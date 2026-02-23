Assine
“Paraíso” do Jalapão atrai com arte rupestre e exuberância natural

Redação Flipar
    Os desenhos estão no complexo arqueológico da região. São 16 sítios descobertos entre 2022 e 2023 que ampliam a riqueza do Tocantins na pesquisa sobre povos antigos. Há resquícios de ocupações de 12 mil anos atrás na região.

     Foto: Divulgação : JRC Arqueologia
    Em julho de 2023, obras na rodovia TO-247, entre Lagoa do Tocantins e São Félix, e a construção da ponte sobre o rio Vermelho foram até interrompidas temporariamente por causa de novas descobertas no Jalapão.

     Foto: Ageto/Governo do Tocantins
  • <p>O Jalapão é o maior parque estadual do Tocantins e fica a 180 km de distância da capital, Palmas. Passou à condição de unidade de conservação de proteção integral em 2001 e é administrado pelo Instituto Natureza do Tocantins.</p>

    O Jalapão é o maior parque estadual do Tocantins e fica a 180 km de distância da capital, Palmas. Passou à condição de unidade de conservação de proteção integral em 2001 e é administrado pelo Instituto Natureza do Tocantins.

  • <p>A área tem 1.589 km²e abrange nove municípios: Ponte Alta do Tocantins, Mateiros, São Félix do Tocantins, Lizarda, Rio Sono, Novo Acordo, Santa Tereza do Tocantins, Lagoa do Tocantins e Rio da Conceição</p>

    A área tem 1.589 km²e abrange nove municípios: Ponte Alta do Tocantins, Mateiros, São Félix do Tocantins, Lizarda, Rio Sono, Novo Acordo, Santa Tereza do Tocantins, Lagoa do Tocantins e Rio da Conceição

  • <p>O território está protegido por cinco unidades de conservação integral da natureza: a Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins, a Estação Ecológica do Rio Preto, o Monumento Natural Canyons e Corredeiras do Rio Sono, o Parque Estadual do Jalapão e o Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba.</p>

    O território está protegido por cinco unidades de conservação integral da natureza: a Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins, a Estação Ecológica do Rio Preto, o Monumento Natural Canyons e Corredeiras do Rio Sono, o Parque Estadual do Jalapão e o Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba.

  • <p>O nome Jalapão foi escolhido pela grande concentração da flor ‘Jalapa-do-Brasil’ ou ‘Chuveirinho’ neste território. Elas prosperam entre março e julho. São singulares pelas pétalas brancas que se destacam no Cerrado.</p>

    O nome Jalapão foi escolhido pela grande concentração da flor ‘Jalapa-do-Brasil’ ou ‘Chuveirinho’ neste território. Elas prosperam entre março e julho. São singulares pelas pétalas brancas que se destacam no Cerrado.

  • <p>No entanto, o Jalapão é um local de difícil acesso, já que não possui aeroporto próximo. Por isso, quem quiser conhecer o parque precisa desembarcar em Palmas, reservar uma boa quantia em dinheiro e ter bastante disposição.</p>

    No entanto, o Jalapão é um local de difícil acesso, já que não possui aeroporto próximo. Por isso, quem quiser conhecer o parque precisa desembarcar em Palmas, reservar uma boa quantia em dinheiro e ter bastante disposição.

  • <p>Para visitar o Jalapão é necessário utilizar veículos com tração nas quatro rodas, pois as estradas não são pavimentadas e sim de terra fofa.</p>

    Para visitar o Jalapão é necessário utilizar veículos com tração nas quatro rodas, pois as estradas não são pavimentadas e sim de terra fofa.

  • <p>O Jalapão está localizado na região de transição entre o Cerrado e a Caatinga. Assim, a predominância é de vegetação rasteira parecida com a savana.</p>

    O Jalapão está localizado na região de transição entre o Cerrado e a Caatinga. Assim, a predominância é de vegetação rasteira parecida com a savana.

