Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

‘Portão para o céu’ impressiona turistas que visitam montanha na China

RF
Redação Flipar
  • <p>A formação impressionante fica localizada na província de Hunan, na Tianmen Mountain (ou “Montanha do Portão do Céu”).</p>

    A formação impressionante fica localizada na província de Hunan, na Tianmen Mountain (ou “Montanha do Portão do Céu”).

     Foto: Wikimedia Commons/Codas
  • <p>Em dias nublados, a atração, chamada de “Heaven’s Gate”, parece um portal celestial.</p>

    Em dias nublados, a atração, chamada de “Heaven’s Gate”, parece um portal celestial.

     Foto: Wikimedia Commons/DMY
  • <p>Essa formação geológica impressionante foi criada após o colapso de uma parte da montanha no ano 263 d.C., criando uma “janela” espetacular através da rocha calcária.</p>

    Essa formação geológica impressionante foi criada após o colapso de uma parte da montanha no ano 263 d.C., criando uma “janela” espetacular através da rocha calcária.

     Foto: Flickr - xiquinhosilva
  • <p>A fenda tem cerca de 131 metros de altura e uma largura de aproximadamente 57 metros. É uma das maiores aberturas de cavernas naturais do mundo.</p>

    A fenda tem cerca de 131 metros de altura e uma largura de aproximadamente 57 metros. É uma das maiores aberturas de cavernas naturais do mundo.

     Foto: Reprodução/YouTube
  • <p>Situada perto da cidade de Zhangjiajie, a montanha é rodeada por florestas, penhascos e névoa, criando um cenário misterioso.</p>

    Situada perto da cidade de Zhangjiajie, a montanha é rodeada por florestas, penhascos e névoa, criando um cenário misterioso.

     Foto: Flickr - xiquinhosilva
  • <p>O acesso ao topo é feito pelo teleférico mais longo do mundo, com 7,5 km de extensão. </p>

    O acesso ao topo é feito pelo teleférico mais longo do mundo, com 7,5 km de extensão.

    Foto: Wikimedia Commons/Codas
  • <p>Outro destaque são os 999 degraus que levam até a Heaven’s Gate, representando para os nativos uma espécie de “ascensão espiritual”. </p>

    Outro destaque são os 999 degraus que levam até a Heaven’s Gate, representando para os nativos uma espécie de “ascensão espiritual”.

    Foto: Flickr - xiquinhosilva
  • <p>O número não é aleatório; na cultura chinesa, o nove é considerado um número de sorte, associado à eternidade e ao dragão, um símbolo imperial.</p>

    O número não é aleatório; na cultura chinesa, o nove é considerado um número de sorte, associado à eternidade e ao dragão, um símbolo imperial.

     Foto: Reprodução/YouTube
  • <p>Fenômenos naturais, como gotas d’água com formato de flor de ameixa que caem da caverna e o “Brilho do Sol de Tianmen” (um brilho raro do sol que atravessa o arco), reforçam a aura mística do local.</p>

    Fenômenos naturais, como gotas d’água com formato de flor de ameixa que caem da caverna e o “Brilho do Sol de Tianmen” (um brilho raro do sol que atravessa o arco), reforçam a aura mística do local.

     Foto: Reprodução do X @Upliftingvision
  • <p>A montanha também oferece passarelas de vidro e trilhas na floresta como atrativos para os visitantes.</p>

    A montanha também oferece passarelas de vidro e trilhas na floresta como atrativos para os visitantes.

     Foto: Wikimedia Commons/Qa003qa003
  • <p>Além disso, uma estrada com 99 curvas chamada “Avenida da Grande Porta Celestial” é considerada um feito impressionante da engenharia.</p>

    Além disso, uma estrada com 99 curvas chamada “Avenida da Grande Porta Celestial” é considerada um feito impressionante da engenharia.

     Foto: Flickr Andrii Zymohliad
  • <p>Com aproximadamente 68 milhões de habitantes, a província de Hunan é um lugar cercado por paisagens montanhosas.</p>

    Com aproximadamente 68 milhões de habitantes, a província de Hunan é um lugar cercado por paisagens montanhosas.

     Foto: Reprodução/YouTube
  • <p>A província é particularmente famosa pela culinária Xiang, que é uma das Oito Grandes Culinárias da China. </p>

    A província é particularmente famosa pela culinária Xiang, que é uma das Oito Grandes Culinárias da China.

    Foto: Freepik/timolina
  • <p>Além de sua beleza e imponência, o “Heaven’s Gate” também ficou famoso por eventos extremos realizados ali.</p>

    Além de sua beleza e imponência, o “Heaven’s Gate” também ficou famoso por eventos extremos realizados ali.

     Foto: Flickr - xiquinhosilva
  • <p>Em 2007, o alpinista francês Alain Robert escalou o penhasco abaixo do arco sem qualquer tipo de proteção. Uma placa exposta no local comemora seu feito.</p>

    Em 2007, o alpinista francês Alain Robert escalou o penhasco abaixo do arco sem qualquer tipo de proteção. Uma placa exposta no local comemora seu feito.

     Foto: Reprodução
  • <p>Em 2019, dois franceses atravessaram a fenda do “Heaven’s Gate” trajados de wingsuits. Um feito incrível registrado em vídeo!</p>

    Em 2019, dois franceses atravessaram a fenda do “Heaven’s Gate” trajados de wingsuits. Um feito incrível registrado em vídeo!

     Foto: Reprodução
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay