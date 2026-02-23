Assine
Mundo

Países governados pelo Rei da Inglaterra

RF
Redação Flipar
  • <p>Só no Reino Unido são três, além da própria Inglaterra: Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales. </p>

    Foto: CIA wikimedia commons
  • <p>E, além do Reino Unido (bandeira na foto), vários outros países estão sob o reinado de Charles III. Eles têm governador e primeiro-ministro, mas são subordinados, em última instância, à Coroa Britânica. Veja a lista.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>Antígua e Barbuda (Caribe) – Conquistou a independência em 1981. </p>

    Foto: domínio público
  • <p>Austrália (Oceania) – Conquistou a independência em 1901</p>

     Foto: domínio público
  • <p>A Austrália tem 25 milhões de habitantes em 7 milhões de km². Capital: Camberra.</p>

     Foto: Patty Jansen por Pixabay
  • <p>Bahamas (Caribe) – Conquistou a independência em 1973. </p>

    Foto: Divulgação
  • <p>Bahamas tem 401 mil habitantes numa área de 13.800 km². Capital: Nassau. </p>

    Foto: Just a Brazilian man wikimedia commons
  • <p>Belize (América Central) – Conquistou a independência em 1981</p>

     Foto: domínio público
  • <p>Belize tem 401 mil habitantes em 13.800 km². Capital: Belmopã. </p>

    Foto: Pgbk87 - wikimedia commons
  • <p>Canadá (América do Norte) – Conquistou a independência em 1867.</p>

     Foto: Domínio público
  • <p>Canadá tem 38 milhões de habitantes em 9,9 milhões de km². Capital: Ottawa</p>

     Foto: Imagem de James Wheeler por Pixabay
  • <p>Granada (Caribe) – Conquistou a independência em 1974 </p>

    Foto: domínio público
  • <p>Granada tem 112.500 habitantes em 344 km². Capital: Saint George’s</p>

     Foto: Jhwelsch wikimedia commons
  • <p>Jamaica (Caribe) – Conquistou a independência em 1962</p>

     Foto: domínio público
  • <p>Jamaica tem 2,7 milhões de habitantes em 10.900 km². Capital Kingston</p>

     Foto: Imagem de Viola ' por Pixabay
  • <p>Papua Nova-Guiné (Oceania) – Conquistou a independência em 1975</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>Papua Nova-Guiné tem 6,1 milhões de habitantes em 462 mil km². Capital: Port Moresby </p>

    Foto: MSchlauch - wikimedia commons
  • <p>Ilhas Salomão (Oceania) – Conquistou a independência em 1978.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>As Ilhas Salomão têm 599 mil habitantes em 28 mil km². Capital: Honiara. </p>

    Foto: Department of Foreign Affairs and Trade wikimedia commons
  • <p>Ilhas de São Vicente e Granadinas (Caribe) – Fizeram 43 anos de independência da Inglaterra em 27/10. </p>

    Foto: Divulgação
  • <p>Tem 110 mil habitantes numa área de 389 km².Sua capital é Kingston.</p>

     Foto: Igbgrant wikimedia commons
  • <p>Nova Zelândia (Oceania) – Conquistou a independência em 1907 </p>

    Foto: Domínio público
  • <p>Nova Zelândia tem 4,9 milhões de habitantes em 268 mil km². Capital: Wellington</p>

     Foto: Regina/Pixabay
  • <p>Santa Lúcia (Caribe) – Conquistou a independência em 1979. </p>

    Foto: Divulgação
  • <p>Santa Lúcia tem 180 mil habitantes em 539 km². Capital: Castries </p>

    Foto: Imagem de Jolyne D por Pixabay
  • <p>São Cristóvão e Névis (Caribe) – Conquistou a independência em 1983. </p>

    Foto: domínio público
  São Cristóvão e Névis tem 53 mil habitantes em 261 km². Capital: Basseterre.

    Foto: Fred Hasu wikimedia commons
  • <p>Tuvalu (Oceania) – Conquistou a independência em 1978. </p>

    Foto: Divulgação
  Tuvalu tem 11.800 habitantes em 26 km². Capital: Funafuti.

    Foto: Rowely Parico - Flickr
  • <p>Todos estes países são governados pelo Rei Charles III. Veja agora os quatro países do Reino Unido, na Europa. </p>

    Foto: reprodução TV
  • <p>Inglaterra – Tem 55,6 milhões de habitantes numa área de 130 mil km². </p>

    Foto: domínio público
  • <p>Londres é a capital inglesa, uma das mais importantes da Europa, foco de intenso turismo, uma grande força econômica e cultural. </p>

    Foto: Imagem de David Mark por Pixabay
  • <p>Escócia – Tem 5,4 milhões de habitantes em 78.700 km². </p>

    Foto: domínio público
  • <p>A capital Edimburgo tem uma das paisagens históricas mais deslumbrantes do continente. Serviu de inspiração para J.K.Rowling criar os cenários de Harry Potter. </p>

    Foto: Imagem de Eduardo Vieira por Pixabay
  • <p>A capital Belfast é a segunda maior cidade na Ilha da Irlanda. Ali foi construído o Titanic, transatlântico que afundou em 1912. </p>

    Foto: Gerry Lynch~commonswiki ( wikimedia commons
  • <p>País de Gales – Tem 3,1 milhões de habitantes em 20.700 km². </p>

    Foto: Divulgação
  • <p>A capital Cardiff étem apenas 330 mil habitantes e mistura tradição e modernidade. </p>

    Foto: Imagem de timcela por Pixabay
  • <p>Todas essas nações, portanto, estão sujeitas às decisões do Rei. O que você acha da Monarquia? </p>

    Foto: Imagem de aneejohn por Pixabay
