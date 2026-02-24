Esmeralda de mais de 7 mil quilates encontrada na Zâmbia entrou para o Livro dos Recordes em 2022; relembre
-
Parte do valor da venda foi doado para programas de conservação de rinocerontes-negros na Zâmbia.Foto: Wikimedia Commons/Hans Stieglitz
-
Com uma população de cerca de 20 milhões de habitantes, a Zâmbia é um país localizado no sul da África, sem saída para o mar.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/pexels-alaska-sem-2159427116-36043129.jpg?20260224102025" width="1114" height="626">
Com uma população de cerca de 20 milhões de habitantes, a Zâmbia é um país localizado no sul da África, sem saída para o mar.Foto: Pexels/Alaska Sem
-
Sua capital é Lusaka, que também é a maior cidade e o principal centro econômico e político do país.Foto: Wikimedia Commons/Icem4k
-
Fazendo fronteira com oito países, o território zambiano é definido por um vasto planalto recortado por vales de rios e savanas ricas em biodiversidade.Foto: Jeremy Boley/Unsplash
-
-
A economia zambiana depende fortemente da mineração, especialmente do cobre, que é o principal produto de exportação.Foto: Divulgação
-
Apesar de possuir muitos recursos naturais, como água, terras férteis e minerais, a Zâmbia ainda enfrenta altos índices de pobreza e desigualdade.Foto: Seiko Yamada/Unsplash
-
A joia da coroa do país são as Cataratas Vitória, uma das maiores quedas-d’água do mundo localizadas na fronteira com o Zimbábue.Foto: Albrecht Fietz/Pixabay
-
-
Além das quedas d’água, a Zâmbia é um destino de elite para o ecoturismo, sendo pioneira no conceito de “safári a pé”.Foto: Instagram @amalindasafaricollection
-
Socialmente, o povo zambiano é frequentemente descrito como um dos mais calorosos e pacíficos da África. O inglês é a língua oficial, usada no governo e na educação.Foto: Unsplash/Sikwe Scarter
-
Culturalmente, a Zâmbia valoriza a música, a dança e as cerimônias tradicionais, que celebram a história e os costumes dos diferentes povos do país.Foto: Flickr - UK Government
-