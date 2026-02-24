Assine
Curiosidades do Big Ben, marco mais famoso de Londres

Redação Flipar
    #1- Localizado na torre do Palácio de Westminster, o “Big Ben”, como é chamado, é, na verdade, o apelido do sino de grande porte que está presente no interior da torre.

     Foto: wikimedia commons DS Pugh
    A torre tem uma presença majestosa ao lado do Rio Tâmisa e do Palácio de Westminster e tornou-se um símbolo representativo da cidade.

     Foto: Alice/Pixabay
    #2- Antes chamado de “Clock Tower”, o prédio passou a se chamar “Elizabeth Tower” em 2012, para marcar o Jubileu de Diamante da Rainha Elizabeth II.

     Foto: Mathew Browne por Pixabay
    #3- O monumento foi inaugurado no dia 31 de maio de 1859 e fica localizado no coração de Londres, capital da Inglaterra.

     Foto: Suzy Hazelwood pexels
    #4- O sino do Big Ben pesa impressionantes 13,5 toneladas e possui uma altura de 2,29 metros!

     Foto: wikimedia commons Peter Broster
    #5- Por conta do peso, o transporte do Big Ben exigiu o fechamento de vias e um feriado foi decretado no dia. Uma carruagem com 16 cavalos foi utilizada para carregar o sino até a torre, em 1858.

     Foto: jbc na Unsplash
    #6- A torre do Big Ben tem uma altura total de 96 metros e é uma das atrações mais visitadas em Londres. Seu estilo arquitetônico é uma mistura de elementos góticos e renascentistas, o que confere um visual imponente e magnífico ao local.

     Foto: Imagem de Pexels por Pixabay
    #7- Embora seja conhecido principalmente por seu sino e pela torre, o Big Ben desempenha um papel significativo também nas celebrações de Ano Novo no Reino Unido.

     Foto: - reprodução de vídeo
    Nas festividades de RÃ©veillon, as estaÃ§Ãµes de rÃ¡dio e televisÃ£o utilizam o som dos sinos do Big Ben para dar as boas-vindas ao novo ano.

     Foto: wikimedia commons Chris Downer
    Em algumas ocasiões especiais, como em 2012, a torre do Big Ben foi iluminada com fogos de artifício que explodiam a cada badalado do relógio, criando um espetáculo deslumbrante.

     Foto: - reprodução de vídeo
    #8- A torre abriga um mecanismo de relógio complexo e preciso, que possui quatro mostradores, cada um com um diâmetro de 7 metros.

     Foto: wikimedia commons Barry Mangham
    #9- No dia 15 de fevereiro de 1952, o sino soou 56 vezes, a cada minuto, durante a cerimônia fúnebre do monarca Jorge VI, que faleceu aos 56 anos de idade.

     Foto: wikimedia commons Sean MacEntee
    #10- Em 27 de julho de 2012, tocou por 3 minutos (das 8h12 às 8h15) para anunciar a abertura dos Jogos Olímpicos de Verão de 2012. Essa foi a primeira vez em que o sino tocou fora do horário habitual desde o funeral do Rei Jorge VI, em 1952.

     Foto: Peggy und Marco Lachmann-Anke por Pixabay
    #11- Além do famoso sino Big Ben, a torre abriga um total de cinco sinos. Cada um deles possui um nome distinto: Great Tom, Great George, Little Tom, and Quarter Bells.

     Foto: Arild Vågen - wikimedia commons
    #12- No topo da torre, há o Observatório Real de Greenwich, que foi transferido para lá em 1949. Ele desempenhou um papel importante na medição do tempo e na determinação do meridiano de Greenwich.

     Foto: Arnold Nagy pexels
    #13- Escadas e elevador: A Elizabeth Tower possui 334 degraus atÃ© o topo. No entanto, para aqueles que preferem nÃ£o subir as escadas, hÃ¡ tambÃ©m um elevador disponÃ­vel para acessar os nÃ­veis superiores.

     Foto: Peter H por Pixabay
    #14- O relógio da torre é conhecido por sua precisão impressionante. Ele é ajustado regularmente por horologistas especializados para garantir que esteja sempre marcando as horas de forma precisa.

     Foto: Jordan por Pixabay
    #15- Em algumas ocasiões especiais ou durante reparos e manutenção, o sino Big Ben pode ser temporariamente silenciado. Isso ocorre para proteger a audição dos trabalhadores que estão realizando atividades de manutenção na torre.

     Foto: wikimedia commons Christine Matthews
    #16- A Elizabeth Tower é iluminada à noite, criando uma bela vista ao longo do rio Tâmisa. A iluminação é feita com lâmpadas LED, e a cor pode ser alterada para marcar eventos ou ocasiões especiais.

     Foto: Naveen Annam pexels
    #17- Para compensar as variações nas condições climáticas e na expansão e contração do metal devido às mudanças de temperatura, o mecanismo do relógio é ajustado sazonalmente. Isso garante que o relógio continue a funcionar com precisão ao longo do ano.

     Foto: wikimedia commons Francisco Antunes
    #18- Em 2008, uma pesquisa com 2000 pessoas revelou que a torre é o marco mais icônico do Reino Unido. Também é considerada a imagem mais icônica para filmes rodados em Londres, além de ser figurinha carimbada em obras de arte.

     Foto: Victoria_Regen por Pixabay
overflay