Rio Amazonas pode ter curso d’água oculto e profundo; entenda
Descoberto em 2010, o rio Hamza percorre os estados do Amazonas, Amapá e Pará, desaguando no Atlântico.Foto: Flickr - Neil Palmer/CIAT
Por ser considerado um aquífero, o Hamza é uma formação geológica que armazena e transporta água por meio de camadas porosas, sem um canal definido.Foto: Unsplash/Khanh Do
O Hamza foi descoberto durante a pesquisa de doutorado de Elizabeth Pimentel, da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), e recebeu o nome em homenagem ao geofísico e hidrogeólogo Valiya Mannathal Hamza, seu orientador.Foto: Reprodução
A pesquisa analisava o fluxo geotérmico na região de poços de petróleo perfurados pela Petrobras nos anos 1970.Foto: Geraldo Falcão/ Agência Petrobras
O Hamza apresenta características de um curso d’água: tem nascente e foz, vazão e diferentes velocidades.Foto: Governo do Estado de São Paulo
Sua nascente provavelmente fica no Acre, alimentada por águas infiltradas dos rios da Bacia Amazônica e pelas chuvas.Foto: Pixabay
Ele percorre uma extensão semelhante a do rio Amazonas, cerca de 6 mil km, com largura variável entre 1 e 60 km, dependendo das bacias sedimentares.Foto: Jose Eduardo Camargo/Pixabay
Uma das principais diferenças em relação ao Amazonas é a velocidade do fluxo: o Hamza se move de 10 a 100 metros por ano, enquanto o Amazonas flui a cerca de 5 metros por segundo.Foto: Akshay Chauhan/Unsplash
A existência do Hamza gerou debates e ceticismo na comunidade científica.Foto: Unsplash/Barkah Wibowo
Muitos especialistas afirmam que ele não deveria ser chamado de “rio”, já que sua dinâmica corresponde a um aquífero profundo e não a um rio subterrâneo tradicional.Foto: Unsplash/Wietse Jongsma
Há também dúvidas quanto à metodologia usada, baseada em evidências indiretas.Foto: Jürgen/Pixabay
Além disso, há divergências sobre se suas águas são doces ou salgadas, o que afetaria sua interação com o ecossistema amazônico e o Oceano Atlântico.Foto: Unsplash/Noah Pienaar
Se confirmado, o Hamza poderia alterar a compreensão do balanço hídrico da Amazônia e sua influência no Atlântico.Foto: Pexels/Tom Fisk
Mais de uma década depois, o Hamza ainda é considerado uma hipótese científica não comprovada, por falta de validação independente e estudos aprofundados.Foto: Unsplash/Khanh Do
Mesmo assim, sua proposta despertou grande interesse pela hidrogeologia profunda da Amazônia.Foto: Jonathan Lewis /Wikimédia Commons
Considerado também o maior rio do mundo em volume de água, o rio Amazonas nasce nos Andes peruanos e percorre países como Peru, Colômbia e principalmente o Brasil, até desaguar no Oceano Atlântico.Foto: Reprodução de vídeo La Sexta
Sua bacia hidrográfica é a maior do planeta, abrangendo mais de sete milhões de quilômetros quadrados.Foto: Claudia Torres - Flickr
Além disso, o rio Amazonas abriga uma imensa diversidade de espécies animais e vegetais, sendo essencial para o equilíbrio ecológico da Amazônia.Foto: Adam ?migielski / Unsplash
O rio é vital para o clima global e sustenta comunidades locais, além de ser uma importante via de transporte.Foto: Panoramio - James Martins
