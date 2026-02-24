Assine
overlay
Início Galeria
Animais

Aie-Aie: estranho primata de Madagascar tem dedos longos com lenda de “maldição”

RF
Redação Flipar
  • <p>Esse primata pertence à família dos lêmures e é o único representante vivo da espécie <em>Daubentonia madagascariensis</em>. Por existir apenas em Madagascar, a ilha ganha importância como laboratório natural. Estudá-lo, portanto, ajuda a compreender a biodiversidade singular desse território.</p> <p> </p>

    Esse primata pertence à família dos lêmures e é o único representante vivo da espécie Daubentonia madagascariensis. Por existir apenas em Madagascar, a ilha ganha importância como laboratório natural. Estudá-lo, portanto, ajuda a compreender a biodiversidade singular desse território.

     

     Foto: Imagem de Agnieszka por Pixabay
  • <p>O Aie-Aie mede cerca de 60 centímetros de comprimento, sem incluir a cauda. Mas, apesar de não ser grande, sua presença é marcante devido ao rosto que lembra roedores ou gambás.</p> <p> </p>

    O Aie-Aie mede cerca de 60 centímetros de comprimento, sem incluir a cauda. Mas, apesar de não ser grande, sua presença é marcante devido ao rosto que lembra roedores ou gambás.

     

     Foto: Ancheta Wis wikimedia commons
  • <p>As mechas de pelos com pontas brancas na cabeça e nas costas chamam atenção. Assim, seu visual peculiar reforça a ideia de um animal misterioso e diferente de outros lêmures.</p>

    As mechas de pelos com pontas brancas na cabeça e nas costas chamam atenção. Assim, seu visual peculiar reforça a ideia de um animal misterioso e diferente de outros lêmures.

     Foto: Frank Vassen wikimedia commons
  • <p>Os olhos grandes e esbugalhados são adaptados para enxergar no escuro. Dessa maneira, o Aie-Aie consegue explorar a floresta durante a noite com eficiência surpreendente.</p> <p> </p> <p> </p>

    Os olhos grandes e esbugalhados são adaptados para enxergar no escuro. Dessa maneira, o Aie-Aie consegue explorar a floresta durante a noite com eficiência surpreendente.

     

     

     Foto: Tom Junek wikimedia commons
  • <p>Suas orelhas largas e arredondadas lembram as dos morcegos e garantem audição refinada. Com isso, ele detecta sons sutis que revelam presas escondidas nos troncos.</p>

    Suas orelhas largas e arredondadas lembram as dos morcegos e garantem audição refinada. Com isso, ele detecta sons sutis que revelam presas escondidas nos troncos.

     Foto: Elias Neideck wikimedia commons
  • <p>O dedo médio, longo e fino, é sua ferramenta mais famosa. Assim, ele usa esse “instrumento” para cutucar troncos, caçar larvas e até explorar curiosamente os humanos.</p>

    O dedo médio, longo e fino, é sua ferramenta mais famosa. Assim, ele usa esse “instrumento” para cutucar troncos, caçar larvas e até explorar curiosamente os humanos.

     Foto: Dr. Mirko Junge - wikimedia commons
  • <p>AlÃ©m de larvas, esse animal raro consome frutas, ovos e atÃ© cana-de-aÃ§Ãºcar. Dessa forma, sua alimentaÃ§Ã£o Ã© diversificada e garante energia para suas longas noites de atividade.</p>

    AlÃ©m de larvas, esse animal raro consome frutas, ovos e atÃ© cana-de-aÃ§Ãºcar. Dessa forma, sua alimentaÃ§Ã£o Ã© diversificada e garante energia para suas longas noites de atividade.

     Foto: ReproduÃ§Ã£o/TV Clube
  • <p>Durante o dia, ele se esconde em ninhos de folhas e galhos. Assim, evita predadores e reserva energia para explorar a floresta sob a proteção da escuridão.</p>

    Durante o dia, ele se esconde em ninhos de folhas e galhos. Assim, evita predadores e reserva energia para explorar a floresta sob a proteção da escuridão.

     Foto: Imagem gerada por i.a
  • <p>Ao contrário de outros primatas, o Aie-Aie pode se aproximar dos humanos para observá-los. Mas a lenda diz que, quando ele aponta o dedo para alguém, estaria marcando essa pessoa para a morte ou trazendo grande desgraça. </p>

    Ao contrário de outros primatas, o Aie-Aie pode se aproximar dos humanos para observá-los. Mas a lenda diz que, quando ele aponta o dedo para alguém, estaria marcando essa pessoa para a morte ou trazendo grande desgraça.

    Foto: imagem gerada por i.a
  • <p>Em Madagascar, muitos acreditam que esse primata traz mau presságio ou até a morte. Por isso, ele é perseguido injustamente, o que aumenta o risco de extinção.</p>

    Em Madagascar, muitos acreditam que esse primata traz mau presságio ou até a morte. Por isso, ele é perseguido injustamente, o que aumenta o risco de extinção.

     Foto: Tiia Monto wikimedia commons
  • <p>IncluÃ­do na lista vermelha da UniÃ£o Internacional para a ConservaÃ§Ã£o da Natureza, o Aie-Aie Ã© protegido por lei. No entanto, a destruiÃ§Ã£o de seu habitat e a perseguiÃ§Ã£o humana continuam sendo grandes ameaÃ§as.</p>

    IncluÃ­do na lista vermelha da UniÃ£o Internacional para a ConservaÃ§Ã£o da Natureza, o Aie-Aie Ã© protegido por lei. No entanto, a destruiÃ§Ã£o de seu habitat e a perseguiÃ§Ã£o humana continuam sendo grandes ameaÃ§as.

     Foto: DivulgaÃ§Ã£o
  • <p>Seu parente próximo, o Aie-Aie gigante, tinha até cinco vezes seu tamanho e foi extinto há cerca de mil anos. Assim, preservar o atual é evitar repetir essa perda.</p>

    Seu parente próximo, o Aie-Aie gigante, tinha até cinco vezes seu tamanho e foi extinto há cerca de mil anos. Assim, preservar o atual é evitar repetir essa perda.

     Foto: imagem gerada por i.a
  • <p>Ao controlar populações de insetos e dispersar sementes, o Aie-Aie contribui para o equilíbrio da floresta. Portanto, sua presença é vital para a saúde dos ecossistemas.</p> <p> </p>

    Ao controlar populações de insetos e dispersar sementes, o Aie-Aie contribui para o equilíbrio da floresta. Portanto, sua presença é vital para a saúde dos ecossistemas.

     

     Foto: imagem gerada por i.a
  • <p>Naturalistas do século XVIII ficaram impressionados ao descrevê-lo pela primeira vez. Desde então, o Aie-Aie tornou-se símbolo da biodiversidade única de Madagascar.</p>

    Naturalistas do século XVIII ficaram impressionados ao descrevê-lo pela primeira vez. Desde então, o Aie-Aie tornou-se símbolo da biodiversidade única de Madagascar.

     Foto: Author Tiia Monto wikimedia commons
  • <p>O nome “Aye-Aye” teria surgido de expressões locais de espanto. Dessa forma, até sua denominação reflete o impacto que causa em quem o encontra.</p>

    O nome “Aye-Aye” teria surgido de expressões locais de espanto. Dessa forma, até sua denominação reflete o impacto que causa em quem o encontra.

     Foto: domínio público
  • <p>Conhecer o Aie-Aie é compreender que até os seres mais estranhos têm funções vitais na natureza. Portanto, valorizar esse primata é também valorizar a riqueza da vida em todas as suas formas.</p> <p> </p>

    Conhecer o Aie-Aie é compreender que até os seres mais estranhos têm funções vitais na natureza. Portanto, valorizar esse primata é também valorizar a riqueza da vida em todas as suas formas.

     

     Foto: Bradypus wikimedia commons
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay