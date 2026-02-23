Praia indoor, céu digital e luxo extremo: conheça o edifício mais largo da planeta

Assine
  • <p>Com 500 metros de comprimento, 400 de largura e 100 de altura, o edifício supera qualquer estrutura já construída, redefinindo o conceito de escala arquitetônica.</p>

     Foto: reprodução
  • <p>Sua área é tão vasta que caberiam 20 aviões Boeing 747 lado a lado, com espaço de sobra para praças e avenidas internas.</p>

     Foto: reprodução /tripadviser
  • <p>O parque aquático interno possui uma praia de 5 mil metros quadrados com areia branca importada e ondas geradas por sistemas hidráulicos sincronizados.</p>

     Foto: reprodução /tripadviser
  • <p>O teto simula o ciclo solar com LEDs de altíssima definição, criando um céu digital que nunca escurece e reproduz nuvens em movimento.</p>

     Foto: reprodução /tripadviser
  • <p>A temperatura interna é mantida em clima tropical constante, mesmo durante o inverno, graças a sistemas climáticos avançados.</p>

     Foto: reprodução /tripadviser
  • <p>Dois hotéis de luxo estão integrados ao complexo, oferecendo acomodações sofisticadas para visitantes e hóspedes internacionais.</p>

     Foto: reprodução /tripadviser
  • <p>O maior shopping da região está dentro do edifício, com mais de duas mil lojas que vão de marcas locais a grifes internacionais.</p>

     Foto: reprodução /tripadviser
  • <p>Cinemas modernos, resorts, centros de convenções e áreas de lazer fazem parte da experiência imersiva oferecida aos visitantes.</p>

     Foto: reprodução /tripadviser
  • <p>Mais de 100 mil trabalhadores participaram da obra, que durou pouco mais de três anos e foi inaugurada em 2013 com grande repercussão. O projeto envolveu os maiores nomes da arquitetura asiática contemporânea e dezenas de empresas de engenharia de alto nível.</p>

     Foto: freepik/pressfoto
  • <p>Concebido como um monumento moderno — um ícone do século 21 —, o edifício foi pensado para rivalizar com ícones históricos como o Coliseu e as pirâmides.</p>

     Foto: reprodução
     Foto: departamento de defesa dos eua
  • <p>Em área útil, supera o Terminal 3 do Aeroporto de Dubai e o conjunto de torres da Abraj Al-Bait, na Arábia Saudita.</p>

     Foto: reprodução /tripadviser
  • <p>Painéis solares e sistemas automatizados de iluminação ajudam a reduzir o consumo energético em até 30%.</p>

     Foto: freepik
  • <p>O sistema de ventilação aproveita fluxos de ar internos e calor natural para manter o conforto térmico com eficiência energética.</p>

     Foto: reprodução /tripadviser
  • <p>Um terminal de metrô subterrâneo desemboca diretamente dentro do edifício, facilitando o acesso e integração com a cidade.</p>

     Foto: reprodução /tripadviser
  • <p>Há ruas internas com sinalização de trânsito e transporte elétrico, permitindo circulação fluida dentro do complexo.</p>

     Foto: reprodução /tripadviser
  • <p>O edifício abriga áreas residenciais, escritórios corporativos e centros empresariais, funcionando como uma cidade vertical. Mais de 50 mil pessoas podem viver, trabalhar e se divertir simultaneamente dentro do edifício, sem precisar sair.</p>

     Foto: reprodução /tripadviser
  • <p>O projeto representa um novo paradigma urbano: megablocos climatizados, autossuficientes e tecnologicamente controlados.</p>

     Foto: reprodução /tripadviser
  • <p>Urbanistas e sociólogos discutem seu impacto arquitetônico: para uns, é o futuro das cidades; para outros, um monumento ao excesso.</p>

     Foto: reprodução /tripadviser
  • <p>À noite, suas luzes se espalham pelo horizonte como uma cidade flutuante, visível de longe como um farol urbano.</p>

     Foto:
  • <p>O New Century Global Center é mais que um edifício: é um lembrete monumental de que o impossível pode ser concretizado com luz, engenharia e visão.</p>

     Foto: reprodução /tripadviser
