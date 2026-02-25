Novo filme de Juliette Binoche é exibido no Festival de Berlim

Desde 2010, Binoche recebeu mais três indicações ao César: por “Acima das Nuvens”, de 2014, no qual interpreta Maria Enders, uma atriz veterana que precisa lidar com o envelhecimento e a carreira; “Deixe a Luz do Sol Entrar”, de 2017, no qual vive Isabelle, artista parisiense divorciada de meia-idade em busca de amor verdadeiro; e “Entre Dois Mundos”, de 2021, no qual interpreta Marianne Winckler.