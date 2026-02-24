Lentes de contato: origem, indicações para o uso e precauções

A década de 1960 marcou uma revolução no setor com a invenção das lentes gelatinosas, feitas de um material plástico hidrofílico, mais flexível e confortável. Otto Wichterle (foto) e Drahoslav Lim foram pioneiros na criação desse tipo de lente. Nos anos 70, as lentes começaram a ser produzidas em larga escala, com versões para miopia, hipermetropia e astigmatismo.