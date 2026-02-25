Túmulo de Humayun: o monumento mogol que inspirou o famoso Taj-Mahal

Hamida Banu Begum foi sepultada no Túmulo de Humayun após sua morte, em 29 de agosto de 1604 (19 de Shahriyar de 1013 AH), na cidade de Agra. O enterro ocorreu apenas um ano antes da morte de seu filho, o imperador Akbar, e quase meio século depois do falecimento de seu marido, o imperador Humayun.