Cidades americanas onde o Country é raiz: uma potência cultural

  Veja algumas cidades americanas que são consideradas referências quando o assunto é a música country e todo o universo que envolve esse tema.

     Foto: Reprodução Twitter @WhiskyAdvocate
  • <p>NASHVILLE (Tennessee) – População: 715 mil – Conhecida como a “capital da música country”, Nashville é o berço de grandes ícones do gênero.</p>

     Foto: imagem de Garrett Hill por Pixabay
  • <p>A cidade abriga o Grand Ole Opry e a Country Music Hall of Fame, sendo um dos maiores polos culturais da música country.</p>

     Foto: Antony-22/Wikimédia Commons
  • <p>AUSTIN (Texas) – População: 960 mil – Com uma cena musical vibrante, Austin combina o country tradicional com influências modernas</p>

     Foto: Imagem Pixabay
  • <p>O famoso festival Austin City Limits e diversos bares honky-tonk mantêm viva a tradição country na cidade. Esses bares em estilo rústico tocam música ao vivo, numa atmosfera descontraída e dançante.</p>

     Foto: - Jack Newton/Wikimédia Commons
  • <p>FORT WORTH (Texas) – População: 935 mil – Fort Worth é famosa pelo seu estilo western e seu histórico de rodeios, que incluem provas com touros, cavalos selvagens, e laço de bezerros.</p>

     Foto: Flickr Michael Farrell
  • <p>O Fort Worth Stockyards é um dos grandes centros culturais do country. A cidade celebra o legado rural e cowboy de forma autêntica.</p>

     Foto: Flickr oakbluffcamper
  • <p>BRANSON (Missouri) – População: 12.600. Branson é um destino turístico com shows de música ao vivo, muitos focados no country tradicional.</p>

     Foto: Flickr oakbluffcamper
  • <p>Os famosos teatros da cidade, como o Grand Country Music Hall, que tem capacidade para 475 pessoas na plateia e atrai fãs da música country de todo o mundo.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>MEMPHIS (Tennessee) – População: 630 mil -“Embora Memphis seja mais associada ao blues, o country tem fortes raízes na cidade, com influências vindas do sul dos Estados Unidos.</p>

     Foto: Antony-22/Wikimédia Commons
  • <p>Artistas como Johnny Cash começaram suas carreiras aqui, unindo blues e country. Além disso, a cidade também atrai fãs do rock porque Elvis Presley viveu ali, gravou sucessos no Sun Studio e teve a famosa mansão, Graceland, na cidade.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>BENTONVILLE (Arkansas) – População: 57 mil – Situada no coração do Arkansas, Bentonville tem uma cena country forte, influenciada pelo estilo de vida rural da região.</p>

     Foto: Brandonrush/Wikimédia Commons
  • <p>O Ozark Mountain Music Festival é uma grande atração. O evento anual celebra a música country, folk e bluegrass nas Montanhas Ozark, em Arkansas.</p>

     Foto: - Divulgação
  • <p>PIGEON FORGE (Tennessee) – População: 6.200. – Pigeon Forge, lar de Dollywood, celebra a cultura country com shows e atrações temáticas.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>A cidade é famosa por preservar o country tradicional e o estilo de vida das montanhas Apalaches, uma extensa cordilheira dos EUA até o Canadá.</p>

     Foto: Flickr greeneyz5107
  • <p>A cordilheira dos Apalaches tem 2.400 km de extensão e passa por estados americanos desde o Alabama até o Maine e se estende até a Terra Nova e Labrador, no Canadá.</p>

     Foto: Domínio Públlico/Wikimédia Commons
  • <p>LUBBOCK (Texas) – População: 260 mil – Famosa pelo country-western, foi berço de Buddy Holly, um pioneiro do rock ‘n’ roll dos anos 1950, conhecido por sucessos como “Peggy Sue” e “That’ll Be the Day”. Sua influência perdura no rock e no country, apesar de sua morte num acidente de avião em 1959.</p>

     Foto: Noah Puente/Wikimédia Commons
  • <p>A cidade é um centro de música raiz no Texas, celebrando o legado da cultura cowboy – estilo que engloba vestimentas rurais, chapéus, botas, rodeios e danças típicas de two-step.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>LEXINGTON (Kentucky) – População: 322 mil – Conhecida pelos cavalos e pela vida rural, tem uma forte tradição country e por festivais de Bluegrass ao redor da cidade .</p>

     Foto: Flickr Brian Thompson
  • <p>Bluegrass é um gênero musical caracterizado pelo uso de instrumentos acústicos como violino, banjo, mandolim e guitarra. Originado a partir da música folk, country e gospel, é conhecido por arranjos harmônicos complexos e improvisações rápidas.</p>

     Foto: - Divulgação
  • <p>KNOXVILLE (Tennessee) – População: 192 mil – Uma das cidades onde a música country floresceu, Knoxville é lar de festivais e eventos dedicados ao gênero.</p>

     Foto: AppalachianCentrist/Wikimédia Commons
  • <p>É famosa por suas raízes no country clássico e seu impacto no desenvolvimento da música nos Apalaches, cadeia montanhosa que vai do Canadá até o sul dos Estados Unidos, abrangendo West Virginia, Virginia e Tennessee.</p>

     Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  • <p>A região dos Apalaches é rica em biodiversidade e cultura, influenciando profundamente a música folk e country, além de ser conhecida por suas tradições rurais e paisagens naturais deslumbrantes.</p>

     Foto: domínio público
