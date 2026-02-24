Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Brasil está no ranking dos melhores caldos do mundo

RF
Redação Flipar
  • <p>O pirão é uma papa salgada feita com farinha de mandioca misturada em caldo quente, geralmente de peixe — o termo vem do tupi?“mindipi’rõ”, que significa “ensopado”.</p>

    O pirão é uma papa salgada feita com farinha de mandioca misturada em caldo quente, geralmente de peixe — o termo vem do tupi?“mindipi’rõ”, que significa “ensopado”.

     Foto: Noemia Carvalho - wikimedia commons
  • <p>Tradicionalmente, vai acompanhado de moquecas, peixes ou frutos do mar, servindo como complemento indispensável à refeição.</p>

    Tradicionalmente, vai acompanhado de moquecas, peixes ou frutos do mar, servindo como complemento indispensável à refeição.

     Foto: Noemia Carvalho - wikimedia commons
  • <p>A receita popular inclui caldo de peixe, farinha de mandioca, pimentão, cebola, tomate, alho, pimenta dedo?de?moça e coentro, resultando em textura cremosa e sabor marcante.</p>

    A receita popular inclui caldo de peixe, farinha de mandioca, pimentão, cebola, tomate, alho, pimenta dedo?de?moça e coentro, resultando em textura cremosa e sabor marcante.

     Foto: Imagem gerada por i.a
  • <p>O pirão é tradição na culinária brasileira desde os tempos indígenas, simbolizando a base alimentar nacional e presença constante nas refeições costeiras. Veja agora o ranking dos 10 melhores ‘caldos’ do planeta na avaliação especializada do Taste Atlas.</p>

    O pirão é tradição na culinária brasileira desde os tempos indígenas, simbolizando a base alimentar nacional e presença constante nas refeições costeiras. Veja agora o ranking dos 10 melhores ‘caldos’ do planeta na avaliação especializada do Taste Atlas.

     Foto: Imagem gerada por i.a
  • <p>1Âº lugar: Bubur ayam (Sudeste AsiÃ¡tico) â?? mingau de arroz com frango desfiado, cafÃ© da manhÃ£ popular e reconfortante.</p>

    1Âº lugar: Bubur ayam (Sudeste AsiÃ¡tico) â?? mingau de arroz com frango desfiado, cafÃ© da manhÃ£ popular e reconfortante.

     Foto: Imagem gerada por i.a
  • <p>2º lugar: Arroz caldo (Filipinas) – caldo de arroz com frango, gengibre e alho, alimento consumido nacionalmente com tradição.</p>

    2º lugar: Arroz caldo (Filipinas) – caldo de arroz com frango, gengibre e alho, alimento consumido nacionalmente com tradição.

     Foto: Imagem gerada por i.a
  • <p>3º lugar: Elarji (Geórgia) – mingau de fubá de milho com queijo, rústico e tradicional da vida montanhesa.</p>

    3º lugar: Elarji (Geórgia) – mingau de fubá de milho com queijo, rústico e tradicional da vida montanhesa.

     Foto: Imagem gerada por i.a
  • <p>4º lugar: Taci ?i înghite (Romênia) – nome curioso (“coma e engula”), tradicional nas festas locais. Variação da m?m?lig? (polenta de milho). Ele costuma levar fubá de milho, queijo branco esfarelado e Smântân? (creme de leite azedo típico da culinária romena).</p>

    4º lugar: Taci ?i înghite (Romênia) – nome curioso (“coma e engula”), tradicional nas festas locais. Variação da m?m?lig? (polenta de milho). Ele costuma levar fubá de milho, queijo branco esfarelado e Smântân? (creme de leite azedo típico da culinária romena).

     Foto: Imagem gerada por i.a
  • <p>5º lugar: Banosh (Ucrânia) – mingau de creme de milho coberto com queijo ou bacon, típico da zona rural.</p>

    5º lugar: Banosh (Ucrânia) – mingau de creme de milho coberto com queijo ou bacon, típico da zona rural.

     Foto: Trzewik wikimedia commons
  • <p>6º lugar: Polenta com queijo (Romênia) – versão cremosa da polenta italiana, com muito queijo derretido.</p>

    6º lugar: Polenta com queijo (Romênia) – versão cremosa da polenta italiana, com muito queijo derretido.

     Foto: Imagem gerada por i.a
  • <p>7º lugar: Shrimp and grits (EUA) – mingau de fubá cremoso coberto com camarões e molho temperado, clássico do Sul americano.</p>

    7º lugar: Shrimp and grits (EUA) – mingau de fubá cremoso coberto com camarões e molho temperado, clássico do Sul americano.

     Foto: Imagem gerada por i.a
  • <p>8º lugar: Pirão (Brasil) – a versão brasileira, cremosa e saborosa, acompanhando mariscos e moquecas.</p>

    8º lugar: Pirão (Brasil) – a versão brasileira, cremosa e saborosa, acompanhando mariscos e moquecas.

     Foto: Imagem gerada por i.a
  • <p>9º lugar: Polenta taragna (Itália) – polenta enriquecida com queijos como fontina e parmesão, típica dos Alpes.</p>

    9º lugar: Polenta taragna (Itália) – polenta enriquecida com queijos como fontina e parmesão, típica dos Alpes.

     Foto: Imagem gerada por i.a
  • <p>10º lugar: Bissara (Norte da África) – purê de favas ou ervilhas, servido com azeite e especiarias, base alimentar popular.</p>

    10º lugar: Bissara (Norte da África) – purê de favas ou ervilhas, servido com azeite e especiarias, base alimentar popular.

     Foto: Imagem gerada por i.a
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay