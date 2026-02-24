Da consagração ao ostracismo: a história de Wilson Simonal, que nasceu há 88 anos

A carreira de Wilson Simonal sofreu um abalo dramático nos anos 1970. Em 1971, envolveu-se em um episódio que mudaria sua trajetória para sempre: após despedir seu contador em meio a desentendimentos profissionais, teria chamado agentes do Departamento de Ordem Política e Social (DOPS), o órgão de repressão da ditadura militar, para resolver uma disputa com ele.