A surpreendente história da Torre Eiffel: construída para durar pouco, se eternizou no turismo mundial
Mas a Torre foi salva graças à sua utilização para fins científicos e à instalação de uma antena de rádio (com o tempo, passou a ter 120 antenas).Foto: Wladyslaw wikimedia commons
O nome se deve ao engenheiro que projetou a torre: Gustave Eiffel. Ele apresentou o projeto para outras cidades antes de Paris, dentre elas Barcelona, e foi rejeitado por todas.Foto: Reprodução do site toureiffel.paris/fr
Na época, a torre foi alvo de críticas por parte de grandes nomes da literatura francesa. Paul Verlaine, um dos maiores poetas do país, disse que o monumento era um “esqueleto de guarda”Foto: Reprodução do site toureiffel.paris/fr
O poeta e romancista François Coppée também meteu o malho na torre: “Mastro de ferro com acabamento duro e confuso e engrenagem deformada”.Foto: Domínio Público - Wikimédia Commons
O escritor Joris-Karl Huysmans pegou pesado: “ Tubo de fábrica em construção, supositório cravejado de buracos”.Foto: Domínio Público - Wikimédia Commons
E o escritor Guy de Maupassant chegava a fazer refeições no restaurante da torre porque era o único lugar de onde não se via a torre, que ele descrevia como “esqueleto gigante sem graça, aborto de chaminé de fábrica”.Foto: Félix Nadar - Wikimédia Commons
A Torre Eiffel foi construída em 2 anos, 2 meses e 5 dias – um período considerado curto para as dimensões da torre e o padrão da época. Especialistas afirmaram que a construção foi extremamente precisa.Foto: reprodução do livro La Tour de 300 Mètres
Um dos momentos históricos envolvendo a torre foi o sobrevoo de Santos Dumont em 19/10/1901. A uma altura de 250 metros, diante de uma multidão, ele fez o primeiro voo controlado pelo homem!Foto: Smithsonian Institution - Wikimédia Commons
A Torre Eiffel mede 324 metros, somando-se os 24 metros da antena de rádio. É a estrutura mais alta de Paris e a quinta mais alta da França.Foto: pixabay
Em baixas temperaturas, o metal faz com que a torre ‘encolha’. No verão, ela mede até 18 cm a mais do que no verão.Foto: divulgação dicasparis.com
A torre oscila até sete centímetros com o vento forte. O monumento tem cinco elevadores. Um deles leva ao restaurante Jules Verne.Foto: Reprodução do site toureiffel.paris/f
O movimento Ã© tÃ£o grande que durante um ano a distÃ¢ncia percorrida pelos elevadores chega a 103 mil km (2 vezes e meia uma volta ao mundo).Foto: ReproduÃ§Ã£o do Youtube Canal FotÃ³grafo Brasileiro em Paris
Muitas pessoas, com disposição, gostam de subir pela escadaria, pois, ao longo do percurso, há fotografias que mostram a construção da torre.Foto: Reprodução do Youtube canal Max Petterson Monteiro
Mas é preciso ter preparo. São 1.665 degraus até o topo na escada leste. Dá para ir aos poucos, parando para ver a mostra. Mas, ainda assim, pode ser cansativo.Foto: Reprodução do Youtube Canal Fotógrafo Brasileiro em Paris
Hitler nunca subiu a torre, para alívio dos franceses. Pouco antes da tomada de Paris pelos nazistas, os cabos dos elevadores foram cortados. Ele teria que ir pelas escadas. Alemães colocaram uma suástica no alto da torre. Mas um soldado da Resistência escalou a torre para botar uma bandeira francesa no topo.Foto: wikimedia commons
A Torre Eiffel é pintada em 3 tons degradée, sendo mais escura na parte de baixo e mais clara no topo. A cada 7 anos, são necessárias 60 toneladas de tinta para pintar os 250 mil m² de superfície da estrutura.Foto: HjalmarGerbig wikimedia commons
A iluminaÃ§Ã£o da Torre Ã© feita por 336 holofotes com lÃ¢mpadas de sÃ³dio de alta pressÃ£o, que lhe dÃ£o uma aparÃªncia dourada. A torre tem 20 mil lÃ¢mpadas.Foto: pierre blachÃ© pixabay
Desde 1999 estão instalados no alto da Torre Eiffel um farol com dois feixes de luz, com alcance de 80 km.Foto: Reprodução do site toureiffel.paris/fr
No terceiro andar da Torre ainda se conservam as salas usadas por Gustave Eiffel e podem ser vistas através de um vidro. Lá dentro, bonecos de cera retratando o próprio engenheiro e sua esposa, com o inventor da lâmpada, Thomas Edison.Foto: reprodução acasanamala.com
Do alto, se tem uma imagem panorâmica inigualável de Paris.Foto: Immanuel Giel wikimedia commons
Equipamentos permitem a visualização aproximada de pontos da cidade, descritos em painéis para que os visitantes saibam o que estão olhando.
A torre recebe cerca de 7 milhÃµes de turistas por ano.Foto: walkerssk pixabay
SÃmbolo maior de Paris e imagem cartÃ£o-postal da FranÃ§a, a Dama de Ferro se mantÃ©m exuberante, dominando a paisagem parisiense, como um dos monumentos mais famosos e admirados do planeta.