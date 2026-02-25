Saquarema lidera em PIB per capita no Brasil, mas moradores vivem outra realidade
Essa posição de destaque no ranking econômico está diretamente associada aos elevados repasses de royalties ligados à exploração de petróleo e gás natural na região marítima próxima ao município.
Os royalties são compensações financeiras pagas por empresas pela exploração de petróleo e gás. Esses recursos impulsionam de maneira significativa o cálculo do PIB per capita em municípios como Saquarema, onde a produção vinculada ao setor extrativo tem grande peso no total do produto econômico local.
No entanto, apesar da robusta arrecadação do município, os indicadores de renda dos moradores mostram outra realidade.
Dados do Censo Demográfico 2022 do IBGE revelam que o rendimento médio mensal dos habitantes de Saquarema gira em torno de R$ 2.310 por mês, o que equivale a menos de R$ 28 mil ao ano e está abaixo das médias observadas tanto no estado do Rio de Janeiro quanto no Brasil como um todo.
Essa disparidade entre o desempenho agregado da economia local e a renda efetiva dos moradores evidencia que a riqueza gerada por royalties nem sempre se traduz em ganhos diretos de renda por pessoa ou em empregos formalizados dentro da própria cidade.
Saquarema é um município brasileiro situado no litoral do estado do Rio de Janeiro, a cerca de 100 quilômetros da capital fluminense. A cidade integra a Região dos Lagos, uma das áreas costeiras mais visitadas do país pela beleza de suas praias e lagoas.
De acordo com estimativas do último censo do IBGE, sua população é de quase 90 mil habitantes, distribuídos em uma área de cerca de 357 km².
A cidade é conhecida nacionalmente como “Capital Nacional do Surfe”, apelido ligado às condições favoráveis de ondas em praias como Itaúna, que atraem surfistas profissionais e amadores.
A Praia de Itaúna é o cartão-postal mais conhecido. Com faixa extensa de areia clara e mar aberto, apresenta ondas fortes e regulares, o que a transformou em palco frequente de etapas do campeonato mundial promovido pela Liga Mundial de Surfe (WSL).
A história de Saquarema remonta ao período colonial, com ocupação de povos indígenas antes da chegada dos europeus e desenvolvimento inicial ligado à pesca, agricultura e atividades ligadas ao litoral.
Administrativamente, Saquarema foi elevada à categoria de vila em 8 de maio de 1841, data considerada oficialmente como a de sua fundação político-administrativa, quando se desmembrou de Cabo Frio.
Ao longo das décadas, o turismo e as características geográficas, com praias, lagoas e formação costeira singular, consolidaram o município como um destino turístico importante na Região dos Lagos.
Além de Itaúna, a cidade oferece outras paisagens que reforçam sua vocação turística. A Praia da Vila, mais central e de mar geralmente um pouco mais abrigado, é procurada por famílias e visitantes que buscam lazer com maior tranquilidade.
Já a Lagoa de Saquarema e a Lagoa de Jaconé (no limite com Maricá) são utilizadas para pesca artesanal, prática de esportes náuticos e passeios contemplativos, compondo um cenário de grande valor ambiental.
No alto de um morro entre a Praia da Vila e a Prainha está a Igreja de Nossa Senhora de Nazareth, um dos pontos históricos e religiosos mais simbólicos do município, de onde se tem vista panorâmica da orla. A festa do Círio de Nossa Senhora de Nazareth é uma das celebrações religiosas mais antigas e expressivas da região.
Trilhas, costões rochosos e áreas de vegetação de restinga completam o conjunto de atrações que fazem de Saquarema um destino que une natureza, esporte e tradição cultural.
O município enfrenta desafios típicos de localidades com grande influência de receitas voláteis, como a necessidade de ampliar oportunidades de emprego e renda local para suas populações, reduzir desigualdades internas e fortalecer setores produtivos que possam absorver melhor a força de trabalho.
