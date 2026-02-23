Assine
Os cuidados com os bebês prematuros: saiba o que fazer

Redação Flipar
    Novembro foi o mês roxo no calendário de cores que remetem às datas da saúde: Mês da Prematuridade. Mas os cuidados, claro, têm que ser rigorosos o ano inteiro. Veja dicas importantes.

    Foto: Jim Champion / flickr.com/Wikimedia Commons
    Os bebês prematuros são aqueles que nascem antes de 37 semanas de gestação. A formação ideal de um bebê dura 40 semanas.

    Foto: S. Heinrich, H. Schiffmann, A. Frerichs, A. Klockgether-Radke, I. Frerichs / Wikimedia Commons
    Existem casos graves, de prematuros extremos, que nascem antes de 28 semanas e correm mais risco de vida.

    Foto: Happi Raphael / Wikimedia Commons
    Os principais problemas do prematuro extremo são em órgãos que, apesar de formados, não estão prontos para a vida fora do útero.

    Foto: OpenStax Anatomy and Physiology - cnx.org / Wikimedia Commons
    Jofre Cabral, Diretor Médico da UTI Neonatal da Perinatal-Rede D’Or/Laranjeiras, explica: “Com 32-34 semanas, já considero um momento mais seguro (para o nascimento prematuro), desde que haja suporte de neonatologista e local de atendimento especializado”.

     Foto: divulgação
    Renato Sá, Chefe do Serviço de Obstetrícia da Perinatal-Rede D’Or, acrescenta: “Um primeiro parto prematuro aumenta em 30% as chances de outro parto prematuro. É preciso avaliar caso a caso para dar uma posição precisa”.

    Foto: Bonnie Urquhart Gruenberg / Wikimedia Commons
    A prematuridade pode ser espontânea (quando, de repente, a mulher entra em trabalho de parto) ou induzida (quando o obstetra opta por antecipar o parto por risco à vida da mãe ou do bebê).

    Foto: Jacoplane / Wikimedia Commons
    A Thailane Alves Vieira, mãe da Ana Laura, passou pelo susto. A bolsa dela rompeu muito antes da hora. O bebê nasceu com 25 semanas, pesando 825 gramas com 35 centímetros.

    Foto: arquivo pessoal
    Ana Laura nasceu no hospital de Saquarema, ficou 10 dias na UTI Neonatal e depois foi transferida para o Hospital de Clínicas de Icaraí. Ela passou 3 meses e 21 dias internada. Na maior parte do tempo, ficou entubada.

    Foto: arquivo pessoal
    Thailane conta que o tratamento deu certo. “Hoje é uma criança muito saudável, anda, fala, faz bagunça, faz tudo que uma criança normal faz. Sou muito grata a todos”

     Foto: arquivo pessoal
    A assistência aos bebês prematuros requer uma infraestrutura complexa e pessoal especializado e treinado para o atendimento que exige muito conhecimento e uma atenção integral

    Foto: Happi Raphael / Wikimedia Commons
    Entre os equipamentos necessários para a sobrevivência e o desenvolvimento do bebê estão respiradores, monitores de oxigenação e controle da pressão arterial. Uma neonatal bem equipada é o ponto de partida para salvar vidas.

     Foto: Wikimedia Commons
    Uma complicação que costuma causar prematuridade é a pré-eclâmpsia: hipertensão arterial acompanhada de excesso de proteína na urina. Pode causar hemorragia cerebral, insuficiência renal e cardíaca e descolamento da placenta.

     Foto: Domínio Público / Wikimedia Commons
    Outros fatores que podem aumentar o risco de parto precoce são a demora no diagnóstico da gravidez e a identificação também tardia de doenças que podem complicar a gestação, como a diabetes .

    Foto: Julia Fiedler - pixabay
    O Novembro Roxo, para lembrar os cuidados com os prematuros, surgiu na EFCNI (European Foundation for the Care of Newborn Infants), parceira da ONG Prematuridade.com, durante uma reunião sobre o tema.

    Foto: Wikimedia Commons
    Um método muito usado na recuperação dos prematuros se chama Canguru. Permite, assim que possível, o contato do bebê com a pele da mãe para humanizar o tratamento

    Foto: reprodução - YouTube-Crescer
    Como parte do Novembro Roxo, o dia 17 foi instituído como o Dia Mundial da Prevenção da Prematuridade. A data marca discussões, eventos e orientações sobre prevenção e tratamento.

    Foto: Marjon Besteman - pixabay
    E a dica preciosa é: faça um bom pré-natal. O acompanhamento ao longo da gravidez reduz os riscos da prematuridade e aumenta a possibilidade de um parto bem sucedido.

     Foto: StockSnap pixabay
    O pré-natal pode ser feito com médicos particulares ou na rede do SUS, em postos de saúde que oferecem atenção básica. O Ministério da Saúde tem um telefone para atender ao cidadão . É o Disque-Saúde: 136

    Foto: Portal do Ministério da Saúde
