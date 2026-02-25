Após décadas degradado, lago na Ucrânia passa por revitalização intensa e tem retorno de peixes e aves
-
Alemanha, na região da Floresta Negra, a partir da confluência dos rios Brigach e Breg, e percorre a Europa Central até desaguar no Mar Negro, na Romênia.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/View_to_Iron_Gate_Danube-e1771955778711.jpg?20260225085439" width="1114" height="626">
Ele nasce na Alemanha, na região da Floresta Negra, a partir da confluência dos rios Brigach e Breg, e percorre a Europa Central até desaguar no Mar Negro, na Romênia.Foto: Wikimedia Commons/Pudelek
-
Alemanha, Áustria, Eslováquia
Ao longo de seu curso, o Danúbio atravessa — ou delimita — dez países: Alemanha, Áustria, Eslováquia Foto: Roland Barkóczi/Unsplash
-
Viena, Bratislava, Budapeste e
Em seu trajeto, ele banha importantes cidades como Viena, Bratislava, Budapeste e Foto: Ervin Lukacs/Unsplash
-
Historicamente, o Danúbio foi uma das principais rotas de comunicação e comércio da Europa. Na Antiguidade, serviu como fronteira natural do Império Romano.Foto: Cristian Coaja/Pixabay
-
-
Ambientalmente, o Danúbio abriga uma enorme diversidade de ecossistemas, reconhecido como Patrimônio Mundial da UNESCO.Foto: JOGphotos/Unsplash
-
Seu delta, localizado principalmente na Romênia e na Ucrânia, é considerado um dos maiores e mais bem preservados da Europa.Foto: Wikimedia Commons/Perituss