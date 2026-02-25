Assine
32 letras: Potiguar tem o nome mais longo já registrado no Brasi

Redação Flipar
    E um homem em Macau (RN) tem o nome próprio mais longo já registrado no Brasil, com 32 letras. O encanador industrial já passou por dificuldades para obter documentos, atualizar o cartão na Receita Federal e até mesmo para escrever corretamente o próprio nome.

    Foto: Reprodução/Record
    Em plataformas digitais, com frequência esse potiguar precisou recorrer a abreviações para conseguir preencher os formulários. O nome? Charlingtonglaevionbeecheknavare dos Anjos Mendonça.

     Foto: Reprodução/Record
    Veja outros dos nomes mais estranhos que já foram registrados no Brasil (certamente, antes de 1973, quando não havia esse controle). O levantamento é da Consultoria proScore. O FLIPAR usou imagens ilustrativas.

    Foto: Imagem de OpenClipart-Vectors por Pixabay (montagem duas sequências)
    Agrícola Beterraba Areia – Esse bebê devia ser predestinado para a vida rural…

     Foto: kumustaka por Pixabay
    Alce Barbuda – Barbuda, não. Sou delicadinha.

    Foto: myresb por Pixabay
    Amazonas Rio do Brasil Pimpão – Esse aí curte a natureza do Brasil.

    Foto: Imagem de mohamed Hassan por Pixabay
    América do Sul Brasil de Santana – Aprendendo bastante sobre o país e o continente.

    Foto: OpenClipart-Vectors por Pixabay
    Amin Amou Amado – Muito carinho, muito amor, muita doçura no coração.

    Foto: Imagem de Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
    Antônio Manso Pacífico de Oliveira Sossegado – Nasceu calminho, que só ele…

     Foto: Imagem de Oberholster Venita por Pixabay
    Antônio Morrendo das Dores – Alguém ajude, por favor, a cuidar do menino…

     Foto: Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
    Aricléia Café Chá – Toda formosa para receber os convidados e oferecer um cafezinho ou um chazinho.

    Foto: OpenClipart-Vectors por Pixabay
    Asteroide Silvério – Os pais deviam viver no mundo da Lua. Fãs do universo sideral.

     Foto: Imagem de nugroho dwi hartawan por Pixabay
    Ava Gina – Ops.

    Foto: Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
    Barrigudinha Seleida – Nasceu gorduchinha??

    Foto: Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
    Céu Azul do Sol Poente – Esse aí deve curtir dia claro, céu azulzinho, natureza.

    Foto: Imagem de David por Pixabay
    Chevrolet da Silva Ford – Sem dúvida, um talento para carros e caminhões.

    Foto: Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
    Colapso Cardíaco da Silva – Ninguém merece…

     Foto: Augusto Ordóñez por Pixabay
    Disney Chaplin Milhomem da Silva – Família fã do cinema, muitas estrelas no cenário.

    Foto: OpenClipart-Vectors por Pixabay
    Dezêncio Feverêncio de Oitenta e Cinco – A data de nascimento seria 10 de fevereiro de 1985? Não bastaria ter a data na certidão?

    Foto: André Santana AndreMS por Pixabay
    Dolores Fuertes de Barriga – Não bastou escolher dor forte de barriga, ainda colocou em espanhol. Imigrantes?

     Foto: Pontep Luangon por Pixabay
    Esparadrapo Clemente de Sá – Calça com costuras tá na moda. Esparadrapo, não, pô.

    Foto: Imagem de missartem por Pixabay
    Homem Bom da Cunha Souto Maior – Carinha de gente boa.

    Foto: Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
    Ilegível Inilegível – Além do erro em “Inelegível”, o que será que os pais quiseram dizer? Não dá pra ler? Não dá pra eleger?

    Foto: Imagem de David por Pixabay
    Inocêncio Coitadinho – Poxa, esse nome rende bullying o tempo todo, na certa.

    Foto: - Imagem de 5638993 por Pixabay
    Janeiro Fevereiro de Março Abril- Pelo visto, os pais tinham datas em vários meses para festejar… Juntou tudo e deu nisso.

     Foto: OpenClipart-Vectors por Pixabay
    Lança Perfume Rodometálico de Andrade – Uau. Não está puro, não.

    Foto: Hanna Bazhyna por Pixabay
    Marciano Verdinho de Antenas Longas – Será astronauta para investigar a vida em Marte?

     Foto: - Imagem de LedaniArt por Pixabay (crop)
    Maria Privada de Jesus – “Mãe, anda logo, estou apertada.”

     Foto: André Santana AndreMS por Pixabay
    Maria-você-me-mata – Cuidado para não ser atropelado pela Maria. Se bem que, cá entre nós, o sentido devia ser outro…

     Foto: OpenClipart-Vectors por Pixabay
    Mimaré Índio Brazileiro de Campos – Uma homenagem aos povos indígenas brasileiros, com um toque de estrangeirismo: Brasil com Z.

    Foto: Imagem de Angel Paredes Aldrete por Pixabay
    Napoleão Sem Medo e Sem Mácula – Podem esbravejar, tô nem aí.

    Foto: Imagem de CoxinhaFotos por Pixabay
    Natal Carnaval – Entre o sagrado e o profano, diversão sempre.

    Foto: OpenClipart-Vectors por Pixabay
    Necrotério Pereira da Silva – Tendo pais que dão este nome, o melhor amigo é mesmo o cão.

     Foto: Imagem de Dmitry Abramov por Pixabay
    Oceano AtlÃ¢ntico Linhares – Sempre perto do mar.

     Foto: Agata pixabay
    Otávio Bundasseca – O que quiseram dizer com isso?

    Foto: OpenClipart-Vectors por Pixabay
    Padre Filho do Espírito Santo Amém – Muito religiosos. Mas cuidado com essa flecha…

    Foto: - OpenClipart-Vectors por Pixabay
    Plácido e Seus Companheiros – Que companheiros seriam os homenageados? Apostamos nos colegas da pelada. Chuta pro gol!

    Foto: André Santana AndreMS por Pixabay
    Remédio Amargo – Puxa, prefiro um suquinho de uva na minha taça de plástico.

     Foto: Imagem de André Santana AndreMS por Pixabay
    Restos Mortais de Catarina – Aí, até o bebê percebeu que os pais tinham passado de TODOS os limites…

    Foto: Dmitry Abramov por Pixabay
    Rocambole Simionato – Poxa, rocambole, não.

     Foto: OpenClipart-Vectors por Pixabay
    Universo Cândido – O amor pelo espaço sideral foi hipnotizante.

    Foto: Imagem de Eli Grek por Pixabay
    Vicente Mais ou Menos de Souza – Mais ou menos, não. Pode dar um upgrade aí.

    Foto: Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
