Chelonoidis spp) na verdade compreende 10 espécies diferentes, tão próximas umas das outras que os especialistas as consideram como subespécies.Foto: Mfield, Matthew Field –Wikimédia Commons
-
Estas tartarugas gigantes são endêmicas do famoso arquipélago das ilhas Galápagos. Elas são os maiores quelônios que habitam o planeta, já que podem medir mais de dois metros e pesar cerca de 500kg. A expectativa de vida varia de 150 a 200 anos.Foto: IGNARTONOSBG PIXABAY
O ouriço-do-mar-vermelho (Strongylocentrotus franciscanus) pode ser encontrado em diversos tipos de ambientes marinhos, tanto nos recifes mais rasos quanto em ambientes profundos, em sedimentos arenosos ou nos costões rochosos.Foto: Youtube/ Paolo Angeloni
-
O ouriço-do-mar vermelho tem cerca de 20 centímetros de diâmetro e tem espinhos de até 8 cm. É o maior ouriço-do-mar existente. Ele se alimenta principalmente de algas e pode ser particularmente voraz. Além disso, pode chegar a 200 anos de vida.Foto: Carolina Umberto/Pixabay
A carpa-comum (Cyprinus carpio) é provavelmente um dos peixes de criação mais populares e apreciados no mundo, especialmente na Ásia. É um peixe de água doce, ou seja, encontrado em rios e lagos.Foto: freepik whatwolf
A carpa-comum é o resultado do cruzamento de indivíduos selecionados, que nascem de uma carpa comum. A expectativa de vida da carpa é de cerca de 60 anos. Entretanto, uma carpa chamada “Hanako” viveu 226 anos.Foto: domínio público
A baleia-da-groenlândia (Balaena mysticetus) vive nas bordas do sul do gelo do Ártico. Ela é completamente preta, exceto por seu queixo, que apresenta uma tonalidade de branco.Foto: Youtube/BBC News Brasil
Os machos medem entre 14 e 17 metros e, as fêmeas podem chegar a 16 a 18 metros. É um animal grande, pesando entre 75 e 100 toneladas. Também pode ser chamada de baleia-franca ou baleia-polar, e atinge até 211 anos de idade.Foto: Reprodução Youtube
O tubarão da Groenlândia (Somniosus microcephalus) habita as profundezas congeladas do Oceano Sul, do Pacífico e do Ártico. É o único tubarão com uma estrutura óssea macia e pode atingir até 7 metros e 1 tonelada.Foto: reprodução
É um grande predador e habita lugares raramente alcançados pelos humanos. Um tubarão da Groenlândia com idade estimada em 518 anos apareceu nas proximidades de Belize, no Caribe em 2023, o que faz dele o animal vertebrado que viveu mais tempo do planeta.Foto: flickr NOAA Photo Library
O quahog do oceano (Artica islandica) é o molusco mais longevo que existe. Foi descoberto por acidente, quando um grupo de biólogos decidiu estudar o “Ming”, considerado o molusco mais antigo do mundo.Foto: Divulgação OSPAR
Ele morreu aos 507 anos de idade devido ao manuseio desajeitado de um de seus observadores. Este molusco teria surgido cerca de 7 anos após a descoberta da América por Cristóvão Colombo e durante a dinastia Ming, no ano de 1492.Foto: Reprodução do X @aidangeo
As esponjas-do-mar (Porífera) são animais primitivos – não são plantas! Podem ser encontradas em quase todos os oceanos do mundo, pois são particularmente resistentes e podem suportar temperaturas frias e profundidades de até 5.000 metros.Foto: Youtube/Em Ubatuba
As esponjas-do-mar são provavelmente os animais que vivem mais tempo do mundo. Elas já existiam há 542 milhões de anos e algumas superaram 10.000 anos de vida. Estima-se que a mais antiga, da espécie Scolymastra joubini, tenha vivido 13.000 anos.Foto: Flickr John Turnbull
A água-viva Turritopsis não tem mais de 5 mm de comprimento, vive no Mar do Caribe e é provavelmente um dos animais mais incríveis do planeta Terra.Foto: reprodução youtube
Esta água-viva é capaz de reverter o processo de envelhecimento, pois é geneticamente capaz de retornar à sua forma de pólipo (como se o humano voltasse a ser bebê) e por isso, é o animal de vida mais longa do mundo, sendo praticamente imortal.Foto: Reprodução Cebimar/USP