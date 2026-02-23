Países governados pelo Rei da Inglaterra
Só no Reino Unido são três, além da própria Inglaterra: Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales.Foto: CIA wikimedia commons
E, além do Reino Unido (bandeira na foto), vários outros países estão sob o reinado de Charles III. Eles têm governador e primeiro-ministro, mas são subordinados, em última instância, à Coroa Britânica. Veja a lista.Foto: Divulgação
Antígua e Barbuda (Caribe) – Conquistou a independência em 1981.Foto: domínio público
Austrália (Oceania) – Conquistou a independência em 1901Foto: domínio público
A Austrália tem 25 milhões de habitantes em 7 milhões de km². Capital: Camberra.Foto: Patty Jansen por Pixabay
Bahamas (Caribe) – Conquistou a independência em 1973.Foto: Divulgação
Bahamas tem 401 mil habitantes numa área de 13.800 km². Capital: Nassau.Foto: Just a Brazilian man wikimedia commons
Belize (América Central) – Conquistou a independência em 1981Foto: domínio público
Belize tem 401 mil habitantes em 13.800 km². Capital: Belmopã.Foto: Pgbk87 - wikimedia commons
Canadá (América do Norte) – Conquistou a independência em 1867.Foto: Domínio público
Canadá tem 38 milhões de habitantes em 9,9 milhões de km². Capital: OttawaFoto: Imagem de James Wheeler por Pixabay
Granada (Caribe) – Conquistou a independência em 1974Foto: domínio público
Granada tem 112.500 habitantes em 344 km². Capital: Saint George’sFoto: Jhwelsch wikimedia commons
Jamaica (Caribe) – Conquistou a independência em 1962Foto: domínio público
Jamaica tem 2,7 milhões de habitantes em 10.900 km². Capital KingstonFoto: Imagem de Viola ' por Pixabay
Papua Nova-Guiné (Oceania) – Conquistou a independência em 1975Foto: Divulgação
Papua Nova-Guiné tem 6,1 milhões de habitantes em 462 mil km². Capital: Port MoresbyFoto: MSchlauch - wikimedia commons
Ilhas Salomão (Oceania) – Conquistou a independência em 1978.Foto: Divulgação
As Ilhas Salomão têm 599 mil habitantes em 28 mil km². Capital: Honiara.Foto: Department of Foreign Affairs and Trade wikimedia commons
Ilhas de São Vicente e Granadinas (Caribe) – Fizeram 43 anos de independência da Inglaterra em 27/10.Foto: Divulgação
Tem 110 mil habitantes numa área de 389 km².Sua capital é Kingston.Foto: Igbgrant wikimedia commons
Nova Zelândia (Oceania) – Conquistou a independência em 1907Foto: Domínio público
Nova Zelândia tem 4,9 milhões de habitantes em 268 mil km². Capital: WellingtonFoto: Regina/Pixabay
Santa Lúcia (Caribe) – Conquistou a independência em 1979.Foto: Divulgação
Santa Lúcia tem 180 mil habitantes em 539 km². Capital: CastriesFoto: Imagem de Jolyne D por Pixabay
São Cristóvão e Névis (Caribe) – Conquistou a independência em 1983.Foto: domínio público
São Cristóvão e Névis tem 53 mil habitantes em 261 km². Capital: Basseterre.Foto: Fred Hasu wikimedia commons
Tuvalu (Oceania) – Conquistou a independência em 1978.Foto: Divulgação
Tuvalu tem 11.800 habitantes em 26 kmÂ². Capital: Funafuti.Foto: Rowely Parico - Flickr
Todos estes países são governados pelo Rei Charles III. Veja agora os quatro países do Reino Unido, na Europa.Foto: reprodução TV
Inglaterra – Tem 55,6 milhões de habitantes numa área de 130 mil km².Foto: domínio público
Londres é a capital inglesa, uma das mais importantes da Europa, foco de intenso turismo, uma grande força econômica e cultural.Foto: Imagem de David Mark por Pixabay
Escócia – Tem 5,4 milhões de habitantes em 78.700 km².Foto: domínio público
A capital Edimburgo tem uma das paisagens históricas mais deslumbrantes do continente. Serviu de inspiração para J.K.Rowling criar os cenários de Harry Potter.Foto: Imagem de Eduardo Vieira por Pixabay
A capital Belfast é a segunda maior cidade na Ilha da Irlanda. Ali foi construído o Titanic, transatlântico que afundou em 1912.Foto: Gerry Lynch~commonswiki ( wikimedia commons
País de Gales – Tem 3,1 milhões de habitantes em 20.700 km².Foto: Divulgação
A capital Cardiff étem apenas 330 mil habitantes e mistura tradição e modernidade.Foto: Imagem de timcela por Pixabay
Todas essas nações, portanto, estão sujeitas às decisões do Rei. O que você acha da Monarquia?Foto: Imagem de aneejohn por Pixabay