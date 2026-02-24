Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Esmeralda de mais de 7 mil quilates encontrada na Zâmbia entrou para o Livro dos Recordes em 2022; relembre

RF
Redação Flipar
  • <p>Parte do valor da venda foi doado para programas de conservação de rinocerontes-negros na Zâmbia.</p>

    Parte do valor da venda foi doado para programas de conservação de rinocerontes-negros na Zâmbia.

     Foto: Wikimedia Commons/Hans Stieglitz
  • <p><span class=Com uma população de cerca de 20 milhões de habitantes, a Zâmbia é um país localizado no sul da África, sem saída para o mar.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/pexels-alaska-sem-2159427116-36043129.jpg?20260224102025" width="1114" height="626">

    Com uma população de cerca de 20 milhões de habitantes, a Zâmbia é um país localizado no sul da África, sem saída para o mar.

     Foto: Pexels/Alaska Sem
  • <p>Sua capital é Lusaka, que também é a maior cidade e o principal centro econômico e político do país.</p>

    Sua capital é Lusaka, que também é a maior cidade e o principal centro econômico e político do país.

     Foto: Wikimedia Commons/Icem4k
  • <p>Fazendo fronteira com oito países, o território zambiano é definido por um vasto planalto recortado por vales de rios e savanas ricas em biodiversidade.</p>

    Fazendo fronteira com oito países, o território zambiano é definido por um vasto planalto recortado por vales de rios e savanas ricas em biodiversidade.

     Foto: Jeremy Boley/Unsplash
  • <p>A economia zambiana depende fortemente da mineração, especialmente do cobre, que é o principal produto de exportação.</p>

    A economia zambiana depende fortemente da mineração, especialmente do cobre, que é o principal produto de exportação.

     Foto: Divulgação
  • <p>Apesar de possuir muitos recursos naturais, como água, terras férteis e minerais, a Zâmbia ainda enfrenta altos índices de pobreza e desigualdade.</p>

    Apesar de possuir muitos recursos naturais, como água, terras férteis e minerais, a Zâmbia ainda enfrenta altos índices de pobreza e desigualdade.

     Foto: Seiko Yamada/Unsplash
  • <p>A joia da coroa do país são as Cataratas Vitória, uma das maiores quedas-d’água do mundo localizadas na fronteira com o Zimbábue.</p>

    A joia da coroa do país são as Cataratas Vitória, uma das maiores quedas-d’água do mundo localizadas na fronteira com o Zimbábue.

     Foto: Albrecht Fietz/Pixabay
  • <p>Além das quedas d’água, a Zâmbia é um destino de elite para o ecoturismo, sendo pioneira no conceito de “safári a pé”.</p>

    Além das quedas d’água, a Zâmbia é um destino de elite para o ecoturismo, sendo pioneira no conceito de “safári a pé”.

     Foto: Instagram @amalindasafaricollection
  • <p>Socialmente, o povo zambiano é frequentemente descrito como um dos mais calorosos e pacíficos da África. O inglês é a língua oficial, usada no governo e na educação.</p>

    Socialmente, o povo zambiano é frequentemente descrito como um dos mais calorosos e pacíficos da África. O inglês é a língua oficial, usada no governo e na educação.

     Foto: Unsplash/Sikwe Scarter
  • <p>Culturalmente, a Zâmbia valoriza a música, a dança e as cerimônias tradicionais, que celebram a história e os costumes dos diferentes povos do país.</p>

    Culturalmente, a Zâmbia valoriza a música, a dança e as cerimônias tradicionais, que celebram a história e os costumes dos diferentes povos do país.

     Foto: Flickr - UK Government
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay