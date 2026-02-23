Assine
overlay
Início Galeria
Estilo de Vida

Árvores tropicais que exalam perfume e rendem frutos saborosos

RF
Redação Flipar
  • <p>A graviola encanta pelo fruto de polpa branca e sabor marcante, que pode ser consumido in natura ou em sucos e sobremesas. Suas folhas despertam curiosidade por possíveis usos em chás, tornando a árvore uma opção que une beleza, aroma e nutrição.</p>

    A graviola encanta pelo fruto de polpa branca e sabor marcante, que pode ser consumido in natura ou em sucos e sobremesas. Suas folhas despertam curiosidade por possíveis usos em chás, tornando a árvore uma opção que une beleza, aroma e nutrição.

     Foto: David Lytle wikimedia commons
  • <p>A goiabeira é conhecida pelo aroma doce que suas folhas e frutos liberam no quintal. Além de oferecer goiabas ricas em vitamina C, a árvore contribui para um ambiente agradável e acolhedor, valorizando o espaço doméstico.</p>

    A goiabeira é conhecida pelo aroma doce que suas folhas e frutos liberam no quintal. Além de oferecer goiabas ricas em vitamina C, a árvore contribui para um ambiente agradável e acolhedor, valorizando o espaço doméstico.

     Foto: Pixabay
  • <p>Com copa ampla e sombra generosa, a mangueira é símbolo de quintais tropicais. Seus frutos suculentos e doces, aliados ao perfume das flores, tornam o cultivo uma experiência que combina sabor e frescor.</p>

    Com copa ampla e sombra generosa, a mangueira é símbolo de quintais tropicais. Seus frutos suculentos e doces, aliados ao perfume das flores, tornam o cultivo uma experiência que combina sabor e frescor.

     Foto: Pixabay
  • <p>A laranjeira perfuma o quintal com flores brancas intensamente aromáticas, enquanto seus frutos cítricos enriquecem a dieta com vitamina C. Essa dupla função faz da árvore uma das mais queridas em pomares caseiros.</p> <p> </p>

    A laranjeira perfuma o quintal com flores brancas intensamente aromáticas, enquanto seus frutos cítricos enriquecem a dieta com vitamina C. Essa dupla função faz da árvore uma das mais queridas em pomares caseiros.

     

     Foto: Divulgação
  • <p>A jabuticabeira chama atenção pelo tronco coberto de frutos roxos e pelo perfume suave de suas flores. Além de embelezar o quintal, oferece jabuticabas doces que podem ser consumidas frescas ou em geleias.</p>

    A jabuticabeira chama atenção pelo tronco coberto de frutos roxos e pelo perfume suave de suas flores. Além de embelezar o quintal, oferece jabuticabas doces que podem ser consumidas frescas ou em geleias.

     Foto:
  • <p>A pitangueira, com folhas brilhantes e frutos alaranjados, perfuma o ambiente e oferece sabor único. A fruta, rica em antioxidantes, pode ser consumida fresca ou em sucos, tornando o cultivo ainda mais atrativo.</p>

    A pitangueira, com folhas brilhantes e frutos alaranjados, perfuma o ambiente e oferece sabor único. A fruta, rica em antioxidantes, pode ser consumida fresca ou em sucos, tornando o cultivo ainda mais atrativo.

     Foto: Imagem de Giordani Giordi por Pixabay
  • <p>O limão-siciliano combina flores perfumadas com frutos de aroma cítrico intenso. Além de enriquecer receitas, a árvore contribui para um quintal mais fresco e aromático, agradando quem busca praticidade e beleza.</p>

    O limão-siciliano combina flores perfumadas com frutos de aroma cítrico intenso. Além de enriquecer receitas, a árvore contribui para um quintal mais fresco e aromático, agradando quem busca praticidade e beleza.

     Foto: Elena Chochkova wikimedia commons
  • <p>O cacauzeiro surpreende com flores discretas e frutos que guardam sementes valiosas para o chocolate. Seu cultivo aproxima o produtor da história e do sabor tropical, enquanto o perfume das flores adiciona charme ao espaço.</p>

    O cacauzeiro surpreende com flores discretas e frutos que guardam sementes valiosas para o chocolate. Seu cultivo aproxima o produtor da história e do sabor tropical, enquanto o perfume das flores adiciona charme ao espaço.

     Foto: Reprodução TV Globo
  • <p>O mamoeiro, de crescimento rápido, oferece frutos doces e nutritivos em pouco tempo. Suas flores discretas liberam aroma suave, tornando a árvore uma opção prática para quem deseja resultados rápidos no quintal.</p>

    O mamoeiro, de crescimento rápido, oferece frutos doces e nutritivos em pouco tempo. Suas flores discretas liberam aroma suave, tornando a árvore uma opção prática para quem deseja resultados rápidos no quintal.

     Foto: Pixabay
  • <p>A caramboleira encanta pelas flores delicadas e pelo perfume leve que acompanha o quintal. Seus frutos em formato de estrela são ricos em fibras e tornam-se destaque em sobremesas e sucos refrescantes.</p>

    A caramboleira encanta pelas flores delicadas e pelo perfume leve que acompanha o quintal. Seus frutos em formato de estrela são ricos em fibras e tornam-se destaque em sobremesas e sucos refrescantes.

     Foto: Imagem de jianfeng tan por Pixabay
  • <p>O abacateiro impressiona pelo porte robusto e pelas flores que exalam aroma discreto. Seus frutos nutritivos, ricos em gorduras boas, tornam o cultivo uma escolha saudável e de grande valor alimentar.</p>

    O abacateiro impressiona pelo porte robusto e pelas flores que exalam aroma discreto. Seus frutos nutritivos, ricos em gorduras boas, tornam o cultivo uma escolha saudável e de grande valor alimentar.

     Foto: Reprodução de vídeo TV TEM
  • <p>O cajueiro é símbolo da cultura nordestina, com flores perfumadas e frutos que oferecem tanto a castanha quanto a polpa suculenta. Essa dupla utilidade faz da árvore uma verdadeira riqueza tropical.</p>

    O cajueiro é símbolo da cultura nordestina, com flores perfumadas e frutos que oferecem tanto a castanha quanto a polpa suculenta. Essa dupla utilidade faz da árvore uma verdadeira riqueza tropical.

     Foto: Burle Beline/Wikimedia Commons
  • <p>Adaptado a regiões mais quentes, o pessegueiro traz flores rosadas de perfume delicado e frutos doces que encantam pela suavidade. É uma árvore que une beleza ornamental e sabor refinado.</p>

    Adaptado a regiões mais quentes, o pessegueiro traz flores rosadas de perfume delicado e frutos doces que encantam pela suavidade. É uma árvore que une beleza ornamental e sabor refinado.

     Foto: Pixabay
  • <p>A romãzeira, com flores vermelhas intensas e aroma marcante, oferece frutos cheios de significado cultural e nutricional. Seu cultivo valoriza o quintal e aproxima tradições antigas da vida cotidiana.</p>

    A romãzeira, com flores vermelhas intensas e aroma marcante, oferece frutos cheios de significado cultural e nutricional. Seu cultivo valoriza o quintal e aproxima tradições antigas da vida cotidiana.

     Foto: Vitor da Silva Gonçalves wikimedia commons
  • <p>Embora não seja uma árvore tradicional, a bananeira transforma o quintal com folhas largas e flores de perfume suave. Seus frutos nutritivos são consumidos diariamente, tornando o cultivo altamente funcional.</p>

    Embora não seja uma árvore tradicional, a bananeira transforma o quintal com folhas largas e flores de perfume suave. Seus frutos nutritivos são consumidos diariamente, tornando o cultivo altamente funcional.

     Foto: M W por Pixabay
  • <p>Ao reunir espécies tropicais que perfumam o ambiente e oferecem frutos saborosos, o quintal de casa se torna um espaço de convivência e saúde. Cada árvore traz sua própria história, aroma e nutrição, criando um pomar que é ao mesmo tempo fonte de prazer e bem-estar.</p>

    Ao reunir espécies tropicais que perfumam o ambiente e oferecem frutos saborosos, o quintal de casa se torna um espaço de convivência e saúde. Cada árvore traz sua própria história, aroma e nutrição, criando um pomar que é ao mesmo tempo fonte de prazer e bem-estar.

     Foto: Arquivo pessoal
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay