Assine
overlay
Início Galeria
Celebridades e TV

Ernesto Paglia estreia como apresentador do ‘Roda Viva’; veja a trajetória do jornalista

RF
Redação Flipar
  • <p><span style=A nova temporada do “Roda Viva” teve como entrevistada em sua abertura a bióloga Tatiana Sampaio, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A cientista brasileira lidera estudos sobre a polilaminina, substância que traz novas perspectivas para o tratamento de lesões na medula espinhal. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/24-Ernesto-Paglia.jpg?20260225084309" width="1114" height="626">

    A nova temporada do “Roda Viva” teve como entrevistada em sua abertura a bióloga Tatiana Sampaio, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A cientista brasileira lidera estudos sobre a polilaminina, substância que traz novas perspectivas para o tratamento de lesões na medula espinhal. 

     Foto: Reprodução do Instagram @ernestopaglia
  • <p><span style=Na medição do programa da TV pública, Ernesto Paglia substitui a jornalista Vera Magalhães, que ocupou essa função no “Roda Viva” por seis temporadas. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/25-Ernesto-Paglia.jpg?20260225084308" width="1114" height="626">

    Na medição do programa da TV pública, Ernesto Paglia substitui a jornalista Vera Magalhães, que ocupou essa função no “Roda Viva” por seis temporadas. 

     Foto: Divulgação
  • <p><span style=Ernesto George Paglia nasceu em 9 de abril de 1959, em São Paulo, e tem uma trajetória de mais de quatro décadas no jornalismo brasileiro. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/08-Ernesto-Paglia.jpg?20260225084308" width="1114" height="626">

    Ernesto George Paglia nasceu em 9 de abril de 1959, em São Paulo, e tem uma trajetória de mais de quatro décadas no jornalismo brasileiro. 

     Foto: Reprodução do Instagram @ernestopaglia
  • <p><span style=Formado pela Universidade de São Paulo, iniciou a carreira ainda na graduação. Em 1979, aos 19 anos, começou a trabalhar como repórter na Rádio Jovem Pan, também na capital paulista, mas a passagem foi breve: permaneceu menos de três meses no cargo e foi demitido após participar de uma greve organizada pelo Sindicato dos Jornalistas de São Paulo.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/06-Ernesto-Paglia.jpg?20260225084309" width="1114" height="626">

    Formado pela Universidade de São Paulo, iniciou a carreira ainda na graduação. Em 1979, aos 19 anos, começou a trabalhar como repórter na Rádio Jovem Pan, também na capital paulista, mas a passagem foi breve: permaneceu menos de três meses no cargo e foi demitido após participar de uma greve organizada pelo Sindicato dos Jornalistas de São Paulo.

     Foto: Reprodução do Instagram @ernestopaglia
  • <p><span style=Em seguida, foi contratado pela Rede Globo para atuar como repórter da madrugada. A partir daí, iniciou um vínculo profissional com a emissora que se estenderia por 44 anos. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/30-Ernesto-Paglia.jpg?20260225084310" width="1114" height="626">

    Em seguida, foi contratado pela Rede Globo para atuar como repórter da madrugada. A partir daí, iniciou um vínculo profissional com a emissora que se estenderia por 44 anos. 

     Foto: Reprodução de vídeo Globoplay
  • <p><span style=Logo no início da década de 1980, participou de coberturas de grande repercussão, como a greve dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo, liderada pelo então sindicalista e futuro presidente Lula e a primeira visita do papa João Paulo II ao Brasil.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/31-Ernesto-Paglia.jpg?20260225084310" width="1114" height="626">

    Logo no início da década de 1980, participou de coberturas de grande repercussão, como a greve dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo, liderada pelo então sindicalista e futuro presidente Lula e a primeira visita do papa João Paulo II ao Brasil.

     Foto: Divulgação
  • <p><span style=Em 1982, realizou sua primeira cobertura de um evento esportivo internacional, a Copa do Mundo de futebol, na Espanha. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/32-Ernesto-Paglia.jpg?20260225084310" width="1114" height="626">

    Em 1982, realizou sua primeira cobertura de um evento esportivo internacional, a Copa do Mundo de futebol, na Espanha. 

     Foto: Reprodução de vídeo Globoplay
  • <p><span style=Na emissora, atuaria em mais sete Mundiais, além de edições de Jogos Olímpicos em Barcelona (1992), Atlanta (1996), Pequim (2008) e Rio de Janeiro (2016).

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/01-Ernesto-Paglia.jpg?20260225084310" width="1114" height="626">

    Na emissora, atuaria em mais sete Mundiais, além de edições de Jogos Olímpicos em Barcelona (1992), Atlanta (1996), Pequim (2008) e Rio de Janeiro (2016).

     Foto: - Reprodução do Instagram @ernestopaglia
  • <p><span style=Em 1983, passou a integrar a equipe do programa Globo Repórter. Nesse período, realizou uma reportagem sobre a trajetória do cacique-deputado Mário Juruna, primeiro indígena a ser eleito para o Congresso Nacional. O trabalho recebeu o Prêmio Internacional de TV de Sevilha, na Espanha.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/02-Ernesto-Paglia.jpg?20260225084311" width="1114" height="626">

    Em 1983, passou a integrar a equipe do programa Globo Repórter. Nesse período, realizou uma reportagem sobre a trajetória do cacique-deputado Mário Juruna, primeiro indígena a ser eleito para o Congresso Nacional. O trabalho recebeu o Prêmio Internacional de TV de Sevilha, na Espanha.

     Foto: Reprodução do Instagram @ernestopaglia
  • <p><span style=Aos 27 anos, em 1986, tornou-se um dos mais jovens correspondentes internacionais da Globo, baseado em Londres. Durante esse período, foi enviado a Bagdá para cobrir o conflito entre Irã e Iraque. Ele voltaria a trabalhar na capital britânica entre 2000 e 2001. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/19-Ernesto-Paglia.jpg?20260225084313" width="1114" height="626">

    Aos 27 anos, em 1986, tornou-se um dos mais jovens correspondentes internacionais da Globo, baseado em Londres. Durante esse período, foi enviado a Bagdá para cobrir o conflito entre Irã e Iraque. Ele voltaria a trabalhar na capital britânica entre 2000 e 2001. 

     Foto: Reprodução do Instagram @ernestopaglia
  • <p><span style=Em 1996, contribuiu para a primeira grade de programação da Globo News. Nos três anos seguintes, comandou o programa semanal de entrevistas Painel. Mais tarde, em 2009, participou da criação e apresentou as primeiras edições da coluna de tecnologia Conecte, exibida no Jornal da Globo.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/29-Ernesto-Paglia.jpg?20260225084313" width="1114" height="626">

    Em 1996, contribuiu para a primeira grade de programação da Globo News. Nos três anos seguintes, comandou o programa semanal de entrevistas Painel. Mais tarde, em 2009, participou da criação e apresentou as primeiras edições da coluna de tecnologia Conecte, exibida no Jornal da Globo.

     Foto: Divulgação
  • <p><span style=Entre 2010 e 2014, integrou a equipe responsável pelo desenvolvimento do projeto Globo Mar, programa dedicado a temas relacionados ao oceano. As três primeiras temporadas concentraram-se no litoral brasileiro e, a partir de 2013, passaram a incluir expedições internacionais. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/20-Ernesto-Paglia.jpg?20260225084313" width="1114" height="626">

    Entre 2010 e 2014, integrou a equipe responsável pelo desenvolvimento do projeto Globo Mar, programa dedicado a temas relacionados ao oceano. As três primeiras temporadas concentraram-se no litoral brasileiro e, a partir de 2013, passaram a incluir expedições internacionais. 

     Foto: Reprodução do Instagram @ernestopaglia
  • <p><span style=Pelo trabalho à frente do Globo Mar, foi condecorado pela Marinha do Brasil com a Ordem do Mérito Naval, em 2011, e o Mérito Tamandaré, em 2015.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/18-Ernesto-Paglia.jpg?20260225084313" width="1114" height="626">

    Pelo trabalho à frente do Globo Mar, foi condecorado pela Marinha do Brasil com a Ordem do Mérito Naval, em 2011, e o Mérito Tamandaré, em 2015.

     Foto: Reprodução do Instagram @ernestopaglia
  • <p><span style=Em 2010, nas cinco semanas que antecederam o primeiro turno das eleições presidenciais, comandou o projeto JN no Ar.  Na atração, liderou uma equipe enviada a um município sorteado a cada noite, percorrendo os 26 estados e o Distrito Federal para produzir reportagens sobre as realidades locais. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/11-Ernesto-Paglia.jpg?20260225084313" width="1114" height="626">

    Em 2010, nas cinco semanas que antecederam o primeiro turno das eleições presidenciais, comandou o projeto JN no Ar.  Na atração, liderou uma equipe enviada a um município sorteado a cada noite, percorrendo os 26 estados e o Distrito Federal para produzir reportagens sobre as realidades locais. 

     Foto: - Reprodução do Instagram @ernestopaglia
  • <p><span style=A experiência resultou no livro “O Diário de Bordo do JN no Ar – Cruzando o país numa cobertura histórica”, de sua autoria.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/16-Ernesto-Paglia.jpg?20260225084315" width="1114" height="626">

    A experiência resultou no livro “O Diário de Bordo do JN no Ar – Cruzando o país numa cobertura histórica”, de sua autoria.

     Foto: Reprodução do Instagram @ernestopaglia
  • <p><span style=Em 2023, foi à Groenlândia em 2023 para realizar o documentário “3x Ártico – O Alerta do Gelo”, sobre mudança climática global, para a plataforma de streaming GloboPlay. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/26-Ernesto-Paglia.jpg?20260225084315" width="1114" height="626">

    Em 2023, foi à Groenlândia em 2023 para realizar o documentário “3x Ártico – O Alerta do Gelo”, sobre mudança climática global, para a plataforma de streaming GloboPlay. 

     Foto: Divulgação
  • <p><span style=Ernesto Paglia é casado desde 1994 com a jornalista Sandra Annenberg. Do casamento nasceu Elisa Annenberg, em 2003.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/13-Ernesto-Paglia.jpg?20260225084315" width="1114" height="626">

    Ernesto Paglia é casado desde 1994 com a jornalista Sandra Annenberg. Do casamento nasceu Elisa Annenberg, em 2003.

     Foto: Reprodução do Instagram @ernestopaglia
  • <p><span style=Além da atuação na televisão, segue realizando palestras e desenvolvendo projetos de documentários independentes, mantendo-se ativo na atividade jornalística.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/10-Ernesto-Paglia.jpg?20260225084318" width="1114" height="626">

    Além da atuação na televisão, segue realizando palestras e desenvolvendo projetos de documentários independentes, mantendo-se ativo na atividade jornalística.

     Foto: Reprodução do Instagram @ernestopaglia
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay