A origem do mármore e os tipos desse material especial

O mÃ¡rmore de Carrara Ã© uma das pedras mais prestigiadas do mundo, extraÃ­do da regiÃ£o de Carrara, na ItÃ¡lia. Com tonalidade branca ou azulada e veios sutis, foi amplamente utilizado por artistas como Michelangelo e em construÃ§Ãµes icÃŽnicas. Sua qualidade e beleza fazem dele um material nobre na arquitetura e na escultura.