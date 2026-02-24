Primeiro cruzeiro 5 estrelas do mundo tem ‘mordomo’ particular e restaurantes com chefs renomados; veja!
-
O mercado de cruzeiros segue em forte expansão. Dados citados pela Forbes mostram que, em 2024, o setor alcançou 34,6 milhões de passageiros.Foto: Divulgação/Costa Cruzeiros
-
Cruise Lines International Association estima que cerca de 37,7 milhões de passageiros circularam pelos seus navios em 2025.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2025/11/elwin-de-witte-4WyaHBpNEEs-unsplash-e1762181311183.jpg?20260224133034" width="1114" height="626">
A Cruise Lines International Association estima que cerca de 37,7 milhões de passageiros circularam pelos seus navios em 2025.Foto: Elwin de Witte/Unsplash
-
Virtuoso.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2025/10/uta-scholl-uVgDs_bvelQ-unsplash-e1759409814206.jpg?20260224133034" width="1114" height="626">
O crescimento é ainda mais acelerado no segmento de alto luxo: viagens com valores acima de R$ 261,4 mil tiveram alta de 43% no último ano, de acordo com relatório da Virtuoso.Foto: Uta Scholl/Unsplash