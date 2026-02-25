Assine
Tribo gera espanto com casas no topo das árvores a 35 metros de altura

    As casas são erguidas sobre uma árvore principal reforçada, usando plataformas de bambu amarradas com cipós e cobertas com folhas de palmeira.

    O processo é um trabalho coletivo dos Korowai e pode durar vários dias.

    As moradias elevadas são uma estratégia de sobrevivência que protege as famílias da umidade, enchentes, insetos e animais selvagens.

    Antigamente, as casas no alto de árvores também serviam de defesa contra tribos rivais que pudessem tentar atacar de alguma forma.

    Um aspecto interessante é que a altura tem significado e pode indicar prestígio, embora nem todas sejam usadas de fato como moradia. As casas podem abrigar de 4 a 12 pessoas e cada uma tem um fogo central que serve tanto para cozinhas quanto para afastar pequenos animais.

    Quando a estrutura se deteriora ou é considerada “impura”, a família a abandona e constrói uma nova.

    Considerados uma das últimas tribos isoladas do planeta, os Korowai só tiveram contato externo na década de 1970.

    Apesar de parte deles já viver em áreas ribeirinhas, as casas nas árvores seguem como símbolo de sua cultura.

    A província de Papua, onde vivem os Korowai, fica situada na porção ocidental da ilha da Nova Guiné, fazendo parte da Indonésia. Sua capital é Jayapura.

    É uma região de grande diversidade étnica e cultural, com centenas de grupos indígenas e línguas locais.

    Historicamente, foi uma colônia holandesa até 1963, quando passou a ser administrada pela Indonésia. A incorporação formal ocorreu em 1969.

    O ponto mais alto da Indonésia (4.884 metros), o Puncak Jaya, fica localizado nos Montes Maoke, em Papua.

    A província e as áreas vizinhas possuem vastos recursos naturais, incluindo petróleo, níquel, cobalto, ouro e cobre.

    Um dos projetos mais conhecidos é a mina de Grasberg, considerada uma das maiores minas de ouro e de cobre do mundo.

    Apesar da riqueza natural, Papua enfrenta desafios sociais, desigualdade econômica e debates políticos sobre autonomia.

    Movimentos secessionistas, como o “Movimento Papua Livre”, lutam pela independência da região, o que gera tensões e conflitos na área.

