As atrações que poucos conhecem no Panamá – país famoso pelo canal com eclusas
E, há 121 anos, em 3/11/1903, o país declarou independência da Colômbia. Vamos, então, saber mais sobre os principais pontos desta simpática nação, que é muito mais do que o canal que liga o oceano Atlântico ao Pacífico.Foto: Flickr yadir martinez
Começando por Casco Viejo, centro histórico da Cidade do Panamá. Foi fundado em 1673 após a destruição da antiga cidade. É conhecido por sua arquitetura colonial, ruas de paralelepípedos e uma mistura de estilos que refletem a herança cultural da cidade.Foto: Holacocacola1968/Wikimedia Commons
Por lá há várias praças, igrejas e museus, além de uma vibrante vida noturna e ótimos restaurantes. É, assim, o principal ponto turístico do país norte-americano.Foto: MusikAnimal/Wikimedia Commons
O Miraflores Visitor Center é um centro de visitantes localizado na eclusa de Miraflores, parte do Canal do Panamá.Foto: Jose .A. Campines/Youtube
Ele oferece uma visão fascinante sobre o funcionamento do canal, com exposições interativas e um cinema que exibe documentários sobre sua construção e operação.Foto: Agate Travel/Youtube
Você também pode observar os navios passando pelas eclusas (engenharia hidráulica que permite que embarcações subam ou desçam os rios ou mares em locais com desníveis), o que é uma experiência incrível.Foto: Jose .A. Campines/Youtube
Já as Ilhas San Blas são um arquipélago composto por cerca de 365 ilhas, conhecido por suas praias de areia branca e águas cristalinas.Foto: GUIA DE VIAGEM/Youtube
Administradas pela comunidade indígena Guna Yala, as ilhas oferecem contato com a cultura local, além de oportunidades para mergulho e relaxamento em um cenário paradisíaco.Foto: GUIA DE VIAGEM/Youtube
A Calzada de Amador é uma estrada que liga várias ilhas ao continente, oferecendo vistas deslumbrantes da cidade e do Canal do Panamá.Foto: Anna's Walking Tours/Youtube
É um ótimo lugar para passear, andar de bicicleta e aproveitar a brisa do mar. Também abriga diversos restaurantes, lojas e o Biomuseu.Foto: Anna's Walking Tours/Youtube
Falando nele, o Biomuseu, projetado pelo famoso arquiteto Frank Gehry, é dedicado à biodiversidade do Panamá e à sua importância ecológica.Foto: Viajes Segara/Youtube
O museu apresenta exposições interativas que exploram a história natural do Panamá e seu papel como um ponto de conexão entre as Américas. A arquitetura colorida e única do edifício também é uma atração à parte.Foto: Viajes Segara/Youtube
O Parque Nacional Volcán Barú é uma área protegida localizada na província de Chiriquí, abrigando o ponto mais alto do Panamá, que se eleva a cerca de 3.474 metros. É um dos poucos lugares em que se pode observar o oceano Atlântico e o Pacífico ao mesmo tempo.Foto: Mario Gonzalez/Youtube
O parque é conhecido por sua rica biodiversidade, abrigando várias espécies de plantas e animais, muitas das quais são endêmicas da região. É um ótimo lugar para observação de aves e ecoturismo.Foto: Mario Gonzalez/Youtube
Além destes lindos pontos turísticos, historicamente, o Panamá foi palco de importantes eventos que moldaram sua identidade. Em 1821, o país declarou sua independência da Espanha e uniu-se à Colômbia sob a liderança de Simón Bolívar.Foto: Daniel Prado Unsplash
No entanto, foi apenas em 1903 que, com a ajuda dos Estados Unidos, o Panamá se tornou um país independente da Colômbia.Foto: Markus Winkler no Pexels
Essa intervenção americana foi motivada pela construção do Canal do Panamá, inaugurada em 1914 e que se tornou um dos principais corredores de transporte do mundo.Foto: Steve Barker por Pixabay
Os EUA controlaram o canal até 2000, quando a administração foi transferida para o Panamá, após um acordo assinado pelo general Omar Torrijos.Foto: Imagem de Alan Monk por Pixabay
Com uma história rica, uma localização estratégica e um futuro promissor, ele se destaca como um ponto de convergência entre culturas, economias e histórias.Foto: Adam Jones/Wikimedia Commons
O Panamá transcende o seu canal icônico, oferecendo um rico patrimônio cultural e paisagens deslumbrantes. Mais do que apenas o “país do canal”, o Panamá exibe uma rica história cultural e natural, sendo um destino imperdível para os amantes das viagens.Foto: Imagem de carloscuauhte por Pixabay