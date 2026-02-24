A esmeralda de 7.525 quilates que entrou para a história do Guinness
Batizada de Chipembele, a pedra foi extraída da mina Kagem, na província de Copperbelt, na Zâmbia. Segundo informações corporativas, a operação pertence 75% à Gemfields e 25% ao governo zambiano.Foto: Divulgação
O cristal de berilo apresenta estrutura hexagonal definida, coloração verde intensa e poucas inclusões, características raras nesse porte. O título considera a categoria “Largest uncut emerald”, referente à gema em estado bruto.Foto: Divulgação
Pedras preciosas são minerais, gemas ou cristais valiosos que, devido à sua raridade, beleza ou durabilidade, são considerados dignos de adornar joias.
As pedras preciosas podem ser encontradas em diversas partes do mundo, e sua formação muitas vezes ocorre sob condições geológicas únicas, resultando em características especiais.Foto: Imagem de Akhilesh Sharma por Pixabay
Classificadas com base em critérios como cor, dureza, brilho e clareza, as pedras preciosas são verdadeiras maravilhas da natureza. Esses tesouros naturais, esculpidos ao longo de milhões de anos, têm uma história tão rica quanto suas cores vibrantes.Foto: Imagem de thefss por Pixabay
Algumas dessas raridades são oriundas ou achadas no Brasil com facilidade, tornando o nosso país um dos mais ricos na extração dessas preciosidades. Veja agora a beleza e as características que diferenciam as pedras preciosas. E também o seu significado no Misticismo.Foto: Imagem de lm2859 por Pixabay
Água Marinha – Variante do berilo, com tonalidades que vão de azul-claro a verde-azulado. Encontrada na Itália, Rússia e Afeganistão, entre outros países, tem no Brasil o seu maior produtor, especialmente no Nordeste. Simboliza coragem e proteção.Foto: Vassil /Wikimédia Common
Citrinov – Da família dos quartzos e com tons que vão do amarelo ao laranja, é frequentemente encontrado no Brasil, Madagascar e Rússia em depósitos sedimentares. Considerada pedra preciosa de baixo custo. Acredita-se trazer energia positiva e prosperidade.Foto: Imagem de Jasmin777 por Pixabay
Diamante – Formado por carbono puro cristalizado, o diamante é nativo das jazidas da África do Sul, Rússia e Austrália em depósitos kimberlíticos e aluviões. Símbolo de luxo e eternidade, é utilizados em várias joias valendo milhões.Foto: Reprodução/Youtube Canal Garimpos & Aventuras
Esmeralda – Achada geralmente na cor verde devido à presença de cromo e vanádio, é uma variação do mineral berilo. Seu preço a coloca entre as pedras mais valiosas do mundo, muitas vezes encontrada em depósitos sedimentares. É associada à renovação e cura.Foto: Parent Géry/Wikimédia Commons
Turmalina Paraíba – Essa variante de turmalina foi descoberta e se tornou comum no sertão da Paraíba, por isso recebeu esse nome. É conhecida pela cor azul neon intensa. Pela sua aparência e raridade tornou-se cobiçada na Europa.Foto: Rob Lavinsky/Wikimédia Commons
Rubélita – Com cores que variam do rosa ao vermelho, é encontrada em Madagascar, Moçambique, Paquistão e Brasil, entre outros países, em rochas metamórficas. Da família da turmalina, representa paixão e amor duradouro.Foto: Shinichi/Wikimédia Commons
Rubi – Da família do coríndon, a pedra é minerada na África, Ásia e Austrália. Geralmente tem a coloração vermelha devido à presença de cromo, e se forma em rochas metamórficas. Espiritualmente o mineral é associado à paixão e à vitalidade.Foto: Rob Lavinsky/Wikimédia Commons
Safira – Outra variedade de coríndon, se forma através do óxido de alumínio, em ambientes metamórficos e ígneos. São achadas principalmente no Sri Lanka, Myanmar e Tailândia. Possuem diversas cores. Representa lealdade e sabedoria.Foto: Kluka/Wikimédia Commons
Turquesa – Feita de fosfato hidratado de cobre e alumínio, fica em depósitos de cobre. Conhecida por sua cor azul-esverdeada. Era a pedra nacional da Pérsia (atual Irã) por ser usada na decoração de objetos. Sua extração ocorre nos Estados Unidos, Irã e China, entre outros. Azul-Turquesa é a cor da camisa do time inglês Chelsea.Foto: Mike Beauregard/Wikimédia Commons
Lápis Lazúli – Rocha metamórfica com lazurita azul intensa e pirita dourada e não um mineral. Suas jazidas estão no Afeganistão e no Chile. Valorizada por civilizações antigas, era usada como ornamento e amuleto no mundo bizantino.Foto: Imagem de rikkerst por Pixabay
Green Gold (Ouro Verde)- Valorizada por sua aparência semelhante à da jade, é composta por serpentina, presente em depósitos metamórficos, geralmente de cor verde. Sua extração ocorre principalmente nos Estados Unidos, Itália e África do Sul.Foto: Reprodução/Youtube