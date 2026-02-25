Assine
Mocidade conquista Estandarte com tributo psicodélico a Rita Lee

RF
Redação Flipar
    Esta, aliás, foi a única categoria decidida por votação popular. O espetáculo apostou em um visual psicodélico e em referências à obra e à irreverência da cantora.

     Foto: Mocidade Independente de Padre Miguel - Rio Carnaval - Fotos: Eduardo Hollanda
    “A Mocidade fez um carnaval que teve uma conexão muito forte com o público”, afirmou Bryan Clem, diretor de Marketing da escola. Acadêmicos de Niterói ficou em segundo, com 6,63%, seguida pelo Salgueiro, com 4,97%.

     Foto: Mocidade Independente de Padre Miguel - Rio Carnaval - Fotos: Eduardo Hollanda
    Em sua autobiografia, Rita brincava que não era deste planeta e que sua morte seria apenas um “retorno à nave-mãe”.

     Foto: Chevrolet Hall Belo Horizonte - Flickr
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2023/02/WhatsApp-Image-2023-02-24-at-22.21.46-e1771418551224.jpeg?20260225095453" width="1114" height="626">

    Ela fez uso de imagens cósmicas e referências espaciais tanto em sua trajetória solo quanto nos tempos em que foi vocalista do grupo Os Mutantes.

     Foto: Reprodução/Instagram
    Letras que evocam planetas, galáxias e viagens espaciais marcaram sua obra, como o verso “por você vou roubar os anéis de Saturno”, na canção “Desculpe o auê”, de 1983.

     Foto: Divulgação
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2023/05/Os-Mutantes-e1771418699163.jpg?20260225095453" width="1114" height="626">

    A música “Dois Mil e Um”, originalmente escrita por Tom Zé com o título “Astronauta Libertado”, ganhou nova roupagem quando Rita criou uma versão registrada pelos Mutantes.

     Foto: Domínio Público/Acervo Arquivo Nacional
    O interesse de Rita por temas como discos voadores também teve influência familiar.

     Foto: Albert Antony/Unsplash
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2023/02/1280px-Rita_Lee_in_Aracatuba-02_by_Marco_Senche-e1771418858211.jpg?20260225095455" width="1114" height="626">

    Seu pai, o dentista Charles Jones, era entusiasta da ufologia, o que aproximou a cantora desse universo e inspirou composições como “Disco Voador”, cuja letra deixa explícita sua curiosidade por fenômenos extraterrestres.

    Foto: Marco Senche/Wikimedia Commons

    “Da minha janela vejo uma luz, brilhando no céu da terra, é azul, é azul, não é avião, não é estrela, aquela é a luz de um disco voador”, diz um trecho da letra.

     Foto: Instagram @ritalee_oficial
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2023/05/Rita-Lee-e1771420196884.png?20260225095459" width="1114" height="626">

    Após sua morte, em maio de 2023, seu filho, o artista plástico Antio Lee, publicou uma mensagem emocionada, dizendo esperar reencontrar a mãe nos sonhos para retomar as longas conversas que tinham sobre o universo.

     Foto: Reprodução/Instagram
