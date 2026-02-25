Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Após décadas degradado, lago na Ucrânia passa por revitalização intensa e tem retorno de peixes e aves

RF
Redação Flipar
  • <p>Ele nasce na <span class=Alemanha, na região da Floresta Negra, a partir da confluência dos rios Brigach e Breg, e percorre a Europa Central até desaguar no Mar Negro, na Romênia. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/View_to_Iron_Gate_Danube-e1771955778711.jpg?20260225085439" width="1114" height="626">

    Ele nasce na Alemanha, na região da Floresta Negra, a partir da confluência dos rios Brigach e Breg, e percorre a Europa Central até desaguar no Mar Negro, na Romênia. 

     Foto: Wikimedia Commons/Pudelek
  • <p>Ao longo de seu curso, o Danúbio atravessa — ou delimita — dez países: <span class=Alemanha, Áustria, Eslováquia

    Ao longo de seu curso, o Danúbio atravessa — ou delimita — dez países: Alemanha, Áustria, Eslováquia Foto: Roland Barkóczi/Unsplash

  • <p>Em seu trajeto, ele banha importantes cidades como <span class=Viena, Bratislava, Budapeste e

    Em seu trajeto, ele banha importantes cidades como Viena, Bratislava, Budapeste e Foto: Ervin Lukacs/Unsplash

  • <p>Historicamente, o Danúbio foi uma das principais rotas de comunicação e comércio da Europa. Na Antiguidade, serviu como fronteira natural do Império Romano.</p>

    Historicamente, o Danúbio foi uma das principais rotas de comunicação e comércio da Europa. Na Antiguidade, serviu como fronteira natural do Império Romano.

     Foto: Cristian Coaja/Pixabay
  • <p>Ambientalmente, o Danúbio abriga uma enorme diversidade de ecossistemas, reconhecido como Patrimônio Mundial da UNESCO.</p>

    Ambientalmente, o Danúbio abriga uma enorme diversidade de ecossistemas, reconhecido como Patrimônio Mundial da UNESCO.

     Foto: JOGphotos/Unsplash
  • <p>Seu delta, localizado principalmente na Romênia e na Ucrânia, é considerado um dos maiores e mais bem preservados da Europa.</p>

    Seu delta, localizado principalmente na Romênia e na Ucrânia, é considerado um dos maiores e mais bem preservados da Europa.

     Foto: Wikimedia Commons/Perituss
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay