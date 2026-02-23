Pai do namorado da Princesa Diana levou para o túmulo teoria sobre assassinato do casal
-
Dono da famosa cadeia de lojas Harrods, Mohamed passou 10 anos em batalhas judiciais para ‘provar’ que a Monarquia Britânica havia encomendado a morte do casal. Desistiu depois que a Justiça descartou essa hipótese.Foto: ideru wikimedia commons
-
No dia 31/8/1997, a Princesa Diana morreu num acidente de carro, causando comoção mundial. Ela tinha 36 anos.Foto: instagram @princeharryofengland
-
O acidente foi num túnel rodoviário, em Paris. Ela estava no carro com o namorado, Dodi Al-Fayed, e o guarda-costas,Trevor Ree-Jones. Dodi e o motorista Henri Paul morreram no local. O guarda-costas sobreviveu.Foto: Youtube Canal Discovery Brasil
-
Em 1999, uma investigação da polícia francesa concluiu que a responsabilidade pelo acidente foi do motorista, que estaria alcoolizado e sob efeito de remédios, em alta velocidade, e perdeu o controle do carro. Mas essa conclusão foi alvo de contestações.Foto: Youtube Canal Ron Villa
-
-
Muitas teorias da conspiração foram difundidas e, até hoje, o assunto rende controvérsia. A Polícia de Londres, na Inglaterra, só declarou oficialmente que houve um “acidente” após 16 meses de investigação.Foto: Youtube Canal Discovery Brasil
-
Para o pai de Dodi, a morte foi encomendada pela FamÃlia Real e Diana, inclusive, estaria grÃ¡vida de Dodi. Na foto, Diana com Dodi no elevador do hotel no dia 30/8, vÃ©spera de sua morte.Foto: ReproduÃ§Ã£o redes sociais
-
A autópsia concluiu que, diferentemente do que Mohamed achava, Diana não estava grávida. E amigas dela, inclusive a embaixatriz brasileira Lúcia Flecha de Lima, negaram que a princesa pensasse num novo casamento.Foto: Bobak Ha'Eri - wikimedia commons
-
-
O romance de Dodi e Diana foi revelado trÃªs semanas antes do acidente, embora jÃ¡ houvesse rumores desde agosto de 1997. Diana vinha sendo seguida por paparazzi quando o acidente ocorreu.Foto: Youtube Canal Discovery Brasil
-
Diana ainda é lembrada no Reino Unido como um ícone da moda e por ter quebrado as rígidas convenções da realeza.Foto: John Mathew Smith & www.celebrity-photos.com from Laurel Maryland wikimedia commons
-
Ela foi a primeira Princesa a escrever seus próprios votos de casamento.Foto: Marie Claire – Wikimédia Commons
-
-
O casamento de Diana com o Príncipe Charles foi acompanhado ao vivo por milhões de pessoas em todo o mundo.Foto: Uso Justo – Wikimédia Commons
-
Ela também surpreendeu ao falar abertamente sobre sua luta contra a bulimia e transtornos psicológicos.Foto: Domínio Público – Wikimédia Commons
-
Diana Frances Spencer, nascida em 1/7/1961 em Norfolk, na Inglaterra, era a quarta de cinco filhos. Disse que teve uma infância infeliz, com relacionamento ruim com a madrasta. Os pais se divorciaram quando ela tinha 7 anos.Foto: Russ2009 – Wikimédia Commons
-
-
Diana ficou conhecida como Lady Diana por causa do pai que herdou o título de Conde Spencer em 1975.Foto: Youtube Canal iLovePrincessDiana
-
Diana chegou a trabalhar como babá. Era professora, acostumada a lidar com crianças no jardim de infância. Na foto, o internato onde Diana estudou entre 1973 e 1977.Foto: D Gore wikimedia commnons
-
Quando virou princesa, atraiu os olhos do mundo para o Palácio de Buckingham. Diana e Charles tiveram dois filhos: os príncipes William e Harry. Eles tinham, respectivamente, 15 e 12 anos quando a mãe morreu.Foto: Instagram @princeharryofengland
-
-
Diana foi muito atuante em campanhas contra a Aids numa época em que não havia tanto esclarecimento sobre a doença e pacientes sofriam com preconceito. Ela também atuou no apoio a crianças em instituições de caridade.Foto: Youtube Canal VOA Português
-
Diana também se consolidou como pacifista. E atuou em manifestações contra as minas terrestres. Sua presença com autoridades não era vazia. Diana tinha o que dizer.Foto: Domínio Público – Wikimédia
-
Ela se encontrou com Sri Chinmoy, filósofo indiano, conhecido por promover eventos públicos sobre o tema de paz interior e harmonia mundial. Ele promovia concertos e meditações. Morreu em 2007.Foto: Sri Chinmoy Centre – Wikimédia Commons
-
-
O enterro de Diana atraiu uma multidão e foi visto pela televisão por milhões de pessoas no planeta.Foto: Youtube Canal Discovery Brasil
-
Os portões do Palácio de Kensington ficaram rodeados de flores, levados por britânicos e turistas que estavam em Londres na ocasião.Foto: Maxwell Hamilton – Wikimédia Commons
-
A traição do príncipe, que tinha Camila Parker Bowles como amante, sempré chamou atenção da mídia. Hoje Charles é o Rei, e Camila é a Rainha.Foto: Reprodução de Flickr SandyEm
-