  • <p>Outra característica é a existência de grandes chapadas e formações rochosas de cores variadas</p>

    Outra característica é a existência de grandes chapadas e formações rochosas de cores variadas

  • <p>Além da flora, outro atrativo é a fauna, constituída por tamanduás-bandeiras, lobos-guarás, raposas, gambás, macacos, jacarés, onças e cobras. No caso das aves, é possível encontrar tucanos, papagaios e araras-azuis, entre outros</p>

    Além da flora, outro atrativo é a fauna, constituída por tamanduás-bandeiras, lobos-guarás, raposas, gambás, macacos, jacarés, onças e cobras. No caso das aves, é possível encontrar tucanos, papagaios e araras-azuis, entre outros

  • <p>As principais atrações desse parque estadual para os turistas estão concentradas em Mateiros e São Félix. Como carro-chefe, o ecoturismo é um dos principais focos de desenvolvimento econômico para quem vive na região.</p>

    As principais atrações desse parque estadual para os turistas estão concentradas em Mateiros e São Félix. Como carro-chefe, o ecoturismo é um dos principais focos de desenvolvimento econômico para quem vive na região.

  • <p>Inclusive, os moradores têm como principal fonte de renda a produção de artesanato de capim dourado e seda de buriti. Essa atividade se tornou alvo de estudos para assegurar sua utilização de maneira sustentável, respeitando a natureza, mas sem perder o potencial econômico.</p>

    Inclusive, os moradores têm como principal fonte de renda a produção de artesanato de capim dourado e seda de buriti. Essa atividade se tornou alvo de estudos para assegurar sua utilização de maneira sustentável, respeitando a natureza, mas sem perder o potencial econômico.

  • <p>Outro grande ponto forte deste território são as dunas de areias douradas, que alcançam até 30 metros de altura. Esta beleza natural rendeu ao lugar o apelido de ‘Deserto do Jalapão’ .</p>

    Outro grande ponto forte deste território são as dunas de areias douradas, que alcançam até 30 metros de altura. Esta beleza natural rendeu ao lugar o apelido de ‘Deserto do Jalapão’ .

  • <p>Contudo, essa alcunha não pode ser levada ao pé da letra já que há bastante presença de água na região com rios, riachos e ribeirões, todos de águas cristalinas.</p>

    Contudo, essa alcunha não pode ser levada ao pé da letra já que há bastante presença de água na região com rios, riachos e ribeirões, todos de águas cristalinas.

  • <p>A Cachoeira da Formiga é uma parada obrigatória no Jalapão pela exuberância do seu tom azul-esverdeado cristalino. Localizada a 36 km de Mateiros, a sua queda d’água é inferior a dois metros de altura. O seu poço tem uma grande profundidade, mas possui um ponto mais raso para os turistas.</p>

    A Cachoeira da Formiga é uma parada obrigatória no Jalapão pela exuberância do seu tom azul-esverdeado cristalino. Localizada a 36 km de Mateiros, a sua queda d’água é inferior a dois metros de altura. O seu poço tem uma grande profundidade, mas possui um ponto mais raso para os turistas.

  • <p>Outro ponto forte do Jalapão são os fervedouros, encontrados apenas nesta região. Eles são poços profundos com nascentes subterrâneas. A água emerge com forte pressão que não deixa os banhistas afundarem. A primeira impressão é de que são rasos, graças à areia que fica suspensa na água.</p>

    Outro ponto forte do Jalapão são os fervedouros, encontrados apenas nesta região. Eles são poços profundos com nascentes subterrâneas. A água emerge com forte pressão que não deixa os banhistas afundarem. A primeira impressão é de que são rasos, graças à areia que fica suspensa na água.

  • <p>Entretanto, sua profundidade atinge 70 metros. São cerca de 20 fervedouros descobertos. A sua visitação é limitada, com um grupo de 10 pessoas, com tempo limite de 20 minutos.</p>

    Entretanto, sua profundidade atinge 70 metros. São cerca de 20 fervedouros descobertos. A sua visitação é limitada, com um grupo de 10 pessoas, com tempo limite de 20 minutos.

  • <p>Jalapão já foi palco de produções audiovisuais como a 18ª temporada do reality show da rede americana CBS, em 2009. Ele foi nomeado como ‘Survivor: Tocantis’. Além disso, entre 2017 e 2018, foi cenário da novela ‘O Outro Lado do Paraíso’, da Globo</p>

    Jalapão já foi palco de produções audiovisuais como a 18ª temporada do reality show da rede americana CBS, em 2009. Ele foi nomeado como ‘Survivor: Tocantis’. Além disso, entre 2017 e 2018, foi cenário da novela ‘O Outro Lado do Paraíso’, da Globo

