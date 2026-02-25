Assine
overlay
Início Galeria
Estilo de Vida

Projeto do governo holandês criou casas em formato de esfera com 5,5 metros de diâmetro e atrai turistas

RF
Redação Flipar
  • <p>Entre as criações mais exóticas desse período está o Bolwoningen, um conjunto residencial localizado em Den Bosch que se assemelha a um agrupamento de bolas de golfe gigantes.</p>

    Entre as criações mais exóticas desse período está o Bolwoningen, um conjunto residencial localizado em Den Bosch que se assemelha a um agrupamento de bolas de golfe gigantes.

     Foto: Velopilger/Wikimédia Commons
  • <p>Idealizado pelo designer e escultor Dries Kreijkamp, o projeto propunha uma forma de morar orgânica e eficiente, diferente das casas tradicionais de tijolos da região.</p>

    Idealizado pelo designer e escultor Dries Kreijkamp, o projeto propunha uma forma de morar orgânica e eficiente, diferente das casas tradicionais de tijolos da região.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Great Big Story
  • <p>O projeto nunca se transformou em um modelo dominante de habitação, mas também não foi abandonado.</p>

    O projeto nunca se transformou em um modelo dominante de habitação, mas também não foi abandonado.

     Foto: Jaap Joris Vens,/Wikimédia Commons
  • <p>A proposta surgiu em 1968, quando a Holanda destinou recursos públicos para moradias experimentais de baixo custo.</p>

    A proposta surgiu em 1968, quando a Holanda destinou recursos públicos para moradias experimentais de baixo custo.

     Foto: Reprodução do Youtube
  • <p>A época favorecia esse tipo de ousadia, como mostram outros projetos semelhantes desenvolvidos nos anos seguintes, como o complexo Kasbah em Hengelo.</p>

    A época favorecia esse tipo de ousadia, como mostram outros projetos semelhantes desenvolvidos nos anos seguintes, como o complexo Kasbah em Hengelo.

     Foto: Flickr - Archangel12
  • <p>A montagem do complexo de 50 unidades só ocorreu nos anos 1980, após diversos ajustes estruturais e burocráticos que modificaram o conceito inicial.</p>

    A montagem do complexo de 50 unidades só ocorreu nos anos 1980, após diversos ajustes estruturais e burocráticos que modificaram o conceito inicial.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal shite guides
  • <p>Antes de chegar à versão definitiva, Kreijkamp testou o conceito em <strong data-start=Vlijmen, onde construiu protótipos sem a base cilíndrica atual.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/12-Bolwoningen_V-006.jpg?20260225084240" width="1114" height="626">

    Antes de chegar à versão definitiva, Kreijkamp testou o conceito em Vlijmen, onde construiu protótipos sem a base cilíndrica atual.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal shite guides
  • <p>A base cilíndrica passou a ser obrigatória e o material planejado — inicialmente poliéster — foi substituído por concreto armado com reforço de fibra de vidro e isolamento térmico.</p>

    A base cilíndrica passou a ser obrigatória e o material planejado — inicialmente poliéster — foi substituído por concreto armado com reforço de fibra de vidro e isolamento térmico.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Great Big Story
  • <p>Cada unidade tem cerca de 5,5 metros de diÃ¢metro e aproximadamente 55 metros quadrados de Ã¡rea interna.</p>

    Cada unidade tem cerca de 5,5 metros de diÃ¢metro e aproximadamente 55 metros quadrados de Ã¡rea interna.

     Foto: ReproduÃ§Ã£o do Youtube Canal Great Big Story
  • <p>A base abriga a entrada e áreas de serviço, enquanto o interior da esfera é dividido em níveis que maximizam a luz natural através de 11 janelas redondas.</p>

    A base abriga a entrada e áreas de serviço, enquanto o interior da esfera é dividido em níveis que maximizam a luz natural através de 11 janelas redondas.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Great Big Story
  • <p>As unidades funcionam como microcasas ideais para uma ou duas pessoas.</p>

    As unidades funcionam como microcasas ideais para uma ou duas pessoas.

     Foto: Reprodução do Youtube
  • <p>O layout é integrado, utilizando escadas em espiral para conectar o quarto, o banheiro e a sala de estar.</p>

    O layout é integrado, utilizando escadas em espiral para conectar o quarto, o banheiro e a sala de estar.

     Foto: Jaap Joris Vens,/Wikimédia Commons
  • <p>Kreijkamp defendia a esfera como uma forma eficiente, por oferecer grande volume interno com menor área de superfície, reduzindo o uso de materiais e a necessidade de manutenção.</p>

    Kreijkamp defendia a esfera como uma forma eficiente, por oferecer grande volume interno com menor área de superfície, reduzindo o uso de materiais e a necessidade de manutenção.

     Foto: Reprodução do Flickr Damian Brenninkmeyer
  • <p>As paredes curvas impõem desafios à decoração, exigindo móveis adaptados.</p>

    As paredes curvas impõem desafios à decoração, exigindo móveis adaptados.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Great Big Story
  • <p>O conjunto enfrentou problemas estruturais e ameaças de demolição nos anos 1990, mas sobreviveu graças a restaurações e ao interesse turístico que desperta até hoje.</p>

    O conjunto enfrentou problemas estruturais e ameaças de demolição nos anos 1990, mas sobreviveu graças a restaurações e ao interesse turístico que desperta até hoje.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Great Big Story
  • <p>Atualmente, o Bolwoningen permanece como um protótipo de uma fase experimental da arquitetura holandesa e continua despertando interesse justamente por esse caráter único.</p>

    Atualmente, o Bolwoningen permanece como um protótipo de uma fase experimental da arquitetura holandesa e continua despertando interesse justamente por esse caráter único.

     Foto: Reprodução do Flickr Rob Bonhof
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay