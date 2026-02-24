Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Idoso ganha R$ 17 milhões na loteria, investe no tráfico de comprimidos falsos e vai parar na cadeia no Reino Unido

RF
Redação Flipar
  • <p>O caso aconteceu no Reino Unido com o aposentado John Eric Spiby, que hoje tem mais de 70 anos.</p>

    O caso aconteceu no Reino Unido com o aposentado John Eric Spiby, que hoje tem mais de 70 anos.

     Foto: Divulgac?a?o/Poli?cia de Manchester
  • <p>A decisão veio do Tribunal da Coroa de Bolton e foi divulgada pela Polícia de Manchester no dia 28 de janeiro.</p>

    A decisão veio do Tribunal da Coroa de Bolton e foi divulgada pela Polícia de Manchester no dia 28 de janeiro.

     Foto: Francois Olwage/Unsplash
  • <p>O homem, que vivia em uma área rural perto de Wigan, no noroeste da Inglaterra, ganhou £ 2,4 milhões (cerca de R$ 17,2 milhões) em 2010.</p>

    O homem, que vivia em uma área rural perto de Wigan, no noroeste da Inglaterra, ganhou £ 2,4 milhões (cerca de R$ 17,2 milhões) em 2010.

     Foto: PublicDomainPictures/Pixabay
  • <p>Em vez de desfrutar de uma aposentadoria tranquila, Spiby montou uma operação sofisticada de fabricação de comprimidos falsos de diazepam.</p>

    Em vez de desfrutar de uma aposentadoria tranquila, Spiby montou uma operação sofisticada de fabricação de comprimidos falsos de diazepam.

     Foto: Wikimedia Commons/ZngZng
  • <p>O esquema começou de forma quase doméstica, em um estábulo em Wigan, mas rapidamente escalou.</p>

    O esquema começou de forma quase doméstica, em um estábulo em Wigan, mas rapidamente escalou.

     Foto: Ryan Yeaman/Unsplash
  • <p>De acordo com os promotores do caso, no início as drogas eram vendidas por cerca de 65 centavos de libra cada.</p>

    De acordo com os promotores do caso, no início as drogas eram vendidas por cerca de 65 centavos de libra cada.

     Foto: Sarah Agnew/Unsplash
  • <p>Entre 2020 e 2022, o grupo investiu mais de Â£ 400 mil em maquinÃ¡rio pesado, expandindo as atividades para uma unidade industrial na regiÃ£o de Salford.</p>

    Entre 2020 e 2022, o grupo investiu mais de Â£ 400 mil em maquinÃ¡rio pesado, expandindo as atividades para uma unidade industrial na regiÃ£o de Salford.

     Foto: Manchester Ship Canal, Salford by David Dixon
  • <p>Para disfarçar as atividades, os envolvidos usavam a fachada de uma suposta empresa chamada Nutra Inc.</p>

    Para disfarçar as atividades, os envolvidos usavam a fachada de uma suposta empresa chamada Nutra Inc.

     Foto: James Yarema/Unsplash
  • <p>Durante esse período, Spiby passou a comandar o esquema com o apoio do filho, <span class=John Colin Spiby, além dos outros parceiros Lee Drury e

    Durante esse período, Spiby passou a comandar o esquema com o apoio do filho, John Colin Spiby, além dos outros parceiros Lee Drury e Foto: Montagem/Divulgac?a?o/Poli?cia de Manchester

  • <p>As investigações apontaram que os comprimidos produzidos eram totalmente irregulares, sem qualquer tipo de controle sanitário ou autorização legal.</p>

    As investigações apontaram que os comprimidos produzidos eram totalmente irregulares, sem qualquer tipo de controle sanitário ou autorização legal.

     Foto: Wikimedia Commons/Kristoferb
  • <p>Ainda segundo as autoridades locais, as drogas passaram a circular amplamente nas ruas, sobretudo entre pessoas sem acesso a medicamentos previamente prescritos.</p>

    Ainda segundo as autoridades locais, as drogas passaram a circular amplamente nas ruas, sobretudo entre pessoas sem acesso a medicamentos previamente prescritos.

     Foto: Towfiqu barbhuiya/Unsplash
  • <p>Na época, começaram a surgir relatos de aumento de mortes relacionadas a drogas em regiões como a de <span class=Bury New Road. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Bury-New-Road-e1771938815112.jpg?20260224110831" width="1114" height="626">

    Na época, começaram a surgir relatos de aumento de mortes relacionadas a drogas em regiões como a de Bury New Road. 

     Foto: Bury New Road by Gerald England
  • <p>O fenômeno foi atribuído à maior oferta dessas substâncias, descritas pelos promotores como extremamente perigosas para os usuários.</p>

    O fenômeno foi atribuído à maior oferta dessas substâncias, descritas pelos promotores como extremamente perigosas para os usuários.

     Foto: James Yarema/Unsplash
  • <p>A apuração policial, denominada “<span class=Operação Venetic”, teve início em novembro de 2021, após a identificação de movimentações suspeitas de equipamentos industriais.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2025/08/maggie-yap-q7wz6R4bJyA-unsplash-e1754571448432.jpg?20260224110833" width="1114" height="626">

    A apuração policial, denominada “Operação Venetic”, teve início em novembro de 2021, após a identificação de movimentações suspeitas de equipamentos industriais.

     Foto: Maggie Yap/Unsplash
  • <p>O golpe decisivo ocorreu em abril de 2022, quando agentes interceptaram um carregamento com mais de 2,5 milhões de comprimidos em <span class=Manchester, avaliados em cerca de £ 67 milhões.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Captura-de-Tela-2026-02-24-as-10.17.34.jpg?20260224110833" width="1114" height="626">

    O golpe decisivo ocorreu em abril de 2022, quando agentes interceptaram um carregamento com mais de 2,5 milhões de comprimidos em Manchester, avaliados em cerca de £ 67 milhões.

     Foto: Divulgac?a?o/Poli?cia de Manchester
  • <p>Durante as buscas, também foram apreendidos armas de fogo, munições, grandes quantias em dinheiro e maquinário pesado.</p>

    Durante as buscas, também foram apreendidos armas de fogo, munições, grandes quantias em dinheiro e maquinário pesado.

     Foto: Reprodução/Freepik
  • <p>Além da condenação de Spiby, seu filho recebeu 9 anos de prisão. Drury foi sentenciado a 9 anos e 9 meses, enquanto Dorrian já havia sido condenado anteriormente a 12 anos por crimes semelhantes.</p>

    Além da condenação de Spiby, seu filho recebeu 9 anos de prisão. Drury foi sentenciado a 9 anos e 9 meses, enquanto Dorrian já havia sido condenado anteriormente a 12 anos por crimes semelhantes.

     Foto: De an Sun/Unsplash
  • <p>Ao proferir a sentença, o juiz Clarke destacou que, mesmo após enriquecer com a loteria, Spiby optou por manter uma trajetória criminosa muito além da idade em que a maioria das pessoas já está aposentada.</p>

    Ao proferir a sentença, o juiz Clarke destacou que, mesmo após enriquecer com a loteria, Spiby optou por manter uma trajetória criminosa muito além da idade em que a maioria das pessoas já está aposentada.

     Foto: Daniel Bone/Pixabay
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